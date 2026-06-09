Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za květen 2026

9. 6. 2026

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Děkujeme přispěvatelům na provoz Britských listů, že se během května shromáždilo 101 418 Kč. Ovšem tak vysokou částku jsme shromáždili, protože jeden čtenář nám poskytl celých 25 000. Ano, jak vidíte níže, museli jsme tento měsíc uhradit platbu za účetnictví Britských listů, právě v částce 25k. Čímž nám nezbylo na honorář pro Fabiana Golga, který jsme mu mohli uhradit až dnes 9.6., kdy jsme znovu dosáhli částky 25 000, ovšem s důsledkem, že nynější částka na našem účtu je nula.

Apelujeme na čtenáře, aby přispívali měsíčně alespoň částkou 300 Kč. (Nemůžeme spoléhat na pravidelné dary od velkých dárců, jimž jsme ale nesmírně vděčni!) Děkujeme!!


Finančních příspěvků od čtenářů si nesmírně vážíme, víme velice dobře, jak špatně na tom mnozí občané v ČR jsou. A neomlouvejte se, že přispíváte (údajně) málo, vážíme si každé koruny.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno  zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. IBAN: CZ4455000000001001113917


Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně. 

 



Hospodaření OSBL za květen 2026


Zůstatek k dispozici Britským listům k  30. 4. 2026    9775.43  

Příjmy:

Od sponzorů ............................................................101 418.02 

Výdaje

honorář (DV)...................................................................22 000 Kč

honorář (KD) ..................................................................32 000 Kč

honorář (BK) ...................................................................22 000 Kč

internet .........................................................................842.50 Kč

účetnictví za rok 2025..................................................25 000 Kč

bankovní poplatky ........................................................1000 Kč


Výdaje celkem:...................................................... 102 842.50 Kč


Zůstatek k  31. 5. 2026    8350.95  

Záznam spolku Občanské sdružení Britské listy u Městského soudu v Praze

Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy z let 2003-2022


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

2017  2018  2019  2020  2021  2022 


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Obsah vydání | 9. 6. 2026