Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za květen 2026
9. 6. 2026
Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.
Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.
Hospodaření OSBL za květen 2026
Zůstatek k dispozici Britským listům k 30. 4. 2026 9775.43 Kč
Příjmy:
Od sponzorů ............................................................101 418.02 Kč
Výdaje
honorář (DV)...................................................................22 000 Kč
honorář (KD) ..................................................................32 000 Kč
honorář (BK) ...................................................................22 000 Kč
internet .........................................................................842.50 Kč
účetnictví za rok 2025..................................................25 000 Kč
bankovní poplatky ........................................................1000 Kč
Výdaje celkem:...................................................... 102 842.50 Kč
Zůstatek k 31. 5. 2026 8350.95 Kč
Diskuse