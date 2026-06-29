Zavede Německo věkový limit pro sociální média?
29. 6. 2026
Leni si před dvěma lety uvědomila, že je na svém smartphonu až příliš často. Zřídka opouštěla pokoj, aby si povídala s rodiči, přestala chodit o víkendech ven a zjistila, že někdy tráví 10 hodin denně na TikToku a YouTube.
"Všimla jsem si, že jsem školu opravdu zanedbávala a neučila jsem se zdaleka tolik jako dřív," řekla nyní osmnáctiletá dívka pro DW. "Začala jsem sledovat čas, který trávím konzumováním médií na telefonu, častěji jsem si telefon ukládala a už jsem nerušila plány na setkání s přáteli, abych zůstala jen na telefonu. Teď v průměru trávím konzumací médií asi pět hodin denně."
Lenina situace je každodenní život velké části dospívajících vyrůstajících v Německu. Podle nedávných zjištění OECD tráví patnáctiletí v Německu přibližně 48 hodin týdně před obrazovkou — v průměru asi sedm hodin denně. Ve srovnání s 36 dalšími zeměmi je Německo páté co do času stráveného u obrazovky, hned za Polskem a Estonskem. Další studie německého poskytovatele zdravotního pojištění DAK ukázala, že 1,5 milionu mladých lidí v Německu používá sociální média problematicky a asi čtvrtina, 350 000, je považována za závislé.
Tyto šokující statistiky vyvolaly opakované výzvy k zákazu sociálních médií pro mladé lidi v Německu. Následovalo by příklad Austrálie, která byla v prosinci první zemí, jež zakázala používání sociálních médií dětem mladším 16 let.
Leni si myslí, že je to dobrý nápad. "Ochránilo by to děti a mladé lidi trochu víc. Všimla jsem si, že na TikToku, Instagramu a YouTube jsou věci, které nejsou vůbec regulované," řekla.
Komise odborníků vyzývá k přísnějším kontrolám online platforem
Začátkem minulého týdne nezávislá expertní komise zveřejnila netrpělivě očekávané návrhy, jak lépe chránit děti a mládež v digitálním světě.
"Vidíme, jak digitální média radikalizují náš demokratický diskurz a ovlivňují vývoj dětí a mladých lidí. Vidíme, že čas strávený u obrazovky se prodlužuje. A vidíme, že děti a teenageři často trpí závislostí," řekla Nadine Schön, spolupředsedkyně komise. "Chceme, aby platformy byly odpovědnější, aby umožnily účast, ale zároveň poskytly větší ochranu, než tomu bylo dosud, například při ověřování věku."
Klíčové body z 56 doporučení komise:
- Platformy a poskytovatelé by měli být za svůj obsah více odpovědní
- Bezpečnější výchozí nastavení pro nezletilé spolu s nabídkami vhodnými pro věk
- Jasné a jednoduché způsoby, jak nahlásit problematický obsah
- Rodičovská odpovědnost za digitální vzdělávání by měla být zakotvena v zákoně
- Chytré telefony by byly ve školách zakázány až do sedmé třídy, kdy jsou děti ve věku asi 12–13 let
Ministryně školství Prien z konzervativní strany Křesťanskodemokratická unie (CDU) také prosazuje věkový limit, ideálně stanovený Evropskou unií.
"Návrh zákonného minimálního věku 13 let pro nezávislé používání sociálních médií je správnou cestou vpřed," řekla a zároveň vyzvala k efektivnímu ověřování věku a postupným opatřením pro mládež až do 18 let.
Odcizení mezi rodiči a dětmi
Florian Buschmann také podporuje zákaz sociálních médií pro děti do 13 let. Jako teenager byl příliš ponořený do světa počítačových her. Online střílečku z pohledu první osoby Warface hrál až 16 hodin denně — a nyní se cítí jako "vězeň tohoto virtuálního světa".
Po studentské výměně v Rumunsku, kde si hrál se psy, účastnil se táboráků, lezení a aktivit s ostatními mladými lidmi, mu to došlo. Uvědomil si, že je nejvyšší čas konečně se osvobodit od mediální závislosti.
Buschmann následně napsal průvodce nazvaného "Ade Avatar" ("Sbohem, Avatare"), aby ostatní mohli následovat jeho příklad a být osvobozeni od digitální závislosti. Nyní ve 25 letech vede iniciativu nazvanou "Offline Heroes", v rámci které on a jeho tým navštěvují školy po celém Německu. Letos zatím přednesli 534 prezentací. Poslední akce přilákala 1 300 znepokojených rodičů.
"Mnozí vůbec netuší, jak by měli v této situaci komunikovat se svým dítětem," řekl DW. Zároveň dodal, že je důležité, aby rodiče stanovili jasná pravidla ohledně používání médií.
"Mnoho politických nápadů přichází příliš pozdě. Momentálně se honíme za sociálními médii, ale už se posouváme k dalšímu tématu umělé inteligence a deepfakeů. Opět si musíme položit otázku: 'Jak dlouho nám trvalo, než jsme byli schopni jednat a skutečně něco udělat?'"
Závislost na pornu, online dluhy rostou
Andreas Pauly bojuje se závislostí na obrazovce každý den. Pracovník sociálního vzdělávání řídí organizaci se sídlem v Kolíně nad Rýnem, která se zaměřuje na prevenci závislosti na médiích ("Mediensuchtprävention NRW e.V."). V současnosti školí nové "internetové piloty", teenagery, kteří budou schopni vzdělávat své přátele a spolužáky ve věci odpovědného využívání a nebezpečí digitálních médií.
"Pozorujeme dva nové rostoucí jevy: Na jedné straně je závislost na pornografii; druhou je nekontrolovaná spotřeba při nakupování a utrácení," řekl DW. "Někteří sedmnáctiletí už mají dluh 10 000 €. Je to také proto, že platební platformy jako PayPal na to nemají žádný vliv."
Leni také pracuje na volné noze pro organizaci a sdílí své zkušenosti. Pauly řekl, že takzvané "násobiče pro kolegy" lépe oslovují děti a teenagery, kteří jsou závislí na médiích nebo směřují tímto směrem. Jejich současná kampaň se jmenuje "Jeden den volna" a vyzývá účastníky, aby 7. července přestali používat chytré telefony na 24 hodin.
"Každý rok pořádáme surfařský tábor, kde po čtyřech dnech děti vždy řeknou: 'To je úplně v pohodě bez médií, mnohem méně stresující, zase si můžu s lidmi povídat,'" řekl Pauly. Potřebujeme více míst, kde mladí lidé mohou věci zažívat společně. Kolega nedávno řekl, že musíme znovu udělat skutečný svět krásnějším, aby neutíkali do virtuálního světa."
Zdroj v angličtině: ZDE
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