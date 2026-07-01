Japonsko zahájí rozsáhlý projekt výroby dronů s Ukrajinou
1. 7. 2026
Klíčovým prvkem nové strategie bude vytvoření japonsko-ukrajinského dronového klastru. Spojí japonské výrobce, ukrajinské obranné firmy, výzkumná centra, univerzity a technologické firmy.
Spolupráce s Kyjevem se stala součástí širší restrukturalizace japonské obranné politiky. Jedním z jejích prvků bylo rozhodnutí poprvé vyslat důstojníky Sebeobranných sil do velitelství mise NATO ve Wiesbadenu v Německu. Zde jsou koordinovány dodávky vojenské pomoci Ukrajině a výcvik ukrajinské armády. Japonsko také zvažuje připojení k programu Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), v rámci kterého spojenci financují nákup amerických zbraní pro Ukrajinu, včetně raket Patriot.
Sbližování mezi Japonskem a Ukrajinou v obranné oblasti již vyvolalo negativní reakci Moskvy. V dubnu Rusko vydalo diplomatický protest poté, co japonská společnost Terra Drone uzavřela strategickou dohodu s ukrajinským výrobcem interceptorů Amazing Drones. Japonské úřady označily tvrzení Moskvy za neopodstatněná.
Japonské úřady zvyšují financování bezpilotních systémů. V rozpočtu na fiskální rok 2026 vláda vyčlenila 619 milionů dolarů na vývoj bezpilotních námořních systémů na ochranu odlehlých ostrovů. Japonské ministerstvo obrany také plánuje zakoupit útočné drony a podvodní bezpilotní plavidla pro průzkum.
"Japonsko, stejně jako jiné země, se zaměřuje na vývoj bezpilotních systémů, které budou vykonávat většinu úkolů na bojišti budoucnosti," řekl Masajuki Masuda, ředitel čínských studií v Národním institutu obranných studií pod japonským ministerstvem obrany. Podle něj je v zemi mnoho malých firem, které jsou schopny rychle zavést hromadnou výrobu levných dronů. Nyní Japonsko vyrábí přibližně 1 000 vojenských dronů ročně a toto číslo by mělo v nadcházejících letech výrazně vzrůst.
James Brown, profesor mezinárodních vztahů na tokijském kampusu Temple University, poznamenává, že drony jsou klíčové pro obranu Japonska, které má významné námořní prostory, nedostatek personálu a omezený vojenský rozpočet. "Japonsko je námořní zemí, která čelí především námořním a leteckým hrozbám, a může se od Ukrajiny hodně naučit," řekl Brown.
Rozhodnutí urychlit vývoj dronů je způsobeno nejen ruskoukrajinskou válkou, ale také zvýšenou vojenskou aktivitou Číny. Tokio sleduje používání dronů Pekingem v oblasti sporných ostrovů Senkaku, poblíž Tchaj-wanu a v Jihočínském moři.
Zdroj v angličtině: ZDE
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