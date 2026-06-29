Evropa může začít zimu s nejnižšími zásobami plynu za posledních 15 let
29. 6. 2026
Podle prognóz poradenské společnosti Wood Mackenzie budou v říjnu zásoby plynu v EU plné pouze z 76 %. Podle Gas Infrastructure Europe je to nejnižší špičková úroveň minimálně od roku 2011.
Důvodem tak nízkých ukazatelů je pozastavení dodávek zkapalněného zemního plynu přes Hormuzský průliv, který obvykle přepravuje pětinu světových objemů LNG. Rezervy byly také ovlivněny snížením produkce v Kataru a Spojených arabských emirátech.
Po zimě zahájila evropská plynová skladovací zařízení sezónu doplňování s pouhou 28% obsazeností – což je méně než obvykle v tomto ročním období. Podle GIE je jejich obsazenost nyní v průměru 48 %.
Ceny plynu v Evropě prudce vzrostly od náletů USA a Izraele na Írán, ale v poslední době zůstaly relativně stabilní. To vedlo k novému problému – evropská centra se stala příliš levnými na to, aby přilákala dodávky LNG, zejména ze Spojených států.
Analytička Argus Media Natasha Fielding poznamenává, že Evropa je nyní v klíčové fázi léta pro plány na doplnění zásob plynu. Podle ní platí, že čím déle jsou zásoby LNG omezeny, tím větší je pravděpodobnost zimních cenových nárůstů.
Evropské referenční ceny plynu se pohybují kolem 40 € za 1 MWh, což je jen mírně více než před vypuknutím války mezi USA a Íránem a v rámci běžného rozmezí pro toto roční období. I když ceny v prvních týdnech války prudce vzrostly, zůstaly výrazně pod vrcholem 342 € za 1 MWh, což bylo po rozsáhlé invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022.
Evropská komise uvedla, že současné zásoby "nevyvolávají okamžité obavy o energetickou bezpečnost" a dodala, že 80 % zásob je dostatečných k zajištění zimních zásob. Obsazenost skladů je nyní přibližně o 10 % pod předkrizovým průměrem, zatímco poptávka po plynu v EU klesla o 17 %. Evropská komise doporučila zemím naplnit skladovací kapacity na 75 %, aby se snížil tlak na ceny. V předchozích letech to bylo 90 %.
Zdroj v angličtině: ZDE
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