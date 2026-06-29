„Je cílem Izraele zabíjet naše děti?“ Rodiče na Západním břehu naléhavě žádají, aby izraelská armáda přestala beztrestně zabíjet děti
29. 6. 2026
Izraelská armáda zabila od 7. října 2023 na Západním břehu 235 dětí, aniž by došlo k jedinému obvinění – lidskoprávní organizace to označují za „povolení zabíjet“
V den své smrti se Mohammad al-Halaq radoval z nového školního batohu, který dostal ve třídě a na kterém bylo vytištěno logo UNICEF, agentury OSN pro ochranu a podporu dětí.
„Byl nesmírně šťastný. To, že dostal tašku, bylo pro něj něco výjimečného,“ vzpomíná jeho matka Aliyah. „Přišel ke dveřím a řekl mi, že má tu novou tašku, do které si může dát tužky a pera.“
Devítiletý chlapec běžel domů a pak se vrátil do školy, aby se zeptal, zda by mohl dostat další tašku pro svého bratra, což se mu však nepodařilo. Po obědě vyšel ven, aby se pokusil chytit ptáky do sítě, kterou si sám vyrobil. Jednoho chytil a chlubil se s ním před kamarády. Plný energie se pak chtěl vydat k domu svých prarodičů, který stál nedaleko.
Rodina al-Halaqových žije v ar-Rihiya, v kopcích jižně od Hebronu, které se proslavily násilím izraelských osadníků podporovaným stále více politizovanou armádou. Aliyah proto měla obavy, když Mohammad odcházel kamkoli mimo její dohled, ale musela jít nakoupit a její syn byl odhodlaný; zamával jí na rozloučenou a odběhl. Bylo to naposledy, co ho viděla živého.
Mohammada ten den, 16. října loňského roku, kolem 16:00 střelil do pánve izraelský voják. Hrál fotbal s ostatními chlapci na školním hřišti, když přijely dva armádní džípy. Chlapci se rozprchli na všechny strany. Podle jedné z verzí několik starších teenagerů házelo kameny na džípy, zatímco ostatní křičeli na vojáky, jakmile se dostali do vzdálenosti, kterou považovali za bezpečnou.
Na videozáznamu je vidět, jak voják vystupuje z džípu a míří puškou směrem k vrcholu kopce, kde někteří chlapci přihlíželi. Ozvaly se výstřely a Mohammad udělal pár kroků, než se skácel k zemi. Ostatní se snažili dostat k krvácejícímu chlapci, ale byli zadrženi dalšími výstřely a slzným plynem, který vystřelili vojáci dole.
Aliyah byla v obchodech, když přišel ten hovor. Volal její strýc jejímu otci, ale ona měla tušení a popadla otcův mobil.
„Zeptala jsem se ho přímo: ‚Je to můj syn Muhammad? Prosím, řekni mi pravdu. Je to můj syn?‘ A on zavěsil, když si uvědomil, že jsem to já,“ řekla Aliyah.
Muhammad zemřel v nemocnici jako jedno z 235 palestinských dětí a teenagerů zabitých izraelskými silami na Západním břehu – plus dalších pět zabitých samotnými osadníky – od 7. října 2023. Toto datum znamenalo začátek války v Gaze, kterou spustil útok Hamásu na jižní Izrael, při kterém zahynulo asi 1 200 Izraelců (z toho asi 800 civilistů a 38 dětí).
Odvetné akce se neomezovaly pouze na Gazu, kde bylo zabito více než 72 000 Palestinců (z toho 21 000 dětí), ale probíhaly i na Západním břehu, kde byla uvolněna pravidla nasazení vojenských sil a beztrestnost je zde normou.
„Rozsáhlé a bezprecedentní zabíjení palestinských dětí a teenagerů na Západním břehu je výsledkem širší izraelské politiky, která umožňuje zabíjení Palestinců bez jakékoli odpovědnosti,“ uvedl Yuli Novak, výkonný ředitel lidskoprávní organizace B’Tselem, která v pondělí zveřejnila zprávu s názvem Unshielded Childhood. Zaměřuje se na 54 palestinských dětí a teenagerů zabitých izraelskými silami pouze v roce 2025.
„Systém střelce nejen podporuje – v podstatě jim dává povolení zabíjet,“ řekl Novak a poukázal na nedávné výroky generálmajora Aviho Blutha, velitele centrálního velitelství armády nasazeného na Západním břehu, který prohlásil, „zabíjíme tak, jak jsme nezabíjeli od roku 1967“.
Bluth rovněž tvrdil, že „96 % zabitých bylo zapojeno do terorismu“, organizace B’Tselem to však označila za „zjevnou lež“. Její analýza nezletilých zabitých v roce 2025 neodhalila žádné důkazy o tom, že by někdo z nich představoval jakoukoli hrozbu nebo byl členem nějaké militantní skupiny.
Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) uvedl, že armáda „záměrně nemířila na nezúčastněné civilisty“.
„Každé obvinění z ublížení nezúčastněným osobám je prověřováno a vyšetřováno,“ řekl mluvčí. „IDF a izraelské bezpečnostní síly budou i nadále působit s cílem zmařit terorismus a chránit občany Izraele, přičemž se budou i nadále řídit izraelským a mezinárodním právem a přijímat opatření ke zmírnění újmy na civilistech, kdykoli to bude možné.“
Podle údajů jiné organizace na ochranu lidských práv, Yesh Din, od října 2023 nebyl za zabití Palestince obviněn žádný Izraelec.
