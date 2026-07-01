Policie se střetla s rozzuřenými vesničany v jižní Číně
1. 7. 2026
Až 17 lidí bylo zraněno, když se asi dva tisíce vesničanů v provincii Kuang-tung střetlo s policií před úřady vlády v Ša-tuej, uvedl hongkongský deník Apple Daily.
"Došlo k takovému střetu mezi vesničany a policií," řekl policista v obci Ša-tuej AFP telefonicky.
"Nemohu vám říct víc, protože o tom nemáme dostatek informací. Diskutujeme ... vydáme prohlášení."
Vesničané byli rozhořčeni, že místní úředníci zakázali některým obyvatelům volit v místních volbách, uvedly noviny.
Zákaz byl zaveden poté, co vesničané protestovali proti vládní kompenzaci za zemědělskou půdu převzatou za účelem rozvoje města.
Podle nich bylo vysláno přes 300 policistů, aby dav potlačili, když došlo ke střetům.
Konfiskace půdy místními úředníky se stala jedním z nejostřejších společenských problémů, kterým čínská společnost čelí, protože obyčejní lidé obviňují úředníky ze spolupráce s developery, aby se obohatili v lukrativních pozemkových obchodech.
V Číně patří veškerá půda státu, což místním vůdcům dává obrovskou moc nad právy na využití půdy.
Ačkoliv čínská ekonomika zažívá boom téměř 25 let, rostoucí propast mezi bohatými a chudými sehrála klíčovou roli v rostoucím sociálním neklidu v celé zemi.
Podle oficiálních statistik vzrostl počet "narušení veřejného pořádku" v celé Číně o 6,6 % na 87 000 v loňském roce.
Zdroj v angličtině: ZDE
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