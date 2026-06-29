Channel 4 News: Ukrajina připravila velké části Ruska o pohonné hmoty
29. 6. 2026
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Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 29. června 2026, 19 hodin: Ruský prezident Vladimir Putin přiznal, že jeho země čelí nedostatku pohonných hmot v důsledku pokračující vlny ukrajinských útoků na ruské ropné rafinerie. Několik regionů vyhlásilo výjimečný stav, zejména nelegálně anektovaný Krym, kde dochází k přerušení dodávek elektřiny a vody a kde je téměř nemožné sehnat benzín. Slovo má naše zahraniční redaktorka Lindsay Hilsumová.
Putin admits Ukrainian drone attacks causing Russian fuel shortageshttps://t.co/VLIvHJCd0O— Channel 4 News (@Channel4News) June 29, 2026
Putin admits Ukrainian drone attacks causing Russian fuel shortageshttps://t.co/VLIvHJCd0O— Channel 4 News (@Channel4News) June 29, 2026
Reportérka: Stále častěji se stává, že ruské ropné rafinerie zasahují ukrajinské drony s dlouhým doletem. Prezident Zelenskyj zveřejnil na Twitteru fotografie jedné z nich v Krasnodaru, 300 kilometrů od frontové linie, a další 700 kilometrů od hranic. Propaganda? Ano, ale dopad je cítit po celém Rusku. V Sevastopolu na Krymu, kde byly pohonné hmoty na příděl a ceny prudce vzrostly, lidé stojí fronty na benzín. V Rostově na Donu nemají některé čerpací stanice vůbec žádné pohonné hmoty a jiné mají k dispozici pouze naftu. A ani v Moskvě, kterou se prezident Putin snažil uchránit před dopady války, kterou sám rozpoutal, nelze skrýt zranitelnost Ruska vůči ukrajinským útokům dronů.
Žena: Situace je špatná. Všude jsou fronty. Na některých místech není vůbec žádný benzín. Můžete minout tři čerpací stanice bez pohonných hmot. Pak musíte stát ve frontě, možná hodinu nebo dvě, nebo jen 30 minut, záleží na štěstí.
Reportérka: Prezident Putin včera svolal mimořádnou schůzi ohledně domácího zásobování palivem, přičemž tvrdil, že to ve skutečnosti není velký problém, je to jen ukrajinský pokus o podkopání ruské morálky.
Putin: "Cílem je přinejmenším vyvolat v nás pocit nejistoty ohledně našich vlastních schopností a v ideálním případě způsobit rozkol v ruské společnosti, což by Rusko donutilo pozastavit, byť jen na krátkou dobu, postup našich vojsk podél kontaktní linie a vytvořit tak podmínky pro zahájení vyjednávacího procesu za podmínek výhodných pro protivníka. Tuto šanci jim nedáme."
Reportérka: Ukrajinské drony s delším doletem jsou nyní schopny zasáhnout Moskvu, a ukrajinské drony se středním doletem útočí na ruskou logistiku až 300 kilometrů za frontovou linií, včetně silnic, železnic a přístavů. Obsazený Krym je fakticky v obklíčení, protože jsou odříznuty dvě klíčové trasy, což způsobuje nedostatek nejen pohonných hmot, ale i dalších nezbytných zásob. Rusko v oblasti dronové technologie za Ukrajinou jen mírně zaostává, ale na rozdíl od Ukrajiny má potíže s náborem kompetentních operátorů dronů, kteří by disponovali technickými dovednostmi potřebnými k úpravám a opravám dronů.
Expert: "Lidé, které se jim ještě daří spolehlivě rekrutovat, pocházejí z velmi, velmi znevýhodněných oblastí v odlehlých částech Ruska nebo dokonce ze zahraničí."
Reportérka: A mnoho z těchto lidí prostě nemá dostatečné vzdělání ani technické schopnosti. Navíc být operátorem dronů v blízkosti frontových linií na Ukrajině nyní vyžaduje značnou míru infiltrace.
Západní vlády uvádějí, že každý měsíc je zabito 30 nebo dokonce 40 000 ruských vojáků, a to hlavně ukrajinskými drony. Částečně proto, že těmto vojákům obvykle chybí dovednosti pěchoty nebo speciálních jednotek potřebné k infiltraci nepřátelských linií.
Rusko v podstatě zaostává za Ukrajinou, pokud jde o schopnost takové lidi vycvičit. A tak se snaží posílat do boje více lidí s menším výcvikem, což jim ve skutečnosti problém ještě zhoršuje.
Zatímco se na frontové linii možná obrací vývoj, Rusko pokračuje v útocích na ukrajinská města. V noci zasáhl dron minibus v Záporoží a zabil tři lidi, zatímco při útoku na Dněpro bylo zabito 5 lidí. Ukrajinci se domnívají, že pokud Rusové nezažijí to, co zažívají Ukrajinci už poslední čtyři roky, prezident Putin nebude cítit žádný tlak k vyjednávání nebo kompromisu.
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