V samostatné zprávě z minulého týdne nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN zjistila, že: „Izraelské úřady a bezpečnostní síly záměrně útočily na palestinské děti, což vedlo k genocidě, zločinům proti lidskosti a válečným zločinům v pásmu Gazy a k válečným zločinům na Západním břehu.“
„Důkazy ukazují, že palestinské děti byly izraelskými bezpečnostními silami záměrně terčem útoků a zabíjeny,“ uvedl Srinivasan Muralidhar, předseda komise. I po částečně dodržovaném příměří v Gaze loni v říjnu, jak uvedl Muralidhar, „jsou děti nadále zabíjeny a vážně zraněny, přičemž Izrael i nadále ignoruje příměří i ochranu, kterou palestinským dětem zaručuje mezinárodní právo“.
Rimas Amuri bylo 13 let, když byla loni v únoru zastřelena přímo před rodinným domem v uprchlickém táboře v Jeninu. Byl pátek a ona si venku hrála se svými bratranci a sestřenicemi. Nebyly patrné žádné známky bezpečnostního poplachu a doprava probíhala normálně. Její otec Omar uvedl, že rodina žije poblíž vojenské kontrolní stanice v oblasti, která je obvykle považována za bezpečnou.
„Prostě jsme žili normální život. Kdybych věděl, že se něco děje, nikdy bych dceři nedovolil jít si hrát ven.“
IDF po střelbě sdělila deníku Haaretz, že její vojáci „zaznamenali podezřelou postavu pohybující se v blízkosti jednotek operujících v dané oblasti. Vojáci zahájili postup k zadržení podezřelého, jehož součástí bylo i oslovení této postavy. Když nereagovala, vystřelili na její dolní část těla.“
Vyšetřování organizace B’Tselem zjistilo, že ze vzdálenosti 40 metrů měli vojáci být schopni rozpoznat, že Rimas byla malá holčička. Žádný ze svědků neslyšel žádné varovné výzvy a podle lékařské zprávy „byla Rimas zasažena do zad, což naznačuje, že si možná vůbec nebyla vědoma přítomnosti vojáků“.
Vojenská policie vyslechla svědky, ale rodina o žádném vyšetřování neslyšela.
„Kdyby se něco takového stalo izraelské dívce, jaká by byla reakce?“ zeptal se Omar Amuri. „Jsme proti zabíjení kohokoli. Jsme stejní jako všichni ostatní.“
Většina dětí zabitých na Západním břehu si v okamžiku smrti hrála venku. Dvouletá Layla al-Khatibová však byla uvnitř rodinného domu a seděla na klíně své matky, když ji loni v lednu izraelský voják střelil do hlavy.
Pětadvacetiletá matka Taymaa je stále příliš traumatizovaná na to, aby mohla mluvit. Její otec Bassam, Laylin dědeček, řekl, že rodina právě usedala k sobotní večeři v bytě ve druhém patře v Muthallath a-Shuhada nedaleko Jeninu, když uslyšeli rozruch v okolních ulicích.
Izraelští vojáci přijeli do čtvrti ve třech civilních vozidlech s palestinskými poznávacími značkami a zabrali budovu poblíž bytu rodiny al-Khatibových. Takové vpády jsou běžné a rodina pokračovala ve večeři, dokud se náhle střelba nepřiblížila děsivě blízko.
„S manželkou jsme se vrhli na podlahu a pak jsem slyšel naše dcery křičet a neustále volat Laylino jméno,“ vzpomíná Bassam. Vešel do ložnice, kde se jeho dcery schovaly, vzal Laylu do náruče a vynesl ji na ulici, kde zjistil, že dům je obklíčen vojáky.
„Zeptal jsem se tamního důstojníka: ‚Proč jste na nás stříleli? Proč jste zabili mou vnučku?‘ Důstojník zavolal jednoho z vojáků, aby jí poskytl první pomoc. Voják řekl: ‚Nemohu jí pomoct,‘ a tak důstojník řekl, že zavolají sanitku. Trvalo to asi 15 minut.“
V nemocnici byla Layla prohlášena za mrtvou.
„Toto je jen malý příklad toho, co se děje našemu lidu,“ řekl Bassam. „Jaký je toho cíl? Je cílem izraelské vlády zabíjet naše děti? Prosím, ať Laylin příběh znamená konec zabíjení dalších dětí a konec zabíjení lidskosti.“
Mluvčí IDF uvedl, že případy al-Halaq, Amuri a al-Khatib jsou „v současné době vyšetřovány oddělením kriminálního vyšetřování vojenské policie“.
„Po dokončení vyšetřování budou závěry předloženy k posouzení sboru vojenského generálního prokurátora,“ řekl mluvčí a dodal, že „drtivá většina Palestinců zabitých jednotkami IDF se podílela na teroristické činnosti“.
Mluvčí armády dodal: „V posledních letech se v palestinských městech a táborech vyvinuly ozbrojené teroristické buňky, které provádějí a napomáhají četným útokům proti izraelským civilistům. Od roku 2023, a ještě intenzivněji po 7. říjnu, IDF rozsáhle zasahuje s cílem rozbít tyto teroristické buňky prostřednictvím cílených protiteroristických operací a likvidace ozbrojených a hledaných teroristů.“
Zdroj v angličtině ZDE
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