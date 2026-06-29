Jak lži českých médií o Izraeli ovlivňují důvěryhodnost zpravodajství z Ukrajiny
29. 6. 2026
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Dan Přibáň:
To, jak je v Česku přistupováno k informování o Izraeli, ovlivňuje to, jak je vnímáno informování o Ukrajině a potažmo, jak jsou vnímány dezinformace jako takové.
Setkal jsem se z tím již mnohokrát. Lidé, kteří nevěří, že o Ukrajině je informováno pravdivě, berou prokazatelně nepravdivé a zdeformované informování o Izraeli jako důkaz, že mají pravdu.
Ta úvaha je naprosto logická.
Když mohou média, umělci, intelektuálové, influenceři... ohýbat informace o jednom konfliktu, proč by to nemohli dělat u jiného?
A v případě Izraele a Palestiny je zjistit, že k němu přistupováno silně disproporčně, velice snadné. Není potřeba hledat "alternativní" zdroje, stačí prostě číst renomovaná zahraniční média.
To, jak je v českém veřejném prostoru přistupováno k Izraeli, poškozuje nejen legitimitu boje s dezinformacemi, ale ve svém důsledku celou veřejnou debatu.
Už není třeba vymýšlet si konspirace, proč se nedá těm, kdo se ohánějí "bojem za pravdu", věřit, prostě stačí poukázat na fakta.
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