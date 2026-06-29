Prezident možná začíná chápat, že na summit je lepší nejet, ale jak by pak vypadal Ústavní soud?
29. 6. 2026 / Boris Cvek
Tak nám pan premiér zase pokrotil krajní pravici čili vyzval pana prezidenta, aby na summit NATO nejezdil. Prezident tam chce jet a chce být dokonce hlavou delegace. Vláda v souladu s přáním ministra zahraničí Macinky rozhodla, že delegaci povede premiér. Macinka je jistě rád, jak ho premiér pořádně zkrotil.
Stále tak není jasné, co na summitu bude prezident dělat. Prezident nabízí kompromis: jedno ze dvou vrcholných setkání si vybere premiér, druhé pak připadne na prezidenta. Ministr zahraničí naznačuje, že prezident bude mít volnost u bilaterálních jednání. Premiér nabízí prezidentovi summit příští rok.
Nakonec ale na Hradě asi konečně začínají chápat situaci, protože podle článku na Seznamu by pro prezidenta bylo nejlépe nejet, kdyby se ovšem už účasti nedomáhal u Ústavního soudu. Pokud pojede, bude vládou ponížen na summitu. Pokud nepojede, bude divné, že se účasti domáhal u Ústavního soudu. Koho by tohle ještě před pár dny napadlo!
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