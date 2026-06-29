Obviňování migrantů ignoruje skutečné příčiny ekonomické krize v JAR
29. 6. 2026
Vznik hnutí March and march, výzvy k masové deportaci migrantů bez dokumentů do 30. června 2026, rostoucí násilí proti imigrantům a repatriace cizinců několika africkými vládami posunuly imigraci do středu národní debaty.
Protiimigrační protestní hnutí tvrdí, že reaguje na rostoucí nezaměstnanost, zhoršující se veřejné služby a rostoucí nejistotu.
Otázkou není, zda mají tyto stížnosti opodstatnění. Ano, mají. Jde o to, zda jsou za ně skutečně zodpovědní imigranti.
Tento článek vychází z výzkumu Southern Centre for Inequality Studies na University of the Witwatersrand. Zkoumá hnací síly a důsledky nerovnosti. Zaměřuje se na svět práce, veřejných výdajů, výroby a vlastnictví, technologických změn a inovací a dopadů klimatických změn.
Náš výzkum poskytuje důležitý kontext pro pochopení ekonomických a sociálních podmínek, za kterých protimigrantské nálady explodovaly – a jejich základních příčin. Imigrace není bezvýznamná vůči mnohým a překrývajícím se krizím, kterým čelí Jihoafričané. Ale není to jejich hlavní příčina.
Nezaměstnanost a neformálnost
Jen málo proměnných to ilustruje jasněji než zaměstnanost.
Jihoafrická republika má jednu z nejvyšších mír nezaměstnanosti na světě. Více než čtyři z deseti dospělých v produktivním věku, kteří chtějí práci, ji nemohou najít (včetně odrazených uchazečů o práci). Rozsah této krize pochopitelně vytváří tlak na identifikaci příčiny a požadavek na akci.
Mnoho Jihoafričanů dospělo k závěru, že imigranti berou místním pracovníkům pracovní místa. Naše analýza dat veřejného mínění ukazuje, že až 70 % Jihoafričanů věří, že imigranti berou práci lidem narozeným v zemi.
Tyto názory pomáhají vysvětlit rostoucí podporu mobilizaci proti imigračním silám. Ale veřejné vnímání se ne vždy shoduje s realitou.
Údaje o administrativních daních naznačují, že cizinci mají v Jihoafrické republice jen velmi malý podíl formálního zaměstnání. Naši výzkumníci zjistili, že méně než 4 % formálních pracovních míst zastávají cizinci. Tento podíl zůstal více než deset let téměř nezměněn.
Situace je poněkud odlišná v neformální ekonomice, kde zahraniční pracovníci tvoří omezený, ale větší podíl 20 % účastníků.
Související výzkum odborníků ze Southern Centre for Inequality Studies společně s mezinárodní organizací neformálních pracovníků StreetNet a Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) v Jižní Africe zjistil, že s rozšiřováním neformálního sektoru v době rostoucí nezaměstnanosti se zvyšuje i konkurence. To učinilo živobytí nejistějším a zkomplikovalo udržení příjmů.
Konkurence je obzvlášť silná mezi majiteli spaza obchodů (neformální sousedské obchody) a pouličními obchodníky, kteří nakupují zboží ve formálním sektoru a prodávají je s malým ziskem. Zahraniční obchody se spazou obvykle provozují větší a kolektivní provoz – hrají podobnou roli jako velkoobchodníci. To jim umožňuje nabízet širší sortiment produktů za nižší ceny.
Vytvoření podpůrného prostředí pro neformální provozovatele by vyžadovalo změny politik. Mohly by zahrnovat: přístup ke startovnímu kapitálu, velkoobchodní nákup zboží, bezpečný přístup do veřejného prostoru, investice do dostupné veřejné infrastruktury a služeb a snížení obtěžování ze strany městských úřadů.
Navzdory nedávným vládním plánům na oživení townshipu (historicky segregovaných chudých čtvrtí) a venkovských ekonomik zůstává ekonomická politika Jihoafrické republiky zaměřena na formální sektor.
Frustrace, které Jihoafričané zažívají, jsou proto pochopitelné. Ale krize nezaměstnanosti v Jihoafrické republice je prostě příliš rozsáhlá na to, aby ji vysvětlila pouze imigrace.
Například náš výzkum naznačuje, že míra nezaměstnanosti by klesla pouze o šest procentních bodů – z 43,6 % na 37,6 % – pokud by všechna pracovní místa cizinců byla nějakým způsobem předána nezaměstnaným Jihoafričanům.
To je relativně mírné snížení vzhledem k rozsahu krize nezaměstnanosti v Jihoafrické republice. Zdůrazňuje, že cizinci neovládají trh práce celkově, i když některé sektory a lokality mají vyšší koncentraci imigrantů.
