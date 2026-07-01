USA vypsaly milionovou odměnu na ruské hackery
1. 7. 2026
S pomocí phishingu se hackeři pokusili získat přístup ke korespondenci představitelů americké vlády, ministerstva zahraničí, obranných a bezpečnostních agentur, jejich poradců a analytiků; spojeneckých úředníků a diplomatů; investigativních novinářů pokrývajících události v Rusku, na Ukrajině a v mezinárodních vztazích; výzkumníků v oblasti bezpečnosti a ruské politiky; členů nevládních organizací poskytujících pomoc Ukrajině v messengerech Signal a WhatsApp.
V rámci programu Rewards for Justice ministerstva zahraničí americké úřady hledají informace o kybernetických skupinách, UNC5792 propojené s pohraniční službou FSB a UNC4221 jednající jménem ruské armády. Hackeři dokázali "kompromitovat tisíce jednotlivých účtů" v messengerech.
FBI v březnu vydala varování před phishingovými kampaněmi ruských zpravodajských služeb zaměřenými na "vysoce hodnotné cíle". Zprávy maskované jako automatizované podpůrné e-maily obsahovaly žádost o kliknutí na odkaz, zadání ověřovacího kódu nebo hesla k účtu. Tímto způsobem uživatel připojil útočníkovo zařízení k jeho účtu nebo mu umožnil zcela převzít kontrolu.
Díky tomu mohli útočníci zobrazit jakékoli nové zprávy zaslané kompromitovanému účtu. Bezpečnostní funkce v Signalu znemožnila přístup k předchozím komunikacím, ale minulý týden FBI vydala aktualizaci, která uvádí, že se kampaň vyvinula.
Uživatelé byli požádáni, aby vytvořili záložní kopii veškeré předchozí korespondence podle přiložených instrukcí, údajně proto, že "hackeři z Íránu a bývalých sovětských zemí" se pokusili proniknout do účtů v messengeru. Díky tomu mohli útočníci získat přístup k minulé korespondenci v Signalu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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