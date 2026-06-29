EU začala jednat o nové půjčce Ukrajině
29. 6. 2026
Podle něj je současný dvouletý podpůrný program ve výši 90 miliard eur navržen do konce roku 2027, takže Brusel již pracuje na možných mechanismech pro další financování. Podle ukrajinské strany je v rámci tohoto balíku na rozpočtovou podporu poskytnuto 30 miliard eur a na obranné výdaje 60 miliard eur. Podle Kyjeva to pokryje přibližně dvě třetiny finančních potřeb země v příštích dvou letech.
Toveri také poznamenal, že Ukrajina již potřebuje dalších 30–45 miliard eur navíc k současnému programu. Podle něj se otázka získání těchto prostředků diskutuje se státy G7 a spojenci v NATO.
Podle Evropské komise je potřeba Ukrajiny pro zahraniční financování pro období 2026–2027 přibližně 135,7 miliardy eur. Ministr financí Ukrajiny Serhij Marčenko uvedl, že potřeby země zůstávají vysoké a je nutná další pomoc od partnerů k udržení makroekonomické stability a financování rozpočtových výdajů.
Ukrajinské úřady již zahájily přípravy na vleklou válku. Jak napsal The Economist na konci května s odkazem na zdroje ve vládě, Volodymyr Zelenskyj nařídil připravit se na další dva až tři roky bojů. Kyjev na začátku roku doufal, že jednání zprostředkována Spojenými státy povedou k dočasné dohodě. Optimistické ukrajinské a západní zdroje pro The Economist přiznávají, že diplomatický proces může v létě pokračovat, ale je mnohem pravděpodobnější, že válka bude pokračovat, dokud Ukrajina nebo Rusko nebudou v slabší pozici.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse