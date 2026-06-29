V Nigérii "zabavena největší zásilka teroristického vybavení od 11. září"
29. 6. 2026
Podle americké vlády musela nasadit další letadlo k evakuaci elektronických zařízení a dalších zpravodajských materiálů zabavených během protiteroristické operace, a to kvůli obrovské velikosti vybavení.
Kromě toho Washington odhalil, že americké zpravodajské služby začaly zkoumat zabavená zařízení, aby získaly hlubší vhled do komunikace, sítí a operačních metod Islámského státu (ISIS).
Toto odhalení učinil zástupce asistenta prezidenta Spojených států a hlavní ředitel pro boj proti terorismu v Radě národní bezpečnosti Sebastian Gorka během rozhovoru s Marissou Streit, generální ředitelkou PragerU, konzervativní mediální organizace v USA.
Gorka popsal nigerijskou misi jako jeden z nejvýznamnějších protiteroristických úspěchů, které administrativa zaznamenala, a přirovnal ji ke scénám z hollywoodského akčního thrilleru.
Uvedl, že tato konkrétní operace vedla k zabití 199 džihádistů během jediného zásahu, což označil za největší neutralizaci nepřítele v rámci protiteroristické operace od útoků z 11. září.
"Můžu o tom mluvit, protože to bylo odtajněno. Prezident nebude... cestovat po světě jako nějaký šílený neokonzervativec s tím, že říká: 'Přeměníme svět v Ameriku'.
"Ale pokud vyhrožujete Američanům, nebo pokud cílíte na křesťany, má pro vás velmi silný signál, ať už to byl jeho úder na Štědrý den, nebo před třemi týdny to, co jsme dělali v Nigérii."
"Před třemi týdny v Nigérii jsem to sledoval živě ze Situační místnosti. Bylo to jako být ve filmu Toma Clancyho, ale je to lepší, protože je to skutečné. Viděl jsem, jak naši operativci zabili 199 džihádistů v jedné operaci."
"Proč je to důležité? To je nejpočetnější nepřítel... zabitý v boji od 11. září. 199 džihádistů, kteří už Američanům neublíží."
"Nejen to, k tomu nájezdu, který jsme přivezli domů, jsme potřebovali další letadlo, abychom přivezli veškerý elektronický materiál, který jsme v těch táborech získali. Úlovek byl třikrát větší než jakýkoli nepřátelský úlovek elektroniky od 11. září."
"To je k nezaplacení, protože teď naši odborníci rozebírají všechny tyto informace a zkoumají, jak ISIS mezi sebou komunikuje. Jsme zpátky v boji proti terorismu. Je prostě skvělé sledovat naše profesionály," vysvětlil.
Od konce roku 2025 Spojené státy výrazně rozšířily bezpečnostní spolupráci s Nigérií, přešly z převážně poradenského zapojení na strukturovanější partnerství zaměřené na sdílení zpravodajských informací, protiteroristické operace, institucionální reformy a budování vojenských kapacit.
THISDAY připomněl, že obnovené zapojení nabralo na síle poté, co poradce pro národní bezpečnost (NSA) Nuhu Ribadu vedl v listopadu 2025 vysokou delegaci do Washingtonu, kde se obě země dohodly na zřízení Nigerijsko-americké společné pracovní skupiny pro bezpečnost.
Kromě vánočního bombardování teroristických enkláv na severu bylo jedním z nejvýznamnějších úspěchů společná nigerijsko-americká operace ve státě Borno, která zlikvidovala několik militantů Islámského státu západní Afriky (ISWAP), včetně zástupce vůdce skupiny Abú Bakra am-Majnukího.
Šéf amerického protiteroristického oddělení však dodal, že kromě obětí teroristické skupiny by zpravodajské informace získané z operace mohly být ještě závažnější.
Představitel Bílého domu dále uvedl, že elektronická zařízení jsou v současnosti analyzována americkými zpravodajskými službami v rámci snah o rozbití sítí ISIS a zabránění budoucím útokům proti Spojeným státům a jejich spojencům.
Gorka tvrdil, že operace odrážela agresivnější protiteroristický postoj za prezidenta Trumpa, a trval na tom, že administrativa opustila to, co popsal jako politiku "sledování a čekání".
Uvedl, že během prvních 15 měsíců vlády americké síly zabily přibližně 1 031 džihádistů po celém světě a zároveň zajistily svobodu 106 amerických rukojmích bez zaplacení výkupného. "Nesledujeme a nečekáme. Přinášíme smrt zlým lidem," řekl.
Gorka uvedl, že hrozba ze strany extremistických skupin zůstává reálná a poukazuje na útoky prováděné ISIS a dalšími džihádistickými organizacemi po celém světě, včetně útoků na křesťanské komunity v Nigérii.
"Pokud ohrožujete Američany, nebo pokud cílíte na křesťany, protože jsou křesťané, má pro vás velmi silný vzkaz," řekl Gorka v souvislosti s prezidentem Trumpem.
Konkrétně o Africe Gorka tvrdil, že kontinent se stále více stává cílem ISIS kvůli existenci rozsáhlých neovládaných území, kde se extremistické skupiny mohou po porážkách jinde znovu sjednotit.
Uvedl, že mnoho bojovníků ISIS, kteří byli během první Trumpovy administrativy vysídleni z Iráku a Sýrie, se po pádu takzvaného chalífátu organizace přestěhovalo do Afriky.
"Teroristé potřebují nekontrolovaný prostor. Potřebují místo, kde se mohou potkávat a znovu budovat. Afrika má hodně neřízeného prostoru. Proto věnuji velkou část své pozornosti právě té oblasti světa, kde se ISIS snaží znovu vytvořit chalífát," řekl.
Ačkoliv uznává, že mnoho afrických konfliktů má místní kořeny zahrnující zdroje, etnicitu a náboženské spory, Gorka tvrdil, že ISIS a podobné organizace se snaží tyto křivdy využít tím, že vnucují extremistické ideologie existujícím konfliktům.
Řekl, že Spojené státy spolupracují s africkými vládami, aby zabránily úspěchu této strategie.
Gorka uvedl, že vztahy mezi Washingtonem a několika africkými zeměmi se za současné administrativy výrazně zlepšily po tom, co popsal jako ideologické neshody během předchozí americké administrativy.
"Pracovali jsme chytře. Poslal jsem svůj tým do Afriky do několika klíčových států a řekl jsem, podívejte, nejsme tu, abychom vám říkali, čemu máte věřit. Ale pokud máte teroristickou hrozbu, je to hrozba i pro nás. Pojďme spolupracovat," prohlásil.
Gorka také obhajoval Trumpovo rozhodnutí označit Muslimské bratrstvo za teroristickou organizaci a popsal je jako ideologický základ několika moderních džihádistických hnutí, včetně ISIS, Al-Kájdy a Hamásu.
Tvrdil, že toto označení představuje jedno z nejzásadnějších protiteroristických rozhodnutí administrativy a mělo být zavedeno o desítky let dříve.
Představitel dále vyjádřil obavy z toho, co popsal jako pokračující hrozbu, kterou radikální islamistické organizace představují jak Africe, tak Spojeným státům, a varoval, že extremistické skupiny by mohly využít migrační trasy a slabé hraniční kontroly k rozšíření svého dosahu.
Přesto ocenil pokračující snahy vysokých představitelů americké vnitřní bezpečnosti o zpřísnění bezpečnosti hranic a narušení teroristických a kartelových aktivit.
Zdroj v angličtině: ZDE
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