Přesto není jen nereálné očekávat, že by se pracovní místa mohla vyměňovat jedna ku jedné mezi imigranty a Jihoafričany. Může dokonce vést k celkovým ztrátám pracovních míst pro Jihoafričany kvůli oslabení podnikání, investic a dovedností, které cizinci přinášejí.
To byl závěr zprávy Světové banky, která zjistila, že jeden imigrantský pracovník ve skutečnosti vytváří přibližně dvě pracovní místa pro místní.
Ekonomický přínos migrantů může také pomoci vysvětlit, proč se postoje k imigraci v celé Jihoafrické republice liší. Odborník ze Southern Centre for Inequality Studies zjistil, že obyvatelé znevýhodněnějších obcí byli někdy více nakloněni přeshraničnímu pohybu než ti, kteří žili v lépe vybavených oblastech. Jedním z možných vysvětlení je, že přímý kontakt s migranty pomohl narušit stereotypy a zviditelnit jejich ekonomické příspěvky.
Pokud imigrace není hlavní příčinou nezaměstnanosti, proč má toto vnímání tak silnou rezonanci?
Část odpovědi spočívá v ekonomických tlacích, kterým čelí běžné domácnosti.
Ekonomické tlaky na domácnosti
Domácnosti čelí rostoucím nákladům spojeným s potravinami, dopravou, elektřinou a dalšími nezbytnostmi. Tyto tlaky přicházejí navrch ke zhoršování veřejných služeb. Výpadky proudu, nespolehlivá veřejná doprava, přeplněné školy a dlouhé čekání na veřejných klinikách se staly součástí každodenního života mnoha Jihoafričanů. To posílilo pocit, že životní úroveň neustále klesá.
Náš výzkum potvrzuje, že snížení vládního zadlužení, zejména díky sníženým rozpočtům a většímu výběru příjmů, vytlačuje veřejné služby již deset let. To přispělo ke zhoršení poměru učitelů k žákům, delším čekací dobám ve veřejných zdravotnických zařízeních a rostoucímu počtu zpoždění u soudů.
Tyto tlaky pravděpodobně v nadcházejících letech z několika důvodů zesílí.
Za prvé, změna klimatu klade nepřiměřenou zátěž na zranitelné skupiny, jako jsou ženy, zejména díky dopadům na pečovatelskou práci, živobytí a přístup k nezbytným zdrojům.
Naše nedávné výzkumy také naznačují, že zelená transformace vytvoří velmi nerovnoměrné dopady na trh práce v celé Jihoafrické republice. Některé komunity ponesou značné ztráty pracovních míst a ekonomické narušení, které by mohlo zesílit sociální a politické napětí.
Za druhé, limity sociální ochrany v Jihoafrické republice jsou stále zřetelnější. Sociální příspěvky se staly záchranným lanem pro miliony domácností a hrají zásadní roli v prevenci bídy. Ale nemohou nahradit slušnou práci a ekonomické příležitosti. Náš výzkum sociální ochrany ukazuje, že lidé chtějí něco víc než jen přežití. Chtějí smysluplnou práci, důstojnost, nezávislost a příležitosti k lepšímu životu.
Výzvou, které Jihoafrická republika čelí, není jen snížit chudobu, ale rozšířit příležitosti. Ekonomická prosperita Jihoafrické republiky je ve skutečnosti spojena obchodem a investicemi se zbytkem Afriky. Protiimigrační politika může přinést krátkodobé politické zisky. Ale hrozí poškození vztahů a otevřenosti, na kterých závisí dlouhodobý růst Jihoafrické republiky.
Varovný signál
Nárůst protiimigračních nálad je varovným signálem. Odráží to opravdovou frustraci z ekonomických podmínek a klesajících příležitostí, kterým čelí průměrný Jihoafričan. Ignorovat tyto frustrace by byla chyba.
Ale stejně tak by bylo chybou obviňování migrantů z krize, kterou sami nezpůsobili. Ekonomické těžkosti mohou pomoci vysvětlit protiimigrační nálady, ale nemohou ospravedlnit směřování nepřátelství nebo násilí vůči lidem, jejichž práva a důstojnost si zaslouží rovnou ochranu.
Výzvy Jihoafrické republiky vyžadují lepší politiku, nikoli hledání obětních beránků, předsudků nebo násilí vůči migrantům.
Prohlášení, na kterém je tento článek založen, podepsali následující výzkumní pracovníci Southern Centre for Inequality Studies: Comfort Molefinyana, David Francis, Geci Karuri-Sebina, Glen Robbins, Gontse Mabaso, Imraan Valodia, Julia Taylor, Khanimamba Masuluke, Khumisho Moguerane, Niall Reddy, Nirvana Pillay, Nishal Robb, Rahul Gandhi, Rashaad Mohamed Amra, Rheyna Pattni, Rozeena Das, Ujithra Ponniah.
Zdroj v angličtině: ZDE
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