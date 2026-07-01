Jedna z posledních bašt Kremlu v Evropě je ohrožena
1. 7. 2026
Je to nucený krok vpřed. V zemi jsou korupční skandály, studenti chodí na protivládní shromáždění, podpora klesá a Vučić, který vládl zemi devět let, má smutnou volbu – buď jít dnes do předčasných voleb, nebo zítra do předčasných voleb s horší podporou. Vučić se rozhodl riskovat.
Vučićova strana má v současnosti méně než 50 % podpory, takže teoreticky může opozice vyhrát, pokud nominuje jediného kandidáta v prezidentských volbách a povede koordinovanou kampaň v parlamentních volbách.
Ačkoliv ukrajinská otázka není pro srbskou politiku hlavní, někdy se o ní diskutuje v souvislosti s připojením se k evropským protiruským sankcím. A opozice zde zjevně Vučiće nepodporuje, protože ten je loajální k Rusku. Jeden z klíčových opozičníků, Zdravko Ponos, tedy říká, že Vučić "sedí na dvou židlích" – mezi Bruselem a Moskvou, a budoucnost Srbska je v Evropě, ne v Rusku. Proto by mělo dojít k postupnému sladění zahraniční politiky Srbska s politikou EU.
Situace studentského hnutí je složitější – nemá žádné jasné lídry ani společné politické postoje. Hlavním politickým programem studentů je provádění protikorupčních vyšetřování vlády. Takový směr však dává studentům šanci podpořit proevropskou opozici. A pokud k tomu dojde, přinese to vážné šance odstavit Vučiće od moci.
Protože Orbán už čeká.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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