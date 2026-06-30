Donald Trump zneužil 250. výročí Ameriky a proměnil ho v divadlo absurdity
30. 6. 2026
Trump, který ohrožuje svobody i samotnou pravdu, mění tento významný americký výroční den v událost bez radosti
Toto je místnost, kde se to stalo. Zasedací sál v Independence Hall ve Filadelfii, kde se tento týden před 250 lety skupina zpocených, zrádných mužů odtrhla od Británie, od nejmocnější říše od dob starověkého Říma. Uprostřed léta plného pokusů a omylů delegáti včetně Johna Adamse, Benjamina Franklina a Thomase Jeffersona ratifikovali nedokonalý, ale ambiciózní dokument, jímž vyhlásili svou nezávislost na britské koruně. Bylo to 4. července 1776 – ale trvalo téměř měsíc, než všech 56 delegátů Druhého kontinentálního kongresu dokument oficiálně podepsalo.
„Nemám jim to za zlé,“ řekla Maggie Burkettová, strážkyně parku, skupině asi 40 turistů, kteří nedávno odpoledne hleděli na zelené sukno pokryté knihami, dopisy, dýmkami a svíčkami. „Slova na této stránce jsou zradou, stejně jako bylo spálení královských erbů. Podpisem tohoto dokumentu doslova riskujete svůj život. Těch 56 mužů, kteří tento dokument podepsali, bylo statečných. Podle mého názoru to byli hrdinové.“
Výročí tohoto data a tohoto dokumentu by mělo být důvodem k celonárodní oslavě, která by lidi sjednotila. Přesto, dva a půl století po krvavé revoluci, která ponížila krále Jiřího III. a dosadila George Washingtona do úřadu prvního prezidenta USA, se 250. výročí stalo jen dalším podnětem k rozkolu, zášti a existenciální úzkosti.
„Panuje tu pocit strachu,“ řekl Eddie Glaude, autor knihy *America, U.S.A.: How Race Shadows the Nation’s Anniversaries*. „Je to, jako by to mělo klesnout pod úroveň kýče. Bude to koláž příšerného vytváření mýtů.“
Dvě hodiny jižně od Filadelfie, ve Washingtonu D.C., se podle kritiků oficiální centrum oslav narozenin národa podobá spíše okázalé reality show než důstojnému občanskému jubileu.
Trump, který toto výročí už roky propaguje a vyjádřil radost, že připadá na jeho druhé funkční období, zahájil projekt zkrášlení hlavního města, v rámci kterého jsou sochy očištěny od počárání a z dlouho zanedbávaných fontán opět proudí voda. Dokonce má v úmyslu postavit triumfální oblouk, který zastíní pařížský Vítězný oblouk.
Avšak v metaforě, která je až příliš výstižná, prezident narazil na problém s renovací odrazového bazénu u Lincolnova památníku na National Mall v hodnotě 14,7 milionu dolarů. Zakázky na tyto práce byly bez výběrového řízení zadány dodavatelům, kteří měli v minulosti vazby na Trumpa. Během několika dní po dokončení prací se voda v bazénu díky rozkvětu řas zbarvila do jasně zelené barvy, zatímco její nátěr v barvě „americké vlajky“ se začal odlupovat. Trump za tuto trapnou katastrofu viní záhadné vandaly a údajným vandalům vyhrožuje vězením.
Tento tón byl nastaven již na začátku tohoto měsíce, když 14. června, v den svých 80. narozenin, Trump zabral jižní trávník Bílého domu, aby zde uspořádal brutální zápasy v kleci v rámci Ultimate Fighting Championship. Minulý týden na National Mall navázal oficiálním zahájením Great American State Fair, což byla v podstatě Trumpova předvolební akce s vojenskými stíhačkami burácejícími nad hlavami diváků, která byla narychlo zorganizována poté, co dříve ohlášení umělci odstoupili kvůli stranickému charakteru akce.
Ve svém projevu k davu ministr dopravy Sean Duffy ostře kritizoval „ty liberální blbce, co nám to zrušili“, zatímco chválil Trumpa jako „největšího prezidenta, jakého tato země od dob George Washingtona kdy měla“. Na akci se neobjevil žádný demokrat a vyvrcholila Trumpovým známým bojovým pokřikem „Make America great again“ a jeho charakteristickým tancem na skladbu YMCA od Village People v podání kapely US Marine Band.
Státní veletrh trvá 16 dní a je na něm zastoupeno všech 56 států a teritorií, včetně těch, které se kvůli Trumpovu „praktickému přístupu“ rozhodly delegaci nevyslat. Tato nedomyšlená pocta americké kultuře – kterou časopis Washingtonian popsal jako „slabě navštěvovanou a šokujícím způsobem nudnou“ – zahrnuje i ruské kolo, které údajně v den otevření trpělo výpadky proudu.
