O pokrytectví
26. 6. 2026
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"Já si nedovedu představit armádu, která by postupovala ohleduplněji."
Otakar Foltýn k situaci v Gaze 17. 6. 2026
Dan Přibáň:
"Na základě posouzených důkazů a v souladu se svými předchozími zprávami Komise na základě přiměřených důvodů konstatuje, že izraelské úřady a izraelské bezpečnostní síly se i nadále dopouštějí zločinu genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů v pásmu Gazy a válečných zločinů na Západním břehu, včetně východního Jeruzaléma."
Rada pro lidská práva OSN k situaci v Gaze 18. 6. 2026
Seznam dětí zavražděných v Gaze do konce července 2025.
Vraždění i přes tzv. příměří pokračuje dál tempem jedno dítě denně. Do října 2025 Izrael vraždil jedno dítě kadou hodinu.
Seznam psaný malým písmem má přes 60 stran.
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