Jak levice zemřela na dobré úmysly
29. 6. 2026 / Fabiano Golgo
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Britské listy uvádějí
Jak levice zemřela na dobré úmysly
Manuál pro návrat k životu
Fabiano Golgo
Úvod
Pacient ještě dýchá?
Levice nezemřela proto, že by její nepřátelé měli vždycky pravdu. Zemřela také proto, že si příliš dlouho myslela, že mít pravdu stačí.
To je nepříjemná věta, protože se nedá pohodlně použít ani proti levici, ani na její obranu. Pravice by z ní ráda udělala potvrzení, že celé levicové století bylo omyl, sentimentální nemoc vzdělaných lidí nebo jen pomalejší cesta k byrokratickému peklu. To je příliš snadné. A také nepravdivé. Bez levice by moderní demokracie vypadala mnohem chladněji. Měla by méně práv, méně ochrany před silnějšími, méně studu ze sociální krutosti.
Jenže tato historická zásluha dnes nikoho nespasí. Minulé vítězství není imunita proti současné prázdnotě.
Levice je dnes zvláštní pacient. Není mrtvá způsobem, který by uklidnil její nepřátele. Stále má strany, voliče, intelektuály, odbory, aktivisty, média, starosty, profesory, studenty, kampaně a výročí. Stále umí rozpoznat mnoho forem nespravedlnosti. Stále dokáže pojmenovat část nemocí současného kapitalismu přesněji než její protivníci. Jenže často působí jako tělo, které zná vlastní diagnózy, ale ztratilo svaly.
Vidí, co je špatně. Méně často umí proměnit toto vidění v politickou sílu.
Tato kniha není nekrologem psaným nad hrobem nepřítele. Není ani milostným dopisem zklamaného věřícího. Je spíše pokusem o pitvu pacienta, který se ještě hýbe. Taková pitva je nezdvořilá. Nedovoluje příliš mnoho útěšných vět. Neptá se, zda měl pacient dobré úmysly, zda ho jeho protivníci pomlouvali, zda jeho rodina trpěla. Ptá se, co přestalo fungovat.
A u levice toho přestalo fungovat hodně.
Nejprve se pokazil vztah mezi pravdou a mocí. Levice si příliš často zvykla předpokládat, že správná analýza má sama v sobě politickou sílu. Jenže pravda bez překladu zůstává v místnosti. Pravda bez organizace se mění v komentář. Pravda bez touhy prohrává s dobře vyprávěnou lží. A pravda, která neumí mluvit k lidem mimo vlastní prostředí, začne po čase znít jako soukromý majetek těch, kdo už ji znají.
Pak se pokazil jazyk. Ne proto, že by na jazyku nezáleželo. Naopak. Jazyk umí připravit násilí, zakrýt moc, ponížit člověka ještě předtím, než se ho dotkne zákon. Jenže v části progresivního světa se jazyk proměnil z nástroje politiky v její náhradu. Správné slovo začalo někdy působit jako důkaz správného svědomí. Oprava výrazu se stala viditelnější než oprava podmínek. Z politické řeči se v nejhorších chvílích stal vstupní test.
A každá vstupní zkouška vytváří lidi za dveřmi.
Pokazil se také vztah k lidu. To slovo je nebezpečné, protože je příliš často zneužíváno lidmi, kteří lidem lžou. Přesto bez něj politika chudne. Levice kdysi věděla, že společnost není seminář pro morálně připravené. Jenže část jejího současného prostředí se naučila milovat lid abstraktně a špatně snášet lidi konkrétně. Skuteční lidé jsou nečistí. Mají předsudky, strachy, staré zvyky, náboženství, neobratný humor a špatně formulovaný hněv. Nejsou plakát.
Pravice s tímto materiálem pracuje cynicky. Levice se jím často nechává pohoršit.
To je jedna z jejích největších slabostí. Politika se nedělá z ideálních lidí. Dělá se z lidí, kteří jsou zranění, omylní a někdy nebezpečně snadno sveditelní. Pokud s nimi demokratická levice neumí mluvit dřív, než je zpracuje reakce, neměla by se divit, že je najde na druhé straně.
Něco podobného se stalo se svobodou. Pravice ji ukradla a zmenšila. Udělala z ní licenci silnějšího, aby nemusel slyšet slabšího. Ale krádež byla možná i proto, že levice toto slovo příliš často nechala ležet na stole. Mluvila o rovnosti, ochraně a solidaritě, ale svobodu nechala znít jako cizí jazyk. Přitom člověk bez domova, času, bezpečí a možnosti říct ne není svobodný. Jen má možná formální práva, která neumí použít.
Svoboda není pravicové slovo. Jen dlouho neměla dost levicových obhájců s dobrou větou.
Další problém je kulturní. Progresivismus se v mnoha prostředích proměnil ve styl. Ne nutně v bohatství, ale ve způsob mluvy, vkusu a sociálního rozpoznání. Člověk mohl poznat „správné lidi" dřív podle tónu než podle programu. To je politicky jedovaté. Když se emancipace začne chovat jako kulturní příslušnost, přestane být pozváním a začne být filtrem. Spravedlnost pak nevypadá jako společný boj, ale jako společenská etiketa určité vrstvy.
V takové chvíli pravice nemusí být chytrá. Stačí jí ukázat na zavřené dveře.
Tato kniha proto začíná pitvou. Ne proto, že by pitva byla příjemná. Protože bez ní by každé volání po obnově znělo jako další fráze. Nestačí říct, že levice má znovu najít lidi. Kde je ztratila? Nestačí říct, že má mluvit srozumitelněji. Proč začala mluvit tak, že jí tolik lidí nerozumí nebo rozumět nechce? Nestačí říct, že má bránit demokracii. Proč se její obrana demokracie tak často nedotýká lidí, kteří demokracii cítí jako vzdálený hluk?
Pitva není zrada pacienta. Je to odmítnutí lhát o jeho stavu.
Druhá část se dívá na symptomy. Na levici, která mluví jako seminář. Na politiku, která si spletla internet s ulicí. Na kulturu oddělenou od ekonomiky. Na muže, které pravice našla v jejich nejhorší chvíli. Na náboženství, které sekulární progresivní svět často přenechal reakci. Na humor, který zmizel z prostředí posedlého vlastní správností. Na elity, které se naučily mluvit samy se sebou. A na antifašismus, který může mít pravdu o nebezpečí, ale přesto zůstat slabý, pokud nezíská lid.
Každý z těchto symptomů ukazuje totéž: levice se často vzdálila od života, který chtěla bránit.
Třetí část už není pitvou, ale manuálem. Ne manuálem v technickém smyslu, protože politika není návod na sestavení nábytku. Spíše souborem návratových cest. Začít od nájmu, práce a času. Vrátit slovu svoboda jeho materiální obsah. Přesvědčovat místo kádrování. Bránit menšiny bez toho, aby se z jejich důstojnosti stalo ghetto morální čistoty. Mluvit s lidmi, kteří nejsou hotoví. Vrátit ekonomiku do kultury. Najít nový jazyk pro starou spravedlnost. A nakonec znovu postavit organizaci po době póz.
Žádný z těchto kroků není zázračný. Právě proto může být užitečný.
Kniha nestojí na představě, že levice je jedinou možnou nositelkou dobra. Taková představa by byla směšná. Levice uměla být slepá, krutá, byrokratická, marnivá, sektářská a v některých historických podobách přímo vražedná. Tuto minulost nelze přikrýt sociálními právy jako ubrusem po špatné večeři. Ale zároveň platí, že bez levicové otázky po moci, práci, rovnosti a důstojnosti se demokracie rychle mění v soutěž lépe vybavených.
Právě proto stojí za to zkoumat, proč tato otázka dnes tak často zní slabě.
Nejde o záchranu značky. Značky mohou zmizet. Strany mohou zaniknout. Staré symboly mohou ztratit sílu. Podstatnější je něco jiného: zda bude v politice existovat jazyk a síla schopná říct, že člověk nemá být celý život vydán napospas silnějšímu. Pokud tuto větu nebude umět říkat levice, řekne ji někdo jiný hůř. A velmi pravděpodobně ji promění v lež.
Populisté už to dělají. Berou skutečnou bolest a ukazují falešného viníka. Berou ponížení a mění ho v pomstu. Berou osamělost a dávají jí podobu kmene. Berou slovo svoboda a používají ho jako ochranný štít pro mocné. Pokud proti tomu stojí jen správná analýza a morální pohoršení, výsledek je známý.
Politika není soudní posudek o lži. Je to zápas o to, kdo dá bolesti smysl.
Tato kniha tedy není napsána proto, aby levici utěšila. Ani proto, aby se nad ní triumfálně zavřelo víko. Je napsána z podezření, že její smrt by nebyla vítězstvím zdravého rozumu, ale špatnou zprávou pro každého, kdo nechce žít ve světě, kde je jedinou alternativou k technokratické správě autoritářský obchod se strachem.
Pacient ještě dýchá. To není kompliment. Je to poslední možnost.
A pokud se má znovu zvednout, první podmínkou je přestat předstírat, že jen odpočívá.
I. Pitva
1. Smrt dobrých úmyslů
Levice nezemřela za nedostatek dobrých úmyslů. Naopak. Měla jich příliš mnoho na to, aby se jimi přestala podezírat.
Dobrý úmysl je zvláštní droga. Člověku dává pocit, že už stojí na správné straně ještě předtím, než se podívá, co jeho jednání skutečně způsobilo. V politice je to smrtící. Ne proto, že by dobrý úmysl byl bezcenný. Bez něj by zůstala jen správa zájmů, cynismus, kariéra a obchod s lidským strachem. Ale dobrý úmysl je začátek, ne důkaz. Je to impuls, ne výsledek. V okamžiku, kdy se promění v alibi, začne morálně vonět a politicky hnít.
Levice si z dobrých úmyslů udělala v mnoha chvílích ochranný plášť. Chtěla rovnost, tedy se považovala za lepší než ti, kdo ji nechtěli. Chtěla chránit slabší, tedy se méně ptala, zda je skutečně chrání. Chtěla spravedlnost, tedy se někdy tvářila, že otázka účinnosti je druhotná, skoro podezřelá. Jenže v politice nestačí chtít méně krutý svět. Je třeba umět vytvořit sílu, která krutost omezí.
Dobrý úmysl přestal být začátkem politiky a stal se jejím důkazem.
Tam začala nemoc.
Všechna velká hnutí se rodí z morálního neklidu. Někdo se podívá na svět a řekne: takhle to nemá být. Dítě nemá vyrůstat v bídě. Práce nemá ničit tělo. Žena nemá být majetkem. Starý člověk nemá být odložen jako nepoužitelná věc. Člověk s jinou barvou kůže, jinou vírou nebo jiným tělem nemá žít jako trpěný host v cizím domě. Takové věty jsou nutné. Bez nich by politika byla jen technikou zachování pořádku.