Nákupní centrum bude 4. července hostit oslavu „Salute to America“, v níž opět vystoupí Trump a bude se pokoušet překonat Guinnessův světový rekord v největším ohňostroji, jaký kdy byl k vidění. V srpnu zavítá do hlavního města série IndyCar na první ročník Grand Prix Freedom 250 ve Washingtonu, D.C.
K tomu všemu došlo poté, co America250, oficiální nadstranická komise zřízená Kongresem před více než deseti lety, byla odsunuta stranou ve prospěch Freedom 250, iniciativy spjaté s Trumpem. Mezi skromné ambice America 250 patří časová schránka s příspěvky ze všech 50 států, soutěž v psaní esejí pro studenty a koncert America’s Block Party 4. července, na kterém vystoupí Queen Latifah, Chris Stapleton a Smashing Pumpkins.
Výsledkem je, že toto významné výročí Spojených států působí obzvláště bezradostně; nejde ani tak o oslavu nejmocnější země světa, jako spíše o případovou studii toho, jak se demoralizovaný národ, trpící pochybnostmi o sobě samém, stal obětí kulturních válek a narcismu svého vůdce. Trump – prezident, který jako žádný jiný rozděluje společnost a ohrožuje svobody, instituce i samotnou pravdu – se ukázal být tím největším kazitelem zábavy.
David Blight, profesor amerických dějin na Yaleově univerzitě, promluvil z hotelu naproti Independence Hall a řekl: „Vůbec nemám slavnostní náladu. Nevím, jak [Trumpovy] marnivé projekty vysvětlit lépe než kdokoli jiný. Takový on prostě je. Není nepodobný Mussolinimu, který chtěl zanechat svou stopu po celém Římě. Je to jako absurdní divadlo.“
Blight a další srovnávají tuto situaci s dvoustým výročím v roce 1976, kdy se v New Yorku uprostřed záplavy upomínkových předmětů konal námořní průvod 16 velkých plachetnic a více než 100 menších plavidel z celého světa, včetně Sovětského svazu. Na National Mall bylo otevřeno Smithsonianovo Národní muzeum letectví a kosmonautiky, které se pyšní celou řadou letadel a raket, od letounu bratří Wrightů až po velitelský modul Apolla 11. Tehdejší prezident Gerald Ford z oslav neudělal svou osobní záležitost.
Na oslavách 250. výročí existují i jiná gesta, která se nezaměřují na Trumpa, ale zdají se být potlačena, uvedla Jill Lepore, profesorka amerických dějin na Harvardově univerzitě a stálá autorka časopisu New Yorker. „Udělat cokoli může na některé lidi působit, jako byste Trumpa podporovali, což je absurdní,“ řekla. „Měli bychom být schopni oslavit narozeniny národa, aniž by to nějakým způsobem znamenalo podporu tohoto šíleného muže, který se náhodou nachází v Bílém domě.“
Tento pesimismus sdílí i americká veřejnost. Podle nedávného průzkumu agentury Reuters/Ipsos 38 % respondentů – včetně 40 % demokratů a 26 % republikánů – si nemyslí, že USA budou za 250 let existovat jako jeden stát. Téměř dva ze tří Američanů souhlasí s tím, že jejich demokracie je v nebezpečí, že selže.
I mezi konzervativci panuje pocit smutku nad tím, jaká slavnost to mohla být. Bill Whalen, výzkumný pracovník think-tanku Hoover Institution ve Stanfordu v Kalifornii, řekl: „V ideálním případě by oslava 250. výročí založení republiky měla být ekvivalentem vánočního příměří z první světové války, kdy lidé odložili zbraně, sešli se, vyměnili si doutníky, zahráli si fotbal a alespoň na velmi krátkou dobu přestali bojovat.“
Whalen naznačuje, že voliči v roce 2024, kteří se rozhodovali mezi republikánem Trumpem a demokratkou Kamalou Harrisovou, bez svého vědomí určili, jak bude toto výročí oslavováno. „S Kamalou Harrisovou by se rok 1776 proměnil v velmi dlouhou debatu o roce 1619 [kdy první zotročení Afričané dorazili do anglické Severní Ameriky] a o republice postavené na ‚loupeživých baronech‘, nerovnosti a nespravedlnosti. Byla by to doba zamyšlení, smutku a hanby.
„Dobrou zprávou je, že s Donaldem Trumpem se s tím nesetkáte. Špatnou zprávou je, že s Donaldem Trumpem se setkáte s otázkou dobrého vkusu a toho, co je přehnané, co je nevkusné a co je narcistické.“
Preambuli Deklarace nezávislosti popsal historik Walter Isaacson jako nejskvělejší větu, jaká kdy byla napsána: „Považujeme za samozřejmé tyto pravdy: že všichni lidé jsou stvořeni rovni, že jsou svým Stvořitelem obdařeni určitými nezcizitelnými právy, mezi nimiž jsou život, svoboda a snaha o štěstí.“
Přesto Jefferson, její autor, zotročil v průběhu svého života více než 610 lidí a někteří z ostatních otců zakladatelů učinili totéž. V roce 1776 žilo v otroctví více než 400 000 Afroameričanů. Ženy neměly volební právo a obvykle nemohly vlastnit majetek. Deklarace zmiňuje „nemilosrdné indiánské divochy“ a mladá republika vyhnala domorodé Američany z jejich území.
