Výbuch v Monaku zranil ukrajinského oligarchu. Úřady vyšetřují "úmyslný" útok
1. 7. 2026
Výbuch výbušného zařízení zranil ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a další dva lidi, uvedly úřady, v "úmyslném" činu, který v knížectví nemá obdobu.
Tři lidé včetně teenagera byli zraněni při výbuchu, který udeřil kolem 21:00 místního času (19:00 GMT) v obytném domě na ulici u hranic s Francií.
Zdroj blízký vyšetřování, který si přál zůstat v anonymitě, řekl AFP, že jedním z raněných byl Jermolajev.
Monacký státní ministr Christophe Mirmand původně řekl AFP, že výbuch vypadal jako "útok", ale později tento termín opustil a popsal ho jako "úmyslný výbuch".
Monacký princ Albert II. označil incident za "ohavný zločin" a "šok pro celou monackou komunitu".
Poradce francouzského ministra vnitra Laurent Núñez uvedl, že policie pracuje "na nalezení pachatele, který uprchl".
Fotograf AFP na místě zaznamenal silnou policejní přítomnost s uzavřeným přístupem do oblasti, zatímco nad hlavou kroužil vrtulník.
Státní zástupce Stephane Thibault uvedl, že podezřelý před odchodem nechal tašku nebo balíček v hale budovy.
Prozatím se neobjevilo nic, co by naznačovalo, proč mohla být budova cílem, dodal.
Pár ve věku 50 nebo 60 let zraněný při výbuchu byl v život ohrožujícím stavu, zatímco třináctiletý chlapec, který byl "velmi pravděpodobně příbuzný páru", utrpěl méně vážná zranění, uvedl Mirmand, aniž by sdělil jejich totožnost.
Záchranné složky ošetřily čtyři další osoby kvůli šoku a řezným ranám po rozbití oken při výbuchu.
Výbušné zařízení zřejmě obsahovalo šrouby a broky, uvedl Mirmand.
"Podle mých znalostí se v knížectví něco takového odehrálo poprvé v historii," řekl.
Jermolajev, multimilionář a obyvatel Monaka, je od prosince 2023 vystaven sankcím ze strany Kyjeva, které podle ukrajinských bezpečnostních služeb údajně vyplývají z jeho podnikání v oblasti alkoholu na Ruskem okupovaném Krymu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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