Problém začíná tehdy, když se z věty „takhle to nemá být" stane náhrada za otázku „jak to změnit".
Levicové prostředí si často zvyklo zaměňovat morální citlivost za politickou schopnost. Umělo rozpoznat zranění, pojmenovat mechanismus, vyslovit odsouzení. Méně často umělo získat lidi, kteří ještě nebyli přesvědčeni. Méně často umělo přeložit správnou věc do jazyka těch, kdo se cítili obviněni dřív, než pochopili, o co jde. Méně často umělo vydržet kontakt s lidmi, kteří nebyli ideálními adresáty spravedlnosti.
Dobrý úmysl pak vytvořil zvláštní netrpělivost. Kdo neviděl svět stejně, nebyl jen protivník. Byl morálně podezřelý. Kdo se ptal neohrabaně, mohl být rychle zařazen. Kdo se bál změny, byl chápán spíše jako překážka než jako člověk, jehož strach někdo jiný právě překládá do reakce. Tak se z politiky stala zkouška svědomí. A zkouška svědomí je velmi špatný způsob, jak budovat většinu.
Většina totiž nevzniká z lidí, kteří už prošli celou morální cestou. Vzniká z lidí, kteří mají důvod udělat první krok.
Dobré úmysly měly ještě jeden vedlejší účinek: chránily před sebekritikou. Když je vlastní strana dějin definována jako ta humánnější, spravedlivější a citlivější, každá kritika zvenčí vypadá podezřele. Je snadné ji připsat reakci, nevzdělanosti, manipulaci nebo špatné víře. Někdy to přesně tyto věci jsou. Pravice skutečně lže, manipuluje a vyrábí falešné nepřátele. Jenže ne každá kritika levicového světa je pravicový útok. Některá je jen nepříjemná informace.
A právě nepříjemné informace jsou pro nemocného pacienta nejcennější.
Jedna z nich zní takto: mnoho lidí nezačalo odmítat levici proto, že by milovali nespravedlnost. Začali ji odmítat proto, že v jejím jazyce neslyšeli svůj život. Slyšeli soud, lekci, cizí tón, někdy i pohrdání. Viděli prostředí, které umělo mluvit o zranění velmi jemně, ale jejich vlastní zranění četlo často hrubě. Když se člověk cítí ponížený ekonomikou a kulturně podezřelý politikou, hledá někoho, kdo mu vrátí tvář. Pravice mu ji vrátí falešně. Ale vrátí mu ji rychle.
Levice se příliš často spokojila s tím, že tato pravicová nabídka je lež. To nestačí. Politická lež vítězí tehdy, když se stane pohodlnějším domovem než pravda.
Dobrý úmysl také svádí k estetice nevinnosti. Je příjemné být na straně těch, kdo nikoho nechtějí utlačovat. Jenže politika není soutěž o to, kdo má čistší motiv. Je to zápas o následky. Pokud dobrý záměr vede ke špatné strategii, prohrává se skutečnými lidmi, ne s abstraktními pojmy. Každá porážka pak někoho stojí víc než prestiž prostředí, které prohrálo.
Když demokratická levice neumí získat většinu, neplatí cenu jen ona. Platí ji lidé, které chtěla bránit.
To je zásadní rozdíl mezi morálkou a odpovědností. Morálka se ptá, zda je záměr správný. Odpovědnost se ptá, co se stalo potom. Levice potřebovala obojí. Často se však zamilovala do první otázky a druhou nechala na později. A později už bývá u moci někdo jiný.
Dobrý úmysl se dá velmi snadno proměnit v komfortní identitu. Člověk se nemusí ptát, zda přesvědčil. Stačí, že se neprovinil. Nemusí budovat vztahy s lidmi, kteří ho dráždí. Stačí, že je analyzuje. Nemusí měnit konkrétní podmínky. Stačí, že správně popsal mechanismus. V takovém prostředí se politická práce nahrazuje morální sebekontrolou. Výsledek bývá čistší a menší.
Čistá menšina může mít pravdu. Ale pravda bez moci je často jen dobře formulovaná bezmoc.
Dobrý úmysl navíc snadno vyrábí špatnou větu. Větu, která zní krásně uvnitř, ale venku se rozpadne. Větu, která předpokládá, že posluchač už sdílí stejný slovník. Větu, která nepočítá s odporem člověka, jenž se cítí obviněn dřív, než je pozván. Taková věta není nutně falešná. Jen nepracuje. A politika, která neumí pracovat, se časem mění v literaturu vlastního zklamání.
Levice se příliš dlouho utěšovala tím, že její protivníci jsou horší. Jsou. Často mnohem horší. Ale to není strategie. To je meteorologická poznámka k bouři. Pokud někdo zapaluje dům, nestačí mít lepší názor na požární bezpečnost. Je třeba umět dostat lidi ven a zabránit žháři, aby se stal správcem ulice.
Morální převaha může být pravdivá a politicky neúčinná zároveň.
Právě tato dvojí pravda je pro levici těžká. Protože pokud je její protivník cyničtější, krutější a lživější, vzniká pokušení věřit, že vlastní dobrota by měla být nějak odměněna dějinami. Jenže dějiny neodměňují dobrotu. Odměňují sílu, organizaci, představivost, schopnost mluvit k touze a umění proměnit hněv ve směr. Dobro bez těchto věcí může být krásné. Ale bývá poraženo.
A poražené dobro se časem stane zatrpklým.
Zatrpklost je další stadium smrti dobrých úmyslů. Začíná větou: lidé si za to mohou sami. Nechápou. Nevděčí. Volí proti sobě. Nevidí, kdo je brání. V této větě bývá kus pravdy a velký kus politické kapitulace. Lidé opravdu často volí proti vlastním zájmům, pokud jim někdo nabídne silnější příběh o jejich ponížení. Ale právě proto existuje politika. Ne proto, aby čekala na racionálního člověka, který se přihlásí s hotovým vědomím, nýbrž aby pracovala s člověkem skutečným.
Skutečný člověk není učebnicový občan. Je to směs zájmů, strachů, zvyků, vzpomínek a ran. Kdo s touto směsí neumí pracovat, může psát velmi přesné komentáře o tom, proč vyhrál někdo horší.
Dobrý úmysl zemře úplně ve chvíli, kdy se začne bát výsledků. Když si řekne, že otázka vítězství je podezřelá, protože vítězství vyžaduje kompromis, kontakt s nečistými lidmi a práci v nepříjemném terénu. Tak vzniká ušlechtilá bezmoc. Vypadá důstojně, ale ve skutečnosti je krutá k těm, kdo by potřebovali, aby někdo opravdu vyhrál.
Není nic radikálního na tom prohrávat čistě. Pokud po takové porážce přijdou horší lidé k moci, čistota se stává soukromým luxusem.
Smrt dobrých úmyslů tedy neznamená, že by dobré úmysly byly problémem samy o sobě. Problémem je jejich povýšení na politickou metodu. Dobré úmysly musejí být vystaveny stejnému tlaku jako každá jiná politická věc: co vytvořily, koho přesvědčily, co změnily, komu pomohly získat moc nad vlastním životem. Pokud se této zkoušce vyhýbají, nejsou už ctností. Jsou dekorací.
A dekorace nikoho nezachrání.
Levice by si musela znovu připomenout velmi prostou věc: cílem není mít dobré úmysly. Cílem je snížit množství ponížení ve světě. To vyžaduje nejen citlivost, ale i tvrdost. Ne tvrdost vůči slabým, tu už svět ovládá dokonale. Tvrdost vůči vlastním iluzím. Vůči pohodlí správného prostředí. Vůči pokušení zaměnit morální tón za politický účinek.
Dobré úmysly mohou být začátkem návratu. Ale jen pokud projdou krutou otázkou: nestačily, tak co dál?
Právě zde začíná další kapitola. Protože smrt dobrých úmyslů úzce souvisí s další nemocí: přesvědčením, že když má někdo pravdu, společnost by ji měla dříve či později uznat.
Jenže politika není čekárna pravdy.
2. Proč nestačí mít pravdu
Mít pravdu je v politice důležité. Jenže to nestačí.
Tato věta uráží inteligentní lidi. Pokud je analýza správná, pokud fakta ukazují určitým směrem, pokud dějiny znovu potvrzují staré varování, proč by to společnost neměla uznat? Otázka je pochopitelná. A také naivní. Pravda sama nechodí po ulici. Potřebuje hlas, tělo, důvěru a místo, kde se z ní stane společná zkušenost. Bez toho zůstane správná v jednom prostředí a poražená ve zbytku světa.
Levice často zacházela s pravdou, jako by byla fyzikální silou. Stačí ji ukázat. Stačí odhalit rozpor. Stačí popsat mechanismus. Pracující pozná, kdo ho vykořisťuje. Volič pozná, kdo mu lže. Společnost pochopí, že nerovnost není nehoda. Demokracie uvidí autoritářské nebezpečí. Pravda se objeví a politika jí dříve či později ustoupí.
Jenže politika neustupuje pravdě. Ustupuje síle, která dokáže pravdu proměnit v organizovaný výklad života.
Proto může lež porazit pravdu. Ne proto, že je pevnější, ale proto, že je někdy obyvatelnější. Lež nabídne dům, nepřítele, omluvu, hrdost a příběh. Pravda, pokud je špatně řečená, nabídne diagnózu. A člověk v bolesti často sáhne raději po špatném příběhu než po dobré diagnóze. Ne proto, že je hloupý. Protože příběh mu dá roli. Diagnóza mu často dá jen místo v tabulce cizího myšlení.
Pravice to pochopila s brutální účinností. Nepřichází jen s tvrzením, že levice se mýlí. Dává jméno ztrátě, ukazuje viníka a vrací poníženému člověku pocit, že jeho hněv má velikost. Potom tento hněv odvede k pohodlnému terči. Mechanismus je starý. Kostým se mění.
Levice, když odpovídá jen opravou faktů, často přichází pozdě. Vysvětlí, že označený nepřítel není skutečný nepřítel. Popíše širší příčiny krize. Ukáže, že reakční vůdce lže. To všechno může být pravda. Jenže volič už mezitím dostal něco jiného: povolení cítit. A ten, kdo přijde později opravovat pocit, působí chladně i tehdy, když má pravdu.
Tady leží jeden ze základů porážky. Pravda levice často přišla jako vysvětlení. Lež pravice přišla jako uznání.
Uznání zde neznamená skutečný respekt. Populista nerespektuje lid, o němž mluví. Používá ho. Ale dřív než ho použije, teatrálně ho vyslechne. Předstírá, že bere vážně jeho zlost, stud, nostalgii a strach. Tato inscenace stačí k porážce protivníka, který působí, jako by chtěl nejdřív opravit voličovu duši a teprve potom s ním mluvit.
