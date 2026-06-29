Trumpem vyhození vládní vědci spustili nový vědecký web
29. 6. 2026
Propuštění vládní vědci právě spustili nový web, jehož cílem je zachovat veřejnou dostupnost klimatických dat.
Web se jmenuje Climate.us a vytvořili jej bývalí zaměstnanci, kteří stáli za webem Climate.gov – webem provozovaným NOAA, který již dlouho využívají výzkumníci, novináři, učitelé, plánovači a pojišťovny jako zdroj spolehlivých informací o klimatu.
Tento nový neziskový web byl tento týden plně spuštěn jako klon webu Climate.gov.
Obsahuje klimatická a meteorologická data za přibližně 15 let, články, ilustrované zprávy a přístup k vládou nařízeným klimatickým hodnocením.
K tomuto kroku došlo poté, co Trumpova administrativa přesměrovala Climate.gov na jinou stránku NOAA a propustila většinu zaměstnanců, kteří za ní stáli, čímž výrazně zkomplikovala přístup k veřejným klimatickým informacím shromážděným v průběhu let.
Rebecca Lindsey, výkonná ředitelka nového webu, uvedla, že spolehlivé informace o klimatu by neměly zmizet jen proto, že se změní politická situace.
Dosud přispělo více než 2 500 dárců částkou přibližně 250 000 dolarů na financování platformy. K posuzování jejího obsahu se rovněž přihlásilo přibližně 80 vědců a odborníků v dané oblasti.
Bývalý ředitel NOAA Richard Spinrad uvedl, že hodnota Climate.gov je nesmírně vysoká, a dodal, že Climate.us pomůže pokračovat v práci spočívající v poskytování zásadních klimatických dat a služeb.
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