Robert Reich: Stále se stupňující ponižování D. J. Trumpa
26. 6. 2026
Díky nim se stává ještě nevyzpytatelnějším a nebezpečnějším
Nic Trumpa nerozzuří víc než ponížení. Ponížení s sebou nese veřejnou hanbu, kterou Trumpův zhoubný narcismus nedokáže snést.
Trump však čelí jednomu ponížení za druhým. Kvůli nim ztrácí rozum ještě rychleji než dříve.
Íránský režim to ví, a proto Trumpa veřejně ponižuje tím, že popírá vše, co říká o pokroku v mírových jednáních.
Včera Írán zašel ještě dál. Vyvrátil Trumpovo tvrzení, že Írán neovládá Hormuzský průliv a že průliv je opět otevřený pro lodní dopravu, tím, že napadl kontejnerovou loď proplouvající průlivem. Ceny ropy okamžitě vyskočily.
Mezitím Trumpa ponižují američtí soudci tím, že nařizují odstranit jeho jméno z Kennedyho centra, vyžadují, aby centrum zůstalo otevřené, pozastavují práce na jeho miliardářském tanečním sále, vyhrožují zastavením jeho projektu „Arch de Trump“, ruší jeho tajný fond a stahují obvinění, která Trumpovo ministerstvo spravedlnosti [sic] vzneslo proti Trumpovým nepřátelům.
Umělci ho ponižují tím, že odstupují z jeho takzvaného „Great American State Fair“ na National Mall.
Republikáni v Kongresu ho ponižují tím, že odmítají jeho požadavky, aby přijali zákon „SAVE“ (který by milionům lidí ztížil hlasování), schválili jeho další smírčí balíček a zrušili obstrukce v Senátu.
Čtyři senátoři z řad republikánů dokonce překročili stranické hranice a podpořili rezoluci o válečných pravomocích, která Trumpovi nařizovala zastavit vojenské operace proti Íránu nebo požádat Kongres o povolení k jejich pokračování. Jejich podpora znamenala oboustrannou kritiku Trumpova vedení války. (Po Trumpově nátlaku však Senát svůj postoj změnil a rezoluci v nočním hlasování zamítl.)
Samotné dovršení 80 let je pro Trumpa ponížením. I kdyby se o tom média neustále nezmiňovala, jeho tělo mu neustále připomíná, že je nejstarším prezidentem, jaký kdy byl zvolen. Nemluvě o sílících výzvách demokratů, aby byl s ohledem na Trumpovo nevyzpytatelné chování uplatněn 25. dodatek Ústavy – včetně jeho sporu s papežem, jeho apokalyptických hrozeb na Truth Social a zveřejnění fotografie, na níž je pomocí umělé inteligence vyobrazen jako Ježíš.
Nejhorším druhem ponížení pro Trumpa je však výsměch – jak se poprvé jasně ukázalo v roce 2011, když ho Obama na večeři Asociace korespondentů Bílého domu ostře zkritizoval tím, že předložil svůj rodný list a prohlásil, že se Trump „teď může vrátit k důležitým otázkám, jako třeba: zfalšovali jsme přistání na Měsíci?“
Publikum bouřlivě jásalo. Trump zuřil.
Trump nedokáže snášet výsměch – proto se snažil přimět stanici ABC, aby propustila Jimmyho Kimmela, a škodolibě se radoval, když se stanice CBS zbavila Stephena Colberta.
Komici z nočních talk show si však nyní užívají na Trumpově Reflecting Poolu, který je zamořený řasami. Někteří mu říkají „Úžina teplého bahna“.
Hromadění ponížení vede Trumpa k tomu, že útočí na kohokoli a na všechny, včetně jeho nedávného výbuchu vůči korespondentce NBC Kristen Welkerové v pořadu NBC „Meet the Press“ a středeční údajné hádky s republikánským senátorem Billem Cassidym během oběda za zavřenými dveřmi v Kapitolu. Oběd se konal těsně poté, co Trump způsobil senzaci zrušením plánů na podepsání dvoustranného přelomového zákona o dostupnosti bydlení, dokud nedosáhne svého ohledně zákona SAVE Act.
Mám chuť si Trumpovy ponížení vychutnávat. Myslím si však, že je také důležité si uvědomit, že s jejich narůstáním se Trump stává ještě nevyzpytatelnějším a nebezpečnějším. Buďte tedy na pozoru.
Diskuse