Mít pravdu o struktuře neosvobozuje od povinnosti slyšet povrch. Právě na povrchu lidé dýchají. Každodenní život se jednotlivci málokdy zjevuje jako systém. Zjevuje se jako účet, ponížení, čekání, špatný dopis nebo vzpomínka na dobu, která se zdála méně zmatená. Kdo chce tyto vjemy proměnit v politické vědomí, musí u nich začít. Ne u konečného slovníku.
Levice příliš často začínala koncem.
Začínala správnou interpretací, pojmem, rámcem, kategorií. V prostředí přesvědčených to funguje. Věta je rozpoznána a přijata. Mimo toto prostředí však může znít jako jazyk, který přichází po zkušenosti a žádá poslušnost. Člověk se teprve snaží říct, že se cítí rozdrcený, a někdo mu vysvětluje, že jeho formulace je chybná. V této mezeře mizí politika.
Pravdu je třeba překládat, nikoli zrazovat. To je obtížné řemeslo. Nestačí ji zjednodušit. Je třeba najít scénu, v níž se ukáže. Říct „prekarizace" je jedna věc. Ukázat člověka, který neví, zda bude příští týden pracovat v úterý ráno nebo v sobotu večer, je něco jiného. Pojem organizuje myšlení. Scéna otevře dveře tomu, kdo uvnitř té věci žije dřív, než ji umí pojmenovat.
Politika, která neumí otevřít dveře, bude mluvit hlavně s těmi, kdo už sedí uvnitř.
Existuje zvláštní ješitnost pravdy. Ješitnost poraženého, který měl pravdu. Svět zvolil špatně, voliči nepochopili, fakta byla dostupná, varování zazněla včas. Všechno to může být pravda. Pokud se však politika zastaví u tohoto útěšného soudu, přestává být politikou. Stává se literaturou rozsudku po vykonané popravě.
Problém není lucidita. Problém je lucidita bez následku.
Levice v mnoha chvílích produkovala lepší diagnózy než její protivníci. Viděla koncentraci majetku, rozpad sociálních vazeb, proměnu nejistoty v politickou surovinu. Rozuměla také tomu, že moderní autoritářství nemusí přicházet s holínkou ve dveřích. Může přijít jako zábava, uraženost a slib očisty. Diagnóza byla často přesná. Přesto v mnoha místech nevytvořila dost síly.
To by mělo vyvolat méně sebelítosti a více studeného údivu.
Pokud někdo správně diagnostikuje nemoc a přesto nedokáže zpomalit její postup, jsou možné dvě věci. Diagnóza nebyla tak úplná, jak se zdála, nebo se z ní nestala léčba. U současné levice se tyto dvě věci propletly. Viděla hodně z ekonomické a kulturní choroby společnosti. Hůř viděla vlastní způsob, jakým mluvila k pacientovi: někdy jako lékař podrážděný tím, že nemocný nerozumí anatomii.
Pravda řečená s pohrdáním mění politickou teplotu. Zůstává možná pravdivá, ale přestává být přesvědčivá.
Představme si častou scénu: informovaný progresivní člověk proti zmatenému nebo podrážděnému voliči. První má údaje, historickou paměť a schopnost rozpoznat rétorické pasti reakce. Druhý má strach, únavu a několik vět zděděných z televize nebo internetu. První by vyhrál diskusi před odbornou porotou. Druhý může vyhrát volby, pokud mu někdo nabídl příslušnost dřív.
Politika není školní debata. Je to zápas o příslušnost.
Kdo říká „mýlíš se", může mít pravdu. Kdo říká „patříš ke mně", může vyhrát. Demokratický úkol by spočíval v tom, spojit pravdu s příslušností, aniž by se příslušnost změnila v sektu a pravda v kázání. Silná levice to kdysi uměla lépe. Vytvářela místa, kde se sociální pravda nejen četla, ale žila. Člověk nedostával jen tezi. Vstupoval do určitého světa.
Když tyto světy zeslábly, zůstalo mnoho tezí bez domova.
Proto nejde jen o komunikaci. Označit všechno za komunikační problém je elegantní způsob, jak se nedotknout konstrukce. Komunikace samozřejmě záleží. Špatně sdělená pravda je politicky zmenšená pravda. Ale podstatnější je, zda kolem této pravdy existuje život. Pokud ne, věta padá do prázdna.
Reakční pravice nabízí špatnou komunitu. Ale nabízí ji. Nabízí společného nepřítele, jednoduchý rituál, jazyk uznání a pocit návratu. Levice často nabízí správnou analýzu v sociálním prostoru, který je užší, kódovanější a náročnější. Člověk, který se cítí ztracený, pak najde na jedné straně lež s otevřenou náručí a na druhé pravdu, která připomíná přijímací zkoušku z morální připravenosti.
To neznamená, že by levice měla lhát, hloupě zjednodušovat nebo hladit resentiment po srsti. To by z ní udělalo jen bledší verzi protivníka. Znamená to, že pravda musí přijít s návrhem místa ve světě. Nemůže říkat jen: to, co si myslíš, je špatně. Musí říct: existuje důstojnější způsob, jak pochopit, co se ti stalo.
To je politicky rozhodující věta. Politika začíná tam, kde nabídne výklad bolesti, který nekončí nenávistí k slabším.
Levice ztratila terén, když tento výklad přicházel pozdě. Když už pravice bolest pokřtila falešným jménem, zbývalo jen opravovat. A opravovat cizí mapu je vždy slabší než nakreslit první. Ten, kdo první pojmenuje zkušenost, často určí i směr, kterým se hněv vydá.
Nestačí tedy vyvracet lež. Je třeba soutěžit o první jazyk zkušenosti.
Člověk, který se cítí nepotřebný, potřebuje slyšet dřív, než dorazí obchodník s nenávistí, že jeho nepotřebnost není osobní selhání. Muž, který se cítí ponížený, potřebuje slyšet, že z jeho bolesti nemusí vzniknout válka proti ženám. Pracující, který vidí migranta na nejhorším místě pracovního trhu, potřebuje slyšet, že skutečný problém není zranitelný cizinec, ale ekonomika, která zranitelnost používá jako páku. Člověk z opuštěného města potřebuje slyšet, že stát se nemá objevovat jen jako pokuta, formulář nebo policie.
To nejsou ústupky. To je elementární politika.
Pravda také potřebuje časovou pokoru. Přesvědčení obvykle nevzniká v jednom rozhovoru. Lidé se mění pomalu, přes opakování, zkušenost a důvěru. Levice, zasažená rychlostí sítí a netrpělivostí morálního prostředí, často očekávala okamžité pochopení. Kdo nepochopil rychle, mohl být považován za ztracený případ. Jenže pravice takto nehraje. Pěstuje resentiment roky. Opakuje, zjednodušuje, čeká a vrací se. Její lež má trpělivost.
Pravda bez trpělivosti může prohrát s vytrvalou lží.
Demokratická politika by se musela znovu naučit trvat. Nestačí přijít ve chvíli skandálu, dokázat nepravdu a zmizet do další mimořádné události. Je třeba být přítomen dřív, než se z bolesti stane konspirační materiál. Pravda získává váhu, když má adresu. Když ji říká někdo, kdo se vrací. Když není jen výrokem, ale vztahem.
V tom je rozdíl mezi vysvětlením a důvěryhodností.
Vysvětlení může být přesné hned. Důvěryhodnost se buduje pomalu. Právě proto nestačí mít pravdu. Pravda musí být spojena s lidmi, kteří jsou ochotni ji nést v nepohodlných místech. Musí mít instituce, které ji promění v ochranu. Musí mít jazyk, který neunaví dřív, než otevře. A musí mít odvahu říct člověku nejen to, že se mýlí, ale také proč mu někdo jiný tak snadno prodal omyl jako útěchu.
Bez toho zůstane pravda sama. A samotná pravda je v politice často tragická postava.
Levice kdysi uměla z pravdy udělat pohyb. Později se příliš často spokojila s tím, že z ní udělala stanovisko. Stanovisko může být správné, dokonce nutné. Ale stanovisko ještě nikoho nevytáhlo z hořícího domu.
A právě v tom domě začal další problém: jazyk, který měl lidi spojovat, se v části levicového světa stal filtrem.
3. Když jazyk nahradil politiku
Jazyk není maličkost. Právě proto je nebezpečné udělat z něj náhradu politiky.
Slova umějí zranit. To není metafora pro přecitlivělé lidi. Každá společnost má svůj slovník, jímž určuje, kdo je normální, kdo je podezřelý, kdo je směšný a kdo musí nejdřív vysvětlit vlastní existenci. Dřív než přijde zákon, často přijde pojmenování. Dřív než se člověku vezme právo, bývá mu vzata důstojnost. A velmi často se to děje slovem.
V tomto smyslu měla levice pravdu, když brala jazyk vážně. Jazyk není jen ozdoba reality. Je jedním z míst, kde se realita vyrábí. Pokud se o nějaké skupině mluví dlouho jako o špíně, hrozbě, nemoci nebo parazitu, nemá cenu se později tvářit překvapeně, když se k ní společnost začne chovat jako k něčemu odstranitelného. Násilí potřebuje přípravu. Jazyk ji často poskytne.
Problém začíná teprve tam, kde se oprava jazyka začne tvářit jako oprava světa.
V části progresivního prostředí se jazyk stal vstupním testem. Ne vždy úmyslně. Ne jako spiknutí citlivých lidí proti obyčejným větám. Spíš jako postupný zvyk. Kdo mluvil správně, byl rozpoznán jako člověk, který patří dovnitř. Kdo mluvil neobratně, byl okamžitě podezřelý. A kdo položil otázku špatným tónem, často už nekladl otázku, ale vydával důkaz o sobě.
Tak se jazyk proměnil z mostu v kontrolní rám.
Každé prostředí má své kódy. I hospoda je má. I armáda, univerzita, redakce, církev, sportovní klub nebo rodina. Progresivní svět není výjimka. Jenže prostředí, které se samo chápe jako emancipační, má zvláštní odpovědnost: jeho jazyk nesmí fungovat jako další způsob třídění lidí podle kulturní průpravy. Pokud se spravedlnost stane dialektem, ztratí mnoho těch, které chtěla oslovit.
Člověk, který nikdy nebyl v místnosti, kde se takto mluví, neslyší osvobození. Slyší nebezpečí chyby.
To je vážný problém. Ne proto, že by se lidé měli smět vyjadřovat jakkoli bez následků. Některá slova opravdu udržují staré násilí. Některé vtipy nejsou nevinné. Některé výrazy nejsou lidovost, ale malý výcvik v pohrdání. Jenže mezi nutnou kritikou jazyka a kulturou permanentního podezření je rozdíl. První může člověka učit. Druhá ho často jen vyžene.
A vyhnaný člověk většinou nezmizí. Jen jde k někomu, kdo jeho vyhnání pojmenuje po svém.
Pravice si z toho udělala celý průmysl. Vzala pocit jazykové nejistoty a přeložila ho jako důkaz tyranie. Řekla lidem: už nesmíte nic říct. V mnoha případech to byla lež. Lidé dál říkali mnoho hloupých a krutých věcí. Jen na ně někdo začal odpovídat. Ale lež byla účinná, protože část lidí opravdu cítila, že vstupuje do veřejného prostoru jako podezřelý návštěvník. Nebála se vždy jen odpovědnosti. Často se bála ponížení.
Levice měla tento strach rozlišit. Měla říct: ano, některá slova už nemohou procházet bez odporu. Ale ne, každý člověk, který nezná nový slovník, není nepřítel. Tato druhá věta zaznívala slaběji. A tam, kde chybí rozlišení, roste resentiment.
Jazyková politika se také snadno stala náhražkou materiální politiky, protože byla levnější. Instituce může změnit slovník rychleji než pracovní podmínky. Firma může přijmout nový kodex a dál platit špatně. Univerzita může mluvit o inkluzi a přitom nechat část svých lidí žít v nejistotě. Město může oslavovat rozmanitost a současně vytlačovat chudší obyvatele. Jazyk se dá upravit i tam, kde se moc nechce hnout.
Kapitalismus se naučil progresivní slovník s pozoruhodnou rychlostí. Ne proto, že by prodělal morální konverzi. Protože zjistil, že některá slova jsou levnější než spravedlnost.
Tím se jazyk nestává zbytečným. Stává se ještě podezřelejším. Pokud krásné slovo nestojí proti konkrétní moci, může se stát jejím parfémem. A právě to se v mnoha prostředích stalo. Správné označení, správné zájmeno, správná věta o respektu — to všechno může být důležité. Ale pokud za tím není změna vztahu mezi silným a slabým, zůstává jen morální dekorace.
Člověk neplatí nájem správným slovníkem.
Neznamená to, že slovník je luxus. Pro mnoho lidí je správné pojmenování první okamžik, kdy se jejich zkušenost přestane jevit jako soukromá porucha. Kdo byl celý život nazýván špatně, ví, že slovo může být domov. Jenže domov ze slov nestačí, pokud skutečný domov zůstává nedostupný. Důstojnost potřebuje obojí: jazyk, který člověka neponižuje, a svět, který ho nedrží pod krkem.
Tuto rovnováhu progresivní politika často ztratila. Jedna část veřejnosti slyšela jazyk jako nutnou ochranu. Jiná jako výsadu lidí, kteří mají čas hlídat nuance, zatímco jejich vlastní život se rozpadá hruběji. Pravice tento rozdíl krutě využila. Postavila proti sobě slova a život. „Oni řeší výrazy, vy řešíte účty." Ta věta je podvodná. Ale opět nepadá do prázdna.
Její účinnost ukazuje, že levice nedokázala dost často spojit jazyk s podmínkami života.
Když se mluví o respektu, musí být jasné, že nejde jen o tón. Respekt je také smlouva, mzda, bezpečná škola, lékař, který člověka bere vážně, úřad, který neponižuje. Pokud se respekt omezí na slovo, stane se křehkým. Pokud se materiální politika obejde bez respektu, stane se slepou. Jazyk a ekonomika nejsou soupeři. Problém je, když jeden předstírá, že nahradí druhý.
Kultura jazykové správnosti navíc vytváří vlastní hierarchii. Ne každý má stejný přístup k novým kódům. Člověk, který žije v prostředí univerzit, médií nebo kulturních institucí, se je učí průběžně. Člověk mimo tato prostředí je potká často až ve chvíli, kdy udělá chybu. Potom se nediví nové spravedlnosti. Cítí novou aristokracii.
Třída dnes nechodí jen v drahém obleku. Chodí také v etickém slovníku.
To je pro levici obzvlášť ničivé. Tradice, která chtěla bourat neviditelné bariéry, si nesmí dovolit vytvářet nové bariéry ze slov. Ne proto, že by měla rezignovat na přesnost. Ale protože přesnost, která se neumí učit, začne sloužit jako plot. A plot, i když je natřený na barvu dobra, zůstává plotem.
Zde je třeba rozlišit dvě věci, které se neustále míchají. Jedna věc je požadovat, aby lidé přestali používat jazyk, který druhé zmenšuje. To je legitimní. Druhá věc je vytvořit atmosféru, v níž se člověk bojí položit nehotovou otázku. To je politicky hloupé. Bez nehotových otázek nejsou noví spojenci. Jsou jen lidé, kteří už všechno vědí, a těch je málo.
Vzdělávání není totéž co nachytání při chybě.
Levice by mohla s jazykem zacházet jinak. Ne jako s testem čistoty, ale jako s nástrojem osvobození. Takový jazyk by říkal: toto slovo ubližuje, protože za ním stojí konkrétní historie; zkusme jiné. Neříkal by hned: kdo toto slovo použil, odhalil svou podstatu. Rozdíl je zásadní. První věta vytváří možnost pohybu. Druhá často zavírá dveře.
Samozřejmě existují chvíle, kdy dveře zavřít třeba je. Organizovaná nenávist nepřichází s nevinnou otázkou. Přichází s taktikou. Ale právě proto je nutný úsudek. Když se z každé neobratnosti udělá taktika nepřítele, skutečný nepřítel získá zástup naverbovaných uražených.
Jazyk má ještě jednu past: dává pocit okamžité práce. Změnit svět je těžké. Změnit větu je snazší. Opravit výraz v textu, kritizovat titulek, upozornit na chybnou formulaci — to všechno může být užitečné. Ale protože je to viditelné a rychlé, snadno to vytvoří dojem politické účinnosti. Jenže svět se nehne pokaždé, když se posune slovo. Někdy se jen posune hranice prostředí, které už slova sleduje.
Politická otázka by měla znít: komu změna jazyka otevřela život? Pokud odpověď není jasná, je třeba opatrnosti.
Ne každá jazyková inovace je emancipace. Někdy je to jen způsob, jak se malá skupina rozpozná jako napřed. A být napřed je velmi příjemné. Umožňuje dívat se na ostatní jako na opožděné. V tomto pohledu je ukryto malé pohrdání, které pravice velmi ráda vystaví na plakát.
Levice tím pak vypadá jako prostředí, které sice mluví o důstojnosti všech, ale důstojnost přiděluje podle schopnosti držet krok s jejím slovníkem.
To je nespravedlivé zobecnění. Mnoho lidí uvnitř progresivních debat se o jazyk stará poctivě, ze zkušenosti s ponižováním a s vědomím, že staré výrazy nesou staré násilí. Jenže politická síla se neposuzuje podle nejlepší motivace uvnitř. Posuzuje se také podle toho, jak působí navenek. A navenek jazyková politika často působila jako další instituce, která obyčejnému člověku říká, že neumí mluvit.
Tady se dobrý úmysl znovu mění v špatný výsledek.
Nový vztah k jazyku by musel stát na prosté zásadě: jazyk má pomáhat lidem vstoupit do spravedlnosti, ne dokazovat, že už jsou jí hodni. To neznamená snížit nároky. Znamená změnit pedagogiku. Přesnost má být cestou, ne klackem. Citlivost má být schopnost slyšet druhého, ne jen schopnost odhalit jeho chybu. A oprava jazyka má být spojena s opravou života, jinak se stane malou morální gymnastikou.
Levice by mohla být nejsilnější právě tam, kde ukáže, že slova a podmínky patří k sobě. Že člověk nemá být ponižován ani řečí, ani nájmem. Že žena nemá být redukována ani vtipem, ani ekonomickou závislostí. Že menšina nemá být uznána jen ve veřejné větě, ale také ve škole, práci a u lékaře. Ne jako seznam agend, ale jako jedna logika: důstojnost nesmí skončit u oslovení.
Pokud se toto spojení přeruší, jazyk nahradí politiku. A když jazyk nahradí politiku, vznikne prostředí, kde se lidé naučí mluvit správně o světě, který se dál mění špatně.
To je možná největší ironie celé věci. Část levicového světa dokázala zjemnit slova právě ve chvíli, kdy život mnoha lidí zhrubl. Dokázala vytvořit citlivější formulace v době, kdy trh drtil čas, bydlení a bezpečí. Dokázala rozpoznat symbolické násilí, ale často neměla dost síly proti násilí ekonomickému. Výsledek pak nemohl nepůsobit pokrytecky, i když záměr pokrytecký nebyl.
Jazyk je nutný. Ale jazyk, který nezvládne sestoupit k moci, začne sloužit hlavně sebepoznání vlastního prostředí.
Politika potřebuje slova, která umějí dveře otevřít. Ne slova, která se krásně lesknou na dveřích zavřených. Potřebuje jazyk, který dokáže opravit ponižující zvyk, aniž by z každého nehotového člověka dělal trvalého viníka. Potřebuje přesnost bez aristokracie a citlivost bez policie duše.
Jinak se stane přesně to, co se stalo: jazyk, který měl sloužit emancipaci, začne být slyšen jako privilegium. A lidé, kteří se cítí za dveřmi, půjdou za těmi, kdo jim slíbí, že dveře rozkopnou.
Levice se narodila z konfliktu o práci, moc a důstojnost. Pokud zapomene, že i jazyk má třídní přízvuk, přestane rozumět vlastnímu nástroji. A právě proto další rána vede tam, kde mělo být její nejpevnější místo: k dělnické třídě, která se z hostitele levicové politiky stala jejím nepříjemným hostem.
4. Dělnická třída jako nepříjemný host
Levice kdysi mluvila o dělnické třídě jako o svém historickém subjektu. Dnes o ní často mluví jako o příbuzném, který přijel na návštěvu a kazí tón večera.
Ne vždy otevřeně. Otevřeně se stále říká, že práce je důležitá, že nerovnost roste, že mzdy nestačí, že lidé v regionech byli opuštěni. V programech se pracující objevují často. V projevech také. Jenže mezi dělnickou třídou jako pojmem a dělnickou třídou jako skutečnou společenskou přítomností vznikla propast. Pojem je stále užitečný. Skutečný člověk je složitější, méně estetický a často politicky nepohodlný.
Levice má ráda dělnickou třídu historickou. Dělníka z fotografie. Horníka v černobílém světle. Švadlenu v příběhu o vykořisťování. Stávkující dav, který vypadá jako kapitola z učebnice. Tito lidé mají výhodu: už nemluví zpět. Jejich rozpory byly uhlazeny pamětí. Jejich sexismus, rasismus, náboženské zvyky, rodinná autorita, špatný humor a politická nečistota zmizely za obrazem důstojné práce.
Skutečný pracující člověk takto poslušně nevypadá.
