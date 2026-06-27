Čas strávený před obrazovkou může poškodit vývoj dětí do dvou let, naznačuje průlomová studie
27. 6. 2026
Vědci volají po urgentním prošetření rizik, která pro kojence představují tablety, smartphony a další digitální zařízení
Čas strávený před obrazovkou u kojenců a batolat mladších dvou let je podle průlomové studie spojován s dlouhodobými negativními dopady na zdraví a kvalitu života a měl by se proto omezit.
Studie varuje, že používání obrazovek v tomto období může vést k široké škále problémů s vývojem, a vyzývá k dalšímu naléhavému prošetření rizik, která pro kojence představují smartphony, tablety a další digitální zařízení.
V době, kdy se pozornost soustřeďuje na digitální návyky teenagerů a plány zakázat osobám mladším 16 let přístup na sociální sítě, se vědci obávají „slepého místa“ v politice, pokud jde o kojence, a to v době, kdy se používání obrazovek stalo nedílnou součástí každodenní výchovy dětí.
Rafe Clayton, vedoucí přednášející v oboru médií a komunikace na Univerzitě v Leedsu, který se na vedení výzkumu podílel, uvedl, že rodiče – jimž chybí vodítko ohledně jejich vlastního používání obrazovek – „neúmyslně učí děti a kojence rozvíjet nezdravé návyky a vztahy k obrazovkovým zařízením“.
„To se musí změnit,“ řekl.
Studie, která je popisována jako dosud nejkomplexnější přehled všech dostupných globálních výzkumů na toto téma, vyzývá vládu, aby přehodnotila své nedávno zveřejněné doporučení ohledně času stráveného před obrazovkou u dětí do pěti let.
To doporučuje vyhýbat se času strávenému před obrazovkou u dětí do dvou let, avšak tuto radu relativizuje dodatkem: „s výjimkou společných aktivit, které podporují vytváření vazeb, interakci a konverzaci“.
Nová studie však odhaluje širokou škálu potenciálních škod spojených s časem stráveným před obrazovkou u kojenců, včetně omezených příležitostí k navazování vazeb s rodiči a pečovateli, méně času na fyzické hry s ostatními dětmi a omezeného jazykového vývoje.
Uvádí, že používání obrazovek v tak raném věku může zvyšovat nadměrnou stimulaci a potíže se spánkem a mít dopady na zdraví očí a dětskou obezitu. Existují také obavy, že se kojenci obracejí k digitálním zařízením kvůli útěše a uklidnění, namísto k rodičům.
Tato studie, kterou provedli výzkumníci ze čtyř britských univerzit sdružených v týmu Action on Digital Device Immersive Conditions Team, neprokázala příčinné souvislosti mezi používáním obrazovek a konkrétními vývojovými poruchami. Důrazně však zdůraznila, že „žádné dítě mladší dvou let by nemělo trávit pravidelný a záměrný čas před obrazovkou. Pasivní vystavení obrazovkám je ve společnosti nevyhnutelné, takže záměrné používání riziko ještě zvyšuje, aniž by přinášelo jakýkoli smysluplný přínos.“
Doporučuje, aby byla přehodnocena jakákoli oficiální doporučení, která dětem do dvou let navrhují pravidelný „společný čas strávený před obrazovkou, čas strávený před obrazovkou za účelem učení, čas strávený před obrazovkou za účelem komunikace a/nebo čas strávený před obrazovkou pro děti s postižením či poruchami učení, jelikož je mohou rodiče a pečovatelé mylně vyložit jako signál bezpečnosti nebo dokonce povzbuzení.
„To by mohlo potenciálně vést pečovatele k přesvědčení, že čas strávený před obrazovkou u dětí mladších dvou let nepoškozuje jejich vývoj, což může mít za následek zhoršení vývojových zpoždění a izolačního chování u těch, kteří již nyní čelí většímu riziku.“
Na základě svých zjištění výzkumný tým – složený z odborníků z univerzit v Leedsu, Leeds Trinity, Loughborough a Aston – vyzývá k zavedení „posouzení rizik spojených s časem stráveným před obrazovkou u kojenců“, které by pomohlo službám poskytovat cílenou podporu rodinám, u nichž se mohou objevovat vývojové zranitelnosti.
Carmen Claytonová, profesorka rodinné a kulturní dynamiky na Leeds Trinity University a spoluzakladatelka výzkumu, uvedla: „Vláda musí zvážit, jak lépe komunikovat s rodinami ohledně problematického používání obrazovek, a zároveň být citlivá k obavám z odsuzování, kterým čelí mnoho rodičů, když se o těchto problémech otevřeně baví.“
Andrea Leadsomová, bývalá konzervativní ministryně a zakladatelka nadace 1,001 Critical Days Foundation, řekla: „Tato přelomová studie je varovným signálem. Důkazy stále více naznačují, že obrazovky přinášejí kojencům jen omezené výhody a mohou představovat značná rizika během prvních 1 001 dnů, což je nejdůležitější období lidského vývoje.“
Uvedla, že rodiče by neměli být obviňováni za problém, který nezpůsobili. „Odpovědnost nemůže ležet výhradně na jejich bedrech. Proto by každá rodina měla mít přístup k rodinnému centru ‚Best Start‘, kde by mohla během prvních let života svého dítěte získat důvěryhodné rady a praktickou pomoc.“
Leadsomová uvedla, že svou roli by měly sehrát i technologické společnosti. „Rodičům by neměl být prezentován obsah, který je označen nebo propagován jako vhodný pro kojence, když důkazy ukazují na opak.“
Komisařka pro děti v Anglii Rachel de Souza, která se podílela na vypracování vládních pokynů, uvedla, že jejich cílem je podpořit – nikoli nahradit – rodičovský úsudek.
„U dětí do dvou let je doporučení vyhýbat se času strávenému před obrazovkou jasné, ale zohledňuje realitu dnešního světa a skutečnost, že určité společné používání obrazovky v omezeném počtu situací, jako jsou videohovory s příbuznými nebo podporované učení, je zcela normální.“
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