Ti dva tupci

27. 6. 2026 / Jiří Hlavenka

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Ti dva tupci si mysleli, že když to je "folklórní festival", že to jako znamená tu rurální zemitost, konzervativnost, odpor proti progresivistické Praze, Bruselu, láska k Moskvě a tak dále, a že tam budou přivítáni jako miláčci davu, kteří zachraňují starý dobrý svět před novotami.

 
Pozn. JČ: Tato Babišova vláda se zjevně rozhodla, že jak za komunismu bude trestat každého, kdo s ní nesouhlasí. Projde jí to?

Za prvé jim nedocvaklo, že mají statisticky (viz poslední průzkum oblíbenosti politiků) přízeň asi 3% lidí a nepřízeň 50%, takže v žádné konstelaci není možné, aby jim bylo nějaké náhodné publikum silně nakloněné.

Za druhé vůbec netuší, že obecně publikum na fesťákách je extrémně otevřené, tolerantní ke všem druhům kultury. Že si tam zajdou na tradiční podlužáckou cimbálovku z Dolních Bojanovic, která do poslední noty ctí žánr, a pak volným krokem přejdou o pár stromů dál na avantgardní Horňáckou muziku Petra Mičky, což je už spíš world music (a úžasná!), a nadšeně tleskají u obojího. Na fesťáky jezdí publikum kulturně rozkoukané, které dobře sleduje, co dělá Klempa a proto se jim tupá, nekulturní partička hnusí ještě víc než kdokoli jiný.
Za třetí do Strážnice jezdí půlka návštěvníků z Prahy a Brna, kdyby se zeptali, tak bych jim to řekl a mohli si ušetřit trapas.
A za čtvrté jim to nejspíš poradila Šimkovičová, ministryně antikultury ze Slovenska.

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Obsah vydání | 26. 6. 2026