Může mít dvě zaměstnání a špatný názor na migranty. Může být obětí trhu a současně malým tyranem doma. Může nenávidět bohaté, ale obdivovat miliardáře, který mluví jako hospodský vítěz. Může chtít sociální jistoty a hlasovat pro někoho, kdo je zničí, protože mu aspoň vrátí pocit, že není směšný. Může mít přesný instinkt pro nespravedlnost v práci a úplně slepý instinkt pro nespravedlnost vůči někomu jinému.
To není důvod ho idealizovat. Ani důvod ho odepsat. Je to důvod dělat politiku.
Právě zde nastal problém. Část progresivního prostředí začala špatně snášet pracujícího člověka v jeho nehotové podobě. Dělnická třída měla být utlačovaná, ale ne příliš kulturně cizí. Měla být solidární, ale ne konzervativní. Měla být zraněná, ale ne hrubá. Měla potvrzovat teorii, ne ji rušit svými rozpory. Když tuto roli nehrála, objevilo se zklamání.
A zklamání z lidu je často jen převlečené pohrdání.
Není třeba popírat, že část pracujících se přesunula k reakční politice. Stalo se to v mnoha zemích. Není třeba to omlouvat, ani z toho vyrábět romantickou píseň o zrazených masách. Některé volby byly kruté. Některé postoje odporné. Jenže otázka zní: jak se stalo, že lidé, jejichž materiální život by měl být přirozeným polem levicové politiky, začali slyšet více uznání od těch, kdo je ekonomicky často podvádějí?
Odpověď není jediná. Ale jedna část je jasná: pravice jim nabídla kulturní respekt, byť falešný, zatímco levice jim často nabídla ekonomickou analýzu spojenou s kulturním podezřením.
Falešný respekt může být politicky silnější než skutečný program, pokud program přichází v tónu pohrdání. Reakční politik řekne pracujícímu člověku: ty jsi normální, oni tebou pohrdají. Potom mu prodá lež. Ale první polovina věty někdy narazí na zkušenost. Pokud člověk slyšel z liberálně-levého světa hlavně to, že je zaostalý, zmanipulovaný, nevzdělaný nebo morálně problematický, snadno uvěří někomu, kdo mu vrátí slovo normální.
Toto slovo je nebezpečné. Právě proto ho nelze nechat celé pravici.
Dělnická třída se také změnila. To je fráze, ale nutná. Nezmizela. Jen už nevypadá jako starý plakát. Je v logistice, službách, skladech, pečovatelské práci, dopravě, kuchyních, call centrech, nemocnicích, úklidu, platformách a malých provozech, kde se vykořisťování často tváří jako flexibilita. Práce se rozptýlila. Staré společné brány zmizely. Člověk je sám se svým rozvrhem, aplikací, směnou nebo smlouvou. Třída nezmizela, ale ztratila mnoho svých míst setkání.
Bez míst setkání se třída hůř poznává jako třída.
Levice tuto proměnu často popsala, ale nedokázala ji dostatečně organizovat. Uměla říct, že práce je prekérní. Hůř uměla vytvořit formy, v nichž se prekérní lidé stanou silou. Rozuměla tomu, že ekonomika rozbíjí stabilitu. Méně často nabídla stabilní politický domov. V takové situaci pracující člověk nezíská třídní vědomí jen proto, že někdo napsal správný text o nových formách práce.
Třída není jen sociologická kategorie. Je to zkušenost, která potřebuje společnou řeč a společné místo.
Když toto místo chybí, nastoupí jiné identity. Národ. Rodina. Mužství. Náboženství. Lokální hrdost. Nostalgie. Někdy jsou tyto identity samy o sobě legitimní. Problém nastává, když je pravice použije jako náhradu za třídní moc. Člověk nedostane lepší mzdu, ale dostane vlajku. Nedostane bezpečnější práci, ale dostane nepřítele. Nedostane větší kontrolu nad vlastním životem, ale dostane možnost cítit se kulturně nad někým jiným.
To je špatný obchod. Jenže v politice špatný obchod často vítězí, pokud druhá strana nepřinese žádný obchod, jen lekci.
Levice by mohla na tuto situaci odpovědět jen návratem ke starému ekonomickému jazyku. To by nestačilo. Pracující člověk není jen mzda. Je také čest, tělo, rodina, místo, víra, stud a představa o tom, kdo se mu směje. Pokud se levice bude tvářit, že kulturní ponížení je jen falešné vědomí, znovu prohraje. Pravice nevyhrává jen proto, že lidem lže o penězích. Vyhrává, protože umí mluvit k jejich pocitu ztracené hodnoty.
Jenže právě tento pocit by mohl být levicovým tématem. Ne jako nostalgie po době, kdy muž v montérkách stál v centru světa. Ale jako otázka důstojnosti práce v době, která pracujícího člověka potřebuje a zároveň ho kulturně zmenšuje. Společnost stojí na lidech, které veřejná prestiž často nevidí. Během krizí se jim chvíli tleská. Potom se jejich mzda vrátí do staré reality.
Tleskání je nejlevnější forma vděčnosti.
Dělnická třída jako nepříjemný host připomíná levici i něco dalšího: sociální otázka není automaticky morálně čistá. Chudoba nevyrábí anděly. Těžká práce nevyrábí správné názory. Ponížení může vést k solidaritě, ale také k pomstě na slabších. To je nepříjemné pro každého, kdo by chtěl mít jednoduchou mapu dobra. Ale právě proto je politika nutná. Kdyby utrpení samo vyrábělo spravedlnost, nebylo by třeba žádného hnutí.
Utrpení vyrábí energii. Směr jí dá někdo jiný.
Pokud tento směr nedá demokratická levice, dá ho autoritář. Pokud třída neslyší, že její bolest má ekonomické a mocenské příčiny, uslyší, že ji způsobili cizinci, ženy, menšiny, města nebo zkažené elity. Některé z těchto elit si ovšem vlastní roli usnadnily tím, že se opravdu tvářily jako lidé z jiné planety. Reakce pak nemusela vymýšlet celý obraz. Stačilo ho zkarikovat.
Kulturní odstup je v politice drahý.
Levice by se neměla tvářit, že má k pracujícím lidem přirozený nárok. Nemá. Žádná historická tradice nedává trvalé vlastnické právo na společenskou skupinu. Pokud strany, média a intelektuální prostředí neumějí být přítomny v životě pracujících lidí, nemohou se divit, že tito lidé jdou jinam. Věrnost se nedědí. Věrnost se obnovuje.
A obnovuje se méně projevem než zkušeností.
Člověk musí poznat, že politika něco dělá s jeho dnem. Že mu pomůže mluvit v práci. Že jeho nájem není jen soukromý problém. Že jeho čas má cenu. Že jeho město není jen kulisa pro cizí rozhodnutí. Že jeho dítě není odsouzeno podle příjmu rodičů. Pokud tuto zkušenost nezažije, bude levicová řeč o třídě znít jako nostalgie lidí, kteří už dávno nežijí ve stejném světě.
Dělnická třída nemá být ikonou. Ikona visí na zdi a neodporuje. Skutečný pracující člověk odporuje pořád. Nechápe některé nové pojmy. Má vlastní hrdost. Nemá čas číst dlouhé výklady o své situaci. Často nedůvěřuje těm, kdo za ním přicházejí s hotovým vysvětlením. A má k tomu důvody. Byl mnohokrát použit jako argument, méně často jako partner.
Partner se neobjevuje jen v kampani. Partner se musí snést i ve chvíli, kdy kazí tón místnosti.
Právě zde by začala obnova. Ne v sentimentalitě, že pracující člověk má vždy pravdu. Nemá. Ne v populistickém předstírání, že každý předsudek je hlas lidové moudrosti. Není. Ale v uznání, že bez pracujících lidí jako reálné, konfliktní a nehotové přítomnosti nemůže levice existovat jinak než jako kulturní proud s dobrou sociální pamětí.
Třída je gravitace politiky. Lze ji ignorovat, ale pak se všechno začne vznášet.
A přesně to se stalo části progresivního světa. Mluvila o spravedlnosti, ale často se vznášela nad prací. Mluvila o důstojnosti, ale ne vždy měla kontakt s místy, kde se důstojnost každý den ztrácí mlčením před šéfem. Mluvila o reprezentaci, ale občas reprezentovala především vlastní jazyk. V takovém stavu není divu, že pracující člověk vstoupil do místnosti jako nepříjemný host.
Nepříjemný proto, že připomíná nedodělanou práci.
Dělnická třída není svatý lid. Není ani reakční hmota čekající na převýchovu. Je to část společnosti, bez níž se nedá postavit žádná trvalá levicová politika. Pokud ji levice unese jen jako historický obraz nebo volební segment, ne jako živý rozpor, neunesla společnost.
A politika, která neunese společnost, si ji dříve či později nahradí morálkou.
5. Morálka bez strategie
Morálka je v politice nutná. Morálka bez strategie je droga.
Na začátku pomáhá. Dává člověku páteř. Říká mu, že některé věci se nemají dělat, i když jsou výhodné. Že některé kompromisy nejsou moudrost, ale kapitulace. Že politika bez hranic se rychle promění v obchod, kde se slabší prodávají levněji než ostatní. Bez morálky by zůstala jen technika moci. A technika moci bez otázky dobra je obvykle jen slušně oblečená brutalita.
Jenže morálka se může zkazit. Ne tím, že je příliš silná. Tím, že se odpojí od účinku. Přestane se ptát, co dokázala změnit, koho ochránila, jakou sílu vytvořila, komu dala možnost dýchat. Začne se starat hlavně o to, zda její nositel stojí na správném místě. V takové chvíli se z morálky stává sebezáchrana obrazu o sobě.
Levice tím trpěla často. Uměla velmi přesně říct, co je nepřijatelné. Méně často uměla proměnit toto odmítnutí ve vítěznou politiku. Vznikl zvláštní typ veřejného života: hodně odsouzení, hodně správných slov, hodně důkazů citlivosti, ale méně schopnosti přesunout moc. Člověk mohl mít dojem, že morální čistota sama vytváří tlak na svět. Jenže svět se před čistotou ne vždycky skloní. Často ji jen obejde.
Morálka bez strategie umí vyrobit krásnou porážku.
Krásná porážka je nebezpečná, protože dává smysl vlastní bezmoci. Člověk prohrál, ale nezradil. Byl slabý, ale čistý. Nedokázal přesvědčit většinu, ale zůstal na správné straně. To může být někdy pravda a někdy nutnost. Dějiny znají chvíle, kdy menšina musí stát sama proti hanbě většiny. Jenže pokud se z této výjimečné situace stane politický styl, vznikne kult prohrané správnosti.
A kult prohrané správnosti je špatný domov pro lidi, kteří potřebují vyhrát.
Právě zde se ukazuje rozdíl mezi morálkou a moralismem. Morálka říká: toto je hranice. Moralismus říká: tato hranice dokazuje mou nadřazenost. Morálka chrání slabšího. Moralismus chrání obraz chránícího. Morálka je schopna nést následky. Moralismus se často spokojí s tónem.