Amerika se již 250 let potýká s rozpory svého „dědičného hříchu“. Toto výročí mělo být příležitostí k upřímnému vyrovnání se s těmito napětími, s těmi zvraty a obraty, s obrovskými skoky vpřed i s otřesnými kroky zpět. Samotná přítomnost Trumpa tento fakt nechtěně potvrzuje.
„Americkou historii lze od samého počátku snadno chápat jako souboj mezi protichůdnými idejemi liberalismu a illiberalismu. V tom boji jsme uvízli,“ řekla Leporeová, autorka knihy We the People: A History of the U.S. Constitution.
Pokračovala: „Trumpismus není výstřelkem; je to projev velmi silného a trvalého proudu v americké politice a kultuře. Vždy se však odehrává uprostřed neustálého soupeření. Jak se vrátit zpět? To je velmi náročné kvůli institucionálnímu úpadku, ústavnímu úpadku, občanskému úpadku a obecnému úpadku důvěry v instituce, což spojuji stejně tak s technologickými změnami a mocí Silicon Valley jako s trumpismem.“
Glaude, profesorka afroamerických studií na Princetonské univerzitě, nepovažuje současnou situaci za anomálii, ale za ozvěnu roku 1926, kdy rasistická organizace Ku Klux Klan pochodovala na Washington a přisuzovala si zásluhy za zvolení Calvina Coolidge, a kdy sám Coolidge odmítl myšlenku, že by Amerika měla usilovat o „dokonalejší unii“, a namísto toho tvrdil, že národ musí pouze vzpomenout na svou minulost a obnovit ji. Trump, tvrdí Glaude, navázal na tuto rétoriku z roku 1926 tím, že „spojil dokonalost země se svou vlastní osobou“.
Jeffersonův první návrh Deklarace nezávislosti sice odsuzoval transatlantický obchod s otroky, ale tato část byla odstraněna, pravděpodobně aby se uklidnili otrokáři v jižních koloniích. Glaude dodal: „Existuje zde rozpor, tato dvojznačnost, tato rozpolcená duše, v níž si Amerika představuje sama sebe jako maják svobody a zároveň jako bílou republiku. Nelze tyto dva závazky udržet pohromadě bez rozporu, aniž by se do samého srdce země vnesla jakási šílenost. Tato šílenost se projevuje v cyklech a my se právě teď nacházíme v jednom z nich.“
Pod bombastickou kampaní „Freedom 250“ s bojovníky UFC a závodními vozy IndyCar vnímají někteří pozorovatelé zákeřnější ideologický projekt: vědomou snahu přepsat americký příběh do podoby exkluzivního mýtu o triumfu bělochů, mužů, křesťanů. Flotila šesti pojízdných muzeí, neboli „Freedom Trucks“, cestuje po zemi a vypráví neúnavně pozitivní a vlastenecký příběh, který bagatelizuje otroctví a další temné kapitoly a vrcholí videem s Trumpem.
Mezitím loni v prezidentském dekretu s názvem „Obnovení pravdy a rozumu v americké historii“ Trump nařídil odstranění „nevhodné, rozdělující nebo protiamerické ideologie“ ze Smithsonian Institution, největšího muzejního, vzdělávacího a výzkumného komplexu na světě. Lonnie Bunch, první černošský tajemník Smithsonian Institution, popsal toto období jako nejnáročnější pro tuto instituci od občanské války.
Podle žaloby podané u federálního soudu prezident rovněž nařídil odstranit desítky nápisů, exponátů, filmů a dalších materiálů z nejméně 37 lokalit spravovaných Národní službou parků (NPS) v rámci tažení proti předmětům, které „hanobí Američany“.
Robert P. Jones, prezident Public Religion Research Institute, byl nedávno svědkem akce na National Mall, která byla inzerována jako „náboženské jubileum modlitby, chvály a díkůvzdání“ bez jakéhokoli předstírání oddělení církve od státu. Na akci „Rededicate 250“ viděl rozlehlou scénu navrženou tak, aby připomínala vládní budovu s vysokými sloupy z umělého kamene, avšak pozadím byl kostel s kolosálním vitrážovým oknem a desetimetrovým křížem. Řečníci přednesli výslovně evangelikální křesťanské poselství, ale nebyl tam nikdo z žádné historické černošské denominace.
Tento zjevný křesťanský nacionalismus je poháněn demografickou panikou, tvrdí Jones a poukazuje na to, že v roce 1976 tvořili 81 % obyvatelstva běloši a křesťané; dnes tento podíl klesl na přibližně 40 %. To představuje první velkou zkoušku toho, zda země skutečně věří v první dodatek ústavy, který zaručuje svobodné vyznávání náboženství a nezavádění žádného konkrétního náboženství