Turecko zvažuje prodat ruské systémy S-400 kvůli F-35
1. 7. 2026
Hovoří o tom informace regionálního zpravodajského představitele obeznámeného se situací. Podle něj by se mohla stát kupcem S-400 Jižní Korea. Po nákupu ruských komplexů v roce 2017 Spojené státy vyloučily Turecko z programu dodávek F-35. Odůvodnění uvádělo, že S-400 by mohl být použit ke sběru dat o slabých místech amerických letadel, což vytváří nepřijatelná bezpečnostní rizika.
Zdroj dodal, že konečné rozhodnutí o nákupu F-35 zatím nepadlo, ale pokrok v této otázce bude možný pouze tehdy, pokud se Turecko S-400 zbaví bez jejich vrácení Rusku. Současně administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa již oznámila Kongresu záměr schválit dodávku amerických motorů v hodnotě 613 milionů eur pro nejnovější turecký stíhač KAAN. Podle komentátora publikace je pravděpodobné, že k této dohodě dojde.
Izrael a Řecko jsou proti prodeji amerických stíhaček do Turecka, protože se domnívají, že by je to připravilo o technologickou výhodu a změnilo rovnováhu sil v regionu. Řecko již objednalo F-35 a Izrael provozuje vlastní upravenou verzi tohoto letounu, která byla používána v bojových operacích nad Libanonem, Sýrií a Íránem.
Izraelský velvyslanec v Řecku Noam Katz v květnu uvedl, že "nepřátelské" chování Turecka v regionu je dostatečným důvodem, aby USA odmítly vrátit ho do programu F-35. Americký Kongres také sbírá podpisy v rámci odvolání, které vyzývá k zablokování možné dohody.
Trump sám na summitu NATO v Ankaře 7.–8. července hodlá udělat "něco, co Turecko velmi potěší," aniž by zveřejnil podrobnosti.
Rusko a Turecko podepsaly v roce 2017 dohodu o dodávkách S-400 v hodnotě 2,5 miliardy dolarů. Komplexy byly předány v létě 2019. V srpnu 2024 Cumhuriyet napsal, že zakoupené S-400 nikdy nebyly nasazeny do bojové služby, ale byly poslány do skladu.
Trump a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan diskutovali o otázce ruských protivzdušných obranných systémů na setkání v Bílém domě v září 2025. Americký vůdce pak řekl, že by mohl Turecku umožnit zakoupit F-35, přičemž poznamenal, že Erdogan "pro nás něco udělá".
Ve stejném měsíci Rusko nabídlo Turecku zpětný odkup dříve dodaných S-400, uvedly zdroje z Nefesu. Příčinou má být nedostatek takových systémů kvůli válce proti Ukrajině.
Zdroj v angličtině: ZDE
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