Tón je v současné politice velmi podceňovaný i přeceňovaný zároveň. Podceňovaný proto, že tón opravdu rozhoduje, zda člověk slyší pozvání nebo rozsudek. Přeceňovaný proto, že správný tón ještě nic nezmění, pokud za ním není plán. Levice často doplatila na obě chyby. Uměla používat ostrý tón tam, kde bylo třeba přesvědčovat. A uměla používat vznešený tón tam, kde bylo třeba organizovat.
Výsledkem byla zvláštní směs přísnosti a bezmoci.
Moralismus má ještě jednu vlastnost: miluje veřejné odhalení viny. Je rychlé, viditelné a dává pocit akce. Někdo řekl něco špatně, někdo selhal, někdo se projevil, někdo byl přistižen. V prostředí sítí se z toho stal téměř automatický rituál. Chyba je nalezena, vina pojmenována, odsouzení vyjádřeno, skupina se ujistí o vlastní správnosti. Potom se jde dál.
Otázka zní: kam?
Veřejné pojmenování může být nutné. Některé věci se nesmějí nechat projít mlčením. Ale pokud se politika zúží na sérii morálních zásahů, připomíná člověka, který umí ukázat na požár, ale nemá vodu. Dokáže vytvořit vědomí skandálu. Nedokáže vytvořit instituci, která sníží pravděpodobnost dalšího skandálu.
Moralismus je často okamžitý. Strategie je trpělivá.
Tato trpělivost neznamená měkkost. Naopak. Strategie je tvrdší než moralismus, protože musí nést odpovědnost za výsledek. Moralismus může říct: já jsem odsoudil. Strategie se musí ptát: co se potom stalo? Změnilo se pravidlo? Přibyli spojenci? Ubylo utrpení? Získal někdo slabší větší ochranu? Nebo jen vznikla další scéna, v níž se správní poznali mezi správnými?
Tato otázka je krutá. Proto bývá neoblíbená.
Do této logiky patří i zvláštní postavení traumatu v části současné progresivní kultury. Trauma je skutečné. Není to módní slovo pro nepohodlí. Lidé nesou rány, které jim změnily tělo, řeč, důvěru i schopnost žít mezi druhými. Společnost, která tyto rány odmítá vidět, vyrábí další násilí. Starý svět měl pro trauma často jen dvě odpovědi: mlč a vydrž. Kritika této krutosti byla potřebná.
Jenže i potřebná kritika se může zkazit.
V některých prostředích se rána začala měnit v legitimaci. Ne vždy úmyslně, ne cynicky v každém jednotlivém případě. Spíš postupně, skoro administrativně. Kdo trpěl, získal zvláštní druh veřejné autority. Kdo dokázal popsat vlastní zranění správným jazykem, byl slyšen jinak než ten, kdo měl jen obyčejnou nouzi bez dobré formulace. Trauma se tím nepřestalo být bolestí. Ale začalo někdy fungovat také jako morální kapitál.
To je velmi citlivá věc. Říct ji hrubě by znamenalo znovu urazit lidi, kteří byli už mnohokrát umlčeni. Ale neříct ji vůbec znamená nechat politiku spadnout do soutěže ran.
Soutěž ran je špatná forma spravedlnosti. Vypadá soucitně, ale snadno vytvoří novou hierarchii. Kdo trpěl více? Kdo má právo mluvit? Kdo je povinen mlčet? Kdo je pouze spojenec, kdo svědek, kdo viník už svým původem? Takové otázky mohou mít v konkrétních situacích smysl. Jako obecná politická kultura však začnou rozkládat schopnost jednat společně. Místo společného nepřítele vzniká složitý soudní sál citlivosti.
A soudní sál není hnutí.
Trauma si zaslouží uznání, ale uznání není totéž co politika. Člověk, který byl zraněn, potřebuje víc než veřejné potvrzení své rány. Potřebuje ochranu, možnost žít, přístup k péči, bezpečné instituce a budoucnost, v níž jeho zranění nebude jediným dokladem jeho pravdy. Pokud společnost nabídne hlavně rituál uznání, může působit citlivě a současně nechat člověka zavřeného v jeho bolesti.
Nejkrutější forma uznání je ta, která člověka nikdy nepustí z role oběti.
Zde se morálka bez strategie ukazuje velmi ostře. Umí naslouchat svědectví. Umí změnit jazyk kolem bolesti. Umí vytvořit chvíli veřejné pozornosti. To všechno může být cenné. Jenže pak musí přijít otázka, která je méně slavnostní: co z toho plyne pro moc? Jaké pravidlo se změnilo? Kdo nese odpovědnost? Jak se zabrání opakování? Jak se z člověka poškozeného stane znovu člověk jednající?
Bez těchto otázek se trauma stane ušlechtilou vitrínou.
MeToo je dobrý příklad, protože se na něm nedá pohodlně lhát.
Byl nutný. Odhalil věci, o nichž se dlouho vědělo a o nichž se zároveň nesmělo mluvit nahlas. Ukázal, že mnoho mocných mužů žilo v systému, který jim dovoloval plést si talent s právem na tělo druhých. Ukázal také, jak často instituce chránily pachatele ne proto, že nevěděly, ale proto, že vědět by bylo drahé. Mlčení nebylo omylem. Bylo součástí provozu.
To je třeba říct bez ironie. Bez MeToo by mnoho žen zůstalo samo se zkušeností, kterou okolí roky měnilo v nedorozumění, kariérní riziko nebo soukromou slabost. Veřejná řeč zde měla osvobozující sílu. Některé věci se mohly konečně jmenovat.
Jenže právě silné hnutí ukáže velmi rychle i slabiny prostředí, které ho nese.
Problém nezačal tam, kde se začalo mluvit o znásilnění, nátlaku, obtěžování a mocenském vydírání. Tam začala pozdní spravedlnost. Problém začal tam, kde část veřejné kultury ztratila schopnost rozlišovat mezi různými druhy provinění. Mezi zločinem, zneužitím moci, hrubostí, trapností, špatným rande, hloupou větou a lidskou neobratností je rozdíl. Pokud tento rozdíl zmizí, spravedlnost se nezostří. Zamlží se.
Společnost, která neumí rozlišovat, nakonec trestá špatně i tehdy, když má dobrý důvod trestat.
MeToo přineslo nutnou opravu starého světa, v němž se ženám nevěřilo téměř nikdy. Část jeho pozdější kulturní ozvěny však někdy směřovala k opačné slepotě: jako by samotné svědectví mělo vždy stejnou váhu, stejný význam a stejný politický důsledek. Jenže věřit tomu, že lidé dlouho umlčovaní mají být konečně slyšeni, není totéž jako zrušit potřebu úsudku. Naslouchání není abdikace na rozlišování.
Právě zde se morálka bez strategie dostává do potíží. Chce napravit dějinnou nevíru, a proto se bojí každé otázky. Bojí se, že otázka bude návratem starého cynismu. Někdy opravdu je. Mnoho mužů se za slovo „nuance" schovalo jen proto, aby nemuseli změnit nic. Ale pokud je každá nuance podezřelá, zůstane jen rituál. A rituál neumí spravedlnost. Umí potvrdit příslušnost.
Veřejnost se pak rozdělí na ty, kdo vědí, jakou větu mají říct, a na ty, kdo čekají na první chybu druhých.
Tím se oslabí i původní věc. Skutečné násilí se ztratí v mlze kulturní války. Muži, kteří by měli být donuceni nést odpovědnost, se začnou tvářit jako oběti přehnané citlivosti. Část veřejnosti jim uvěří ne proto, že by násilí neexistovalo, ale proto, že viděla několik případů, v nichž se morální aparát choval jako stroj bez měřítka. Každý takový případ je dar reakci.
To je tragédie přehnaného moralismu: často pomůže právě těm, které chtěl zastavit.
MeToo mělo otevřít otázku moci. Kdo může rozhodovat o kariéře druhého? Kdo může proměnit obdiv ve vydírání? Kdo má za sebou instituci, právníky, agenturu, redakci nebo studio? Kdo riskuje všechno, když promluví? Tyto otázky jsou politické. Vedou k pravidlům, ochraně, změně pracovních vztahů a odpovědnosti institucí.
Ale část kulturní debaty se přesunula jinam: k čistotě postoje, k okamžitému odsouzení, k veřejné disciplíně emocionální reakce. Místo aby se zkoumala moc, zkoumal se často tón. Místo aby se měnila pravidla, měřila se rychlost souhlasu. To je typické pro morálku bez strategie. Začne u skutečné bolesti a skončí u kontroly výrazu.
Tím nevzniká bezpečnější svět. Vzniká nervóznější prostředí.
Bezpečí není totéž co permanentní morální napětí. Skutečné bezpečí vyžaduje předvídatelná pravidla. Vyžaduje instituce, které nechrání silné jen proto, že jsou cenní. Vyžaduje také proces, který nepromění každé obvinění v okamžitou veřejnou popravu bez měřítka. To není obrana pachatelů. Je to obrana spravedlnosti před tím, aby se sama změnila v náladu.
Spravedlnost potřebuje schopnost říct: toto je zločin. Toto je zneužití moci. Toto je odporné, ale jiné. Toto je hloupost. Toto je konflikt. Toto je lež. Bez těchto rozdílů se svět nestane etičtější. Stane se jen hysteričtější.
A hysterie je špatný základ emancipace.
MeToo zůstává důležité právě proto, že jeho jádro bylo pravdivé. Mužská moc byla příliš dlouho chráněna jako soukromý zvyk elitních prostředí. Ženy platily za kariéru mlčením, úsměvem nebo odchodem. To se nemělo dál snášet. Ale pravdivost jádra neznamená bezchybnost každé kulturní formy, která kolem něj vznikla. Hnutí není znesvěceno kritikou vlastních přehánění. Naopak. Bez této kritiky se vydává napospas karikatuře.
Reakce čekala právě na karikaturu. Čekala na okamžik, kdy bude moci říct, že nejde o násilí, ale o přecitlivělost. Že nejde o moc, ale o pomstu. Že nejde o spravedlnost, ale o novou puritánskou policii. V mnoha případech to byla podlá lež. Jenže každá morální nepřesnost jí dodala trochu kyslíku.
Proto je strategická přesnost tak důležitá. Ne kvůli pohodlí mužů, kteří si zvykli na beztrestnost. Kvůli ženám, které potřebují, aby spravedlnost přežila déle než jedna vlna veřejného rozhořčení.
Morálka bez strategie se bojí, že přesnost oslabí hněv. Ve skutečnosti ho může zachránit. Hněv bez měřítka se rychle stane únavným. Hněv s měřítkem může změnit pravidla. Rozdíl mezi oběma rozhoduje o tom, zda z velkého odhalení zůstane institucionální změna, nebo jen další kapitola kulturní války.
Právě zde MeToo patří do této knihy. Ne jako výsměch feminismu. Ne jako laciný návrat k mužskému pohodlí. Patří sem jako lekce o tom, co se stane, když oprávněná morální exploze nenajde dostatečně pevnou strategii. Ukáže pravdu. Otřese světem. Otevře dveře. Ale pokud za dveřmi není architektura, lidé se začnou prát na prahu.
A práh není spravedlnost.
Tento problém není omezen na MeToo. Instituce se tuto vitrínu naučily používat. Univerzity, média, firmy a kulturní provozy objevily, že řeč o zranění může být velmi dobře slučitelná s nezměněnou mocí. Stačí dát prostor svědectví, přijmout nový slovník, uspořádat symbolické gesto a dál nechat podmínky téměř stejné. Bolest je uznána, systém pokračuje. Člověk je vyslechnut, ale ne nutně posílen.
To není emancipace. To je správa citlivosti.
Morálka bez strategie má ráda správně inscenované utrpení. Vidí v něm důkaz zkaženosti světa i vlastní jemnosti. Jenže utrpení není politický program. Je to signál, že program chybí nebo selhal. Pokud se bolest nestane cestou k právu, organizaci a změně podmínek, zůstane soukromou ranou s veřejným osvětlením.
A veřejné osvětlení ránu nezahojí.
Tato kritika nemá říkat, že lidé mají méně mluvit o utrpení. Mnozí museli mlčet příliš dlouho. Má říkat, že levice nesmí zaměnit naslouchání za řešení. Nesmí si myslet, že společnost se stane spravedlivější jen tím, že se naučí lépe slyšet bolest. Slyšet je začátek. Potom musí následovat něco mnohem méně krásného: instituce, peníze, pravidla, odpovědnost a moc.
Právě tam moralismus často ztrácí zájem. Konkrétní změna je pomalá. Vyžaduje kompromis, vyjednávání a technickou nevděčnost. Nezáří tak jako silné svědectví. Nedává tak rychlý pocit čistoty jako veřejné odsouzení. Ale bez ní se morální kultura stává divadlem, v němž se bolest uznává, aby se nemusela příliš měnit struktura.
To je důvod, proč se kapitalismus dokázal s částí progresivní morálky tak dobře domluvit. Ne s jejími radikálními důsledky, ale s její symbolickou podobou. Umí přijmout jazyk péče, pokud se nemění vlastnictví. Umí oslavovat rozmanitost, pokud se nemění hierarchie. Umí dát prostor traumatu, pokud se z traumatu nestane požadavek na mocenskou změnu.
Moralismus, který se bojí strategie, je pro moc snesitelný.
Strategie je pro moc nebezpečnější, protože se ptá na páky. Kdo rozhoduje? Kdo platí? Kdo nese riziko? Kdo může říct ne? Kdo je donucen zůstat? Tyto otázky nejsou tak dojemné jako svědectví. Ale právě ony rozhodují, zda svědectví nezůstane jen další epizodou veřejné citlivosti.
Levice se zde ocitla před tvrdou volbou. Buď zůstane prostředím, které umí krásně pojmenovat rány, nebo se znovu stane silou, která umí zraněným lidem vracet možnost jednat. První možnost vytváří morální prestiž. Druhá vytváří politiku.
A politika je vždy špinavější než prestiž.
Morálka bez strategie se projevuje také v neschopnosti rozlišovat pořadí. Všechno je důležité, všechno bolí, všechno musí být pojmenováno hned. Jenže politická praxe vyžaduje hierarchii času. Ne hierarchii hodnoty lidských životů. Hierarchii zásahu. Co je třeba udělat dnes, aby zítra nebylo hůř? Kde lze vyhrát malý posun, který otevře větší? Kde je třeba držet hranici, i když to stojí podporu? Kde je nutné mluvit s člověkem, který zatím mluví špatně?
Moralismus tuto práci nenávidí, protože vypadá jako kompromis se světem. Ale strategie bez takové práce neexistuje.
Zde se ukazuje další rozdíl mezi svědectvím a organizací. Svědectví říká: toto se stalo. Organizace se ptá: jak zajistit, aby se to nedělo stejně snadno znovu? První věta může otřást veřejností. Druhá ji může změnit. Levice potřebovala obě. Příliš často však zůstala u první, protože byla viditelnější a lépe odpovídala morální estetice doby.
Viditelnost se tak znovu vydávala za moc.
Morálka bez strategie vede nakonec k vyčerpání. Neustálé rozhořčení není obnovitelný zdroj. Člověk nemůže donekonečna žít ve stavu alarmu. Pokud z alarmu nevede cesta k činnosti, promění se nejprve v únavu a potom v cynismus. Lidé, kteří roky reagují na každou krutost, začnou buď hořet, nebo se chránit necitlivostí. Ani jedno nevytváří dlouhou politickou sílu.
Strategie je mimo jiné způsob, jak chránit morálku před vyhořením.
Dává rozhořčení tvar. Říká, že ne všechno lze udělat najednou, ale něco lze udělat teď. Říká, že spravedlnost není jen vnitřní stav, ale práce rozložená v čase. Říká, že prohra není vždy důkaz zrady a vítězství není vždy důkaz nečistoty. Učí politiku snášet svět dost dlouho na to, aby ho mohla změnit.
Bez strategie začne morálka požírat vlastní lidi. Každý je podezřelý, každý může selhat, každá chyba může být čtena jako odhalení podstaty. V takovém prostředí zůstávají buď nejtvrdší, nebo nejopatrnější. Mnoho obyčejně užitečných lidí odejde, protože nechtějí žít v permanentní zkoušce. To je pro politické hnutí katastrofa. Masová politika nemůže být postavena na nervové soustavě malé skupiny lidí zvyklých na rituály veřejné správnosti.
Pokud má levice přežít, morálka by musela znovu sestoupit do strategie. Ne ztratit ostrost. Získat ruce.
Ruce organizují. Ruce staví instituce. Ruce drží člověka, který spadl, ale také zavírají dveře tomu, kdo přišel ničit. Morálka bez rukou je krásný hlas v místnosti. Může mít pravdu. Může dojmout. Ale v politice dříve či později narazí na někoho, kdo ruce má.
A nemusí je používat jemně.
Cílem tedy není méně morálky. Cílem je morálka, která se nebojí výsledků. Morálka, která ví, že zranění není medaile, ale závazek ke změně. Morálka, která nechce jen svědčit o utrpení, ale snížit jeho opakovatelnost. Morálka, která nepromění politiku v soudní síň, ale ani v tržiště bez hranic. Morálka, která chápe, že spravedlnost pro nedokonalé lidi bude vždy méně čistá než spravedlnost v představě.
Taková morálka by nebyla slabší. Byla by dospělejší.
A právě dospělost chyběla ve chvíli, kdy levice zjistila, že lid, o němž tolik mluvila, se nechová podle jejího portrétu. Morální rozhořčení umí říct, že lid zklamal. Strategie se musí zeptat, proč portrét neodpovídal člověku.
6. Lid, který zklamal vlastní portrét
Lid na plakátu je vždycky lepší než lid u stolu.
Na plakátu má tvář práce, únavy a důstojnosti. Dívá se někam za obzor, jako by už tušil budoucnost, kterou mu politická tradice přiřkla. Nepůsobí hrubě. Nemluví moc. Hlavně neruší myšlenku, pro kterou byl vybrán. Je chudý, ale čistý. Je obyčejný, ale skoro prorocký. Je obětí dějin, a proto se od něj tiše čeká, že bude mít instinkt pro spravedlnost.
Skutečný lid sedí u stolu a řekne něco, co se na plakát nevejde.
To je okamžik, v němž část levice znervózní. Ne proto, že by přestala mluvit o lidu. O lidu mluví pořád. O pracujících, drahém bydlení, opuštěných regionech, sociální nejistotě, nerovnosti. Jenže mluvit o lidu je snazší než snést člověka, který má být jeho představitelem a přitom kazí vlastní roli.
Ten člověk může mít pravdu o svém ponížení a mýlit se o jeho příčině. Může být obětí ekonomiky a zároveň nosit v sobě malého policistu cizího života. Může chtít spravedlnost pro sebe a tvrdost pro někoho, koho nepovažuje za svého. Takový člověk není výjimka z lidu. Je to lid v běžném provozu.
Sentimentální politika s tím neumí zacházet. Potřebuje, aby trpící člověk byl také morálně čitelný. Aby jeho bolest směřovala správným směrem. Aby z ponížení přirozeně vyrostla solidarita. Jenže ponížení není škola dobra. Ponížení je surovina. Někdo z ní může udělat touhu po důstojnosti. Někdo jiný pomstu.
Právě v této surovině se rozhoduje velká část současné politiky.
Pravice se jí neštítí. Bere ji takovou, jaká je, a pracuje s ní bez ostychu. Když člověk řekne, že se cítí odstrčený, pravice mu neodpoví seminářem. Řekne mu: máš pravdu, někdo tě odstrčil. Potom mu ukáže špatného viníka. V tom je její podvod. Ale dřív než zalže, udělá něco politicky účinného: uzná pocit.
Levice často postupuje opačně. Nejdřív zkontroluje, zda je pocit správně formulovaný.
Tady se prohrává mnoho bitev dřív, než začnou. Člověk, který se cítí kulturně ponížený, nebývá připraven na opravu slovníku. Chce slyšet, že nezmizel. Že jeho život není jen zbytek po modernizaci. Že město, práce, rodina nebo zvyk, které tvořily jeho svět, nejsou směšné jen proto, že se na ně někdo vzdělanější dívá s únavou.
To neznamená ustoupit předsudku. Znamená to rozlišit předsudek od rány, na níž předsudek sedí jako špinavý obvaz.
Pokud se odtrhne jen obvaz, rána zůstane. A někdo jiný přijde s horším obvazem.
Lid zklamal vlastní portrét hlavně tím, že nebyl vděčný. Nehlasoval vždy tam, kde se čekalo. Neřekl děkuji za správnou analýzu. Nechoval se jako přirozený spojenec těch, kdo o něm psali s pochopením. To působilo jako zrada. Ve skutečnosti to byla připomínka, že žádná společenská skupina nikomu nepatří.
Historická zásluha není vlastnický list.
Tento omyl je starý. Každá politická tradice má sklon věřit, že určití lidé jí náleží přirozeně. Konzervativci si představují svůj poslušný národ. Liberálové svého rozumného občana. Levice svůj lid, který po dostatečném vysvětlení pochopí, kde leží jeho zájem. Všechny tyto představy se časem rozbijí o stejnou věc: lidé nežijí uvnitř cizí teorie. Žijí uvnitř vlastního dne.
Vlastní den je tvrdší než program.
Začíná únavou, ne ideologií. Člověk si ráno neříká, jaký je jeho vztah k pozdnímu kapitalismu. Říká si, zda vydrží směnu, zda zaplatí byt, zda dítě projde školou, zda ho někdo zase neponíží na úřadě nebo v práci. Teprve potom, někdy mnohem později, hledá jazyk, kterým by to celé pochopil. A ten jazyk mu často nedá ten, kdo má pravdu. Dá mu ho ten, kdo přijde včas.
Právě proto je pohrdání lidem tak drahé.
Pohrdání nemusí být hrubé. Nemusí vypadat jako otevřená nenávist k obyčejným lidem. Často je jemné. Je v obočí, které se nepatrně zvedne. V tónu, který opravuje dřív, než poslouchá. V jistotě, že určitý typ člověka je už předem ztracený. V unaveném povzdechu nad tím, jak lidé zase naletěli. Takové pohrdání se dá schovat za vzdělání, citlivost i antifašismus. Přesto zůstává pohrdáním.
A lidé ho cítí rychleji, než mu rozumějí.
To neznamená, že každá kritika lidových postojů je elitářství. Byla by to další hloupost. Lidové postoje mohou být strašné. Mohou být kruté k menšinám, ženám, cizincům, slabším sousedům. Mohou chránit autoritu jen proto, že je známá. Mohou se vysmívat tomu, co by zasloužilo soucit. Ale kritizovat lid bez pohrdání je jiné umění než kritizovat ho z bezpečné výšky.
Levice toto umění často ztrácela. Ne vždy. Ne všude. Ale dost často na to, aby si toho pravice všimla.
Pravice pak udělala jednu z nejstarších operací politického podvodu. Vzala kritiku předsudku a přeložila ji jako nenávist k člověku. Vzala opravu jazyka a přeložila ji jako útok na celý způsob života. Vzala obranu menšin a přeložila ji jako opuštění většiny. To všechno bylo nepoctivé. Jenže nepoctivost se uchytí lépe tam, kde už existuje pocit, že na člověka někdo mluví shora.
Lež nepotřebuje prázdno. Potřebuje škvíru.
Tou škvírou byla často kulturní vzdálenost. Progresivní prostředí se naučilo výborně rozpoznávat některé druhy ponížení. U jiných zůstalo méně citlivé, protože nevypadaly vznešeně. Ponížení člověka, který neumí mluvit novým jazykem. Ponížení muže, jenž ztratil roli a místo ní nedostal nic než výsměch. Ponížení malého města, které slyší, že budoucnost je jinde. Ponížení starší ženy, která celý život pracovala a najednou má pocit, že její svět je jen soubor provinění.
Tady už hrozí nebezpečí dalšího výčtu, a proto stačí jedna věc: mnoho lidí se necítí jen chudých. Cítí se zmenšených.
A zmenšený člověk nehledá vždy spravedlnost. Často hledá zvětšení. Kdo mu ho nabídne? To je politická otázka.
Reakční politika nabízí zvětšení lacině. Řekne člověku, že je pořád pánem domu, i když dům dávno vlastní banka. Řekne mu, že je hlasem národa, i když ho ekonomika používá jako levnou součástku. Řekne mu, že jeho potíž způsobila emancipace někoho slabšího. Tím mu dá falešnou korunu. Malou, směšnou, ale v ruce člověka, který dlouho cítil jen ztrátu, může i falešná koruna připadat jako důkaz návratu.
Levice by musela nabídnout jiné zvětšení. Ne nadvládu nad slabším, ale větší možnost stát rovně. To je podstatný rozdíl. Člověk může získat důstojnost tím, že někdo jiný klesne, nebo tím, že se zvednou podmínky jeho vlastního života. První cesta je rychlá a špinavá. Druhá je pomalá a politická. Právě proto je první pro demagoga tak lákavá a druhá pro levici tak obtížná.
Obtížné věci se ale nedají nahradit správným postojem.
Lid zklamal portrét i tím, že nebyl tak moderní, jak si část progresivního světa přála. Mnoho lidí nechce žít v permanentní rekonstrukci vlastního já. Nechtějí každý rok nový slovník, novou vinu, novou povinnost vysvětlit, proč se ještě nezměnili dost rychle. Chtějí, aby se život trochu uklidnil. To přání může být někdy konzervativní v ušlechtilém smyslu. Jindy je jen strachem převlečeným za tradici. Politika musí umět poznat rozdíl.
Pokud ho nepozná, odevzdá slovo klid pravici.
A to je jedna z největších chyb. Klid není nutně reakční slovo. Člověk, který žije v nejistotě, netouží vždy po velkém historickém pohybu. Často touží po dnu, který ho nepřepadne. Po práci, kde se nemusí bát každé chyby. Po domově, který není dočasným povolením k pobytu. Po veřejném světě, v němž se necítí jako zaostalý host. Pokud levice neumí mluvit o klidu, pravice bude mluvit o pořádku. A pořádek je klid se zbraní v ruce.
Tady se znovu ukazuje, proč samotná pravda nestačí. Je pravda, že mnohé nostalgie jsou falešné. Minulost, po níž se stýská, bývala často tvrdší, chudší a krutější, než si paměť připouští. Jenže nostalgie není historická práce. Je to stesk po tvaru. Po světě, který měl známé dveře, i když za nimi nebyla spravedlnost. Když se tento stesk jen zesměšní, zůstane celý reakci.
Chytřejší politika by se ptala, co v nostalgii není pravda, ale potřeba.
Potřeba srozumitelného světa. Potřeba místa. Potřeba důstojné role. Potřeba vztahu mezi úsilím a výsledkem. To všechno lze vyjádřit bez návratu k autoritě otce, bez nenávisti k cizinci, bez trestání žen za svobodu a bez iluze, že národ je rodina s jedním hlasem. Jenže aby to šlo, musí někdo mluvit s lidmi, kteří zatím slyší jen reakční překlad vlastních potřeb.
A tady se sentimentalita znovu hroutí. Protože tito lidé nebudou působit jako ideální spojenci.
Budou podezřívaví. Budou říkat věci špatně. Budou se bránit slovům, která jim připadají jako cizí. Budou chtít vědět, zda celá spravedlnost není jen nová forma ponížení pro ně. Někdy budou nesnesitelní. Někdy budou opravdu jen krutí. Politika musí umět rozlišit mezi člověkem, který je krutý, protože má z krutosti zisk, a člověkem, který je krutý, protože mu někdo ukázal krutost jako jediný způsob, jak nebýt dole.
Ani druhého nelze omlouvat. Ale má smysl ho zachytit dřív, než se jeho krutost stane identitou.
Levice kdysi tuto práci dělala méně čistě a možná účinněji. Organizace ji nutila potkávat lidi, které by si nepozvala do vlastního kulturního kruhu. Odborová místnost, stranická schůze, sousedský konflikt nebo místní noviny nebyly terapií. Byla to často nudná, hrubá a nedokonalá škola společnosti. Ale učila jednu věc: člověk, který dnes mluví hloupě, může být zítra součástí společného postupu, pokud existuje místo, kde se vrací.
Bez návratu není změna. Bez místa návratu není trpělivost.
Když tato místa zeslábla, společnost se začala pozorovat přes obrazy. Lid už nebyl přítomen jako nepříjemný člověk v místnosti. Byl přítomen jako volič v analýze, tvář v reportáži, problém v debatě. Z člověka se stal signál. Signál nespokojenosti, signál radikalizace, signál kulturní války. Signály lze interpretovat donekonečna. S lidmi je třeba mluvit.
Právě zde se ukazuje chudoba politiky bez organizace. Bez organizace je lid buď masa, nebo symbol. S organizací je to člověk, který přijde pozdě, zapomene zaplatit příspěvek, řekne něco nemožného, ale příště pomůže sousedovi napsat stížnost. Organizace vrací politice nečistotu lidské opakovanosti. A ta je nenahraditelná.
Portrét tuto opakovanost nemá. Portrét je jednou provždy krásný.
Skutečný lid je proměnlivý. Dnes zatleská demagogovi. Zítra může chtít spravedlnost. Pozítří může znovu sklouznout k pomstě. Ne proto, že je hloupý, ale protože v něm pracují různé zkušenosti. Každý člověk je menší občanská válka. Politika rozhoduje, která část dostane jazyk, podporu a směr.
To je důležité: lid není jeden hlas. Je to boj uvnitř mnoha lidí.
Reakční politika mluví k části, která chce viníka níž než sebe. Demokratická politika by musela mluvit k části, která chce žít bez ponížení a nemusí kvůli tomu ponižovat jiné. Tato část není vždy silnější. Někdy je unavená. Někdy se stydí. Někdy ani neví, že má politickou možnost. Ale existuje. Kdyby neexistovala, demokracie by byla jen dekorace na trhu s nenávistí.
Levice se nevrátí tím, že najde čistý lid. Žádný takový lid není. Nevrátí se ani tím, že lid nahradí vzdělanější menšinou a bude čekat, až zbytek společnosti dožene správný kurz. Taková strategie je jen elegantnější forma kapitulace. Pokud má být levicová politika víc než kulturní sebeobrana, musí znovu vydržet lid v jeho nepohodlné podobě.
Vydržet neznamená lichotit. To je další past. Populista lichotí lidem tak, že v nich posiluje to nejhorší. Říká jim, že jejich strach je vždy moudrost, jejich hněv vždy pravda a jejich podezření vždy důkaz bystrosti. Tím je neuráží, ale zneužívá. Lichotka je pohrdání s úsměvem. Bere člověka jako bytost, kterou stačí hladit po ráně a vést k urně.
Demokratická politika musí být přísnější. Musí umět říct: tvá bolest je skutečná, ale tvůj viník je falešný. Tvé ponížení je pochopitelné, ale tvoje pomsta na slabším je hanebná. Tvůj strach má historii, ale nesmí se stát zákonem pro život druhých. To jsou těžké věty. Nejsou ani lichotka, ani pohrdání. Jsou začátkem politické dospělosti.
Bez takových vět se lid buď uctívá, nebo karikuje.
Lid zklamal vlastní portrét, protože portrét byl příliš dobrý na to, aby byl pravdivý. Byl falešný ne v soucitu, ale ve své čistotě. Skutečný lid nepřichází jako důkaz správnosti levice. Přichází jako její zkouška. Neptá se, zda má levice hezkou teorii o společnosti. Ptá se, zda dokáže vydržet společnost, když začne mluvit vlastním hlasem.
Ten hlas nebude vždy krásný. Někdy bude odporný. Někdy bude směšný. Někdy bude jen unavený a neobratný. Politika, která potřebuje krásný hlas lidu, si nakonec bude zpívat sama. A pravice mezitím vstoupí do místnosti, objedná další rundu a začne vyprávět jednodušší příběh.
Ten příběh bude lhát. Ale bude mít jedno slovo, které levice nechala příliš dlouho ležet na stole.
Svoboda.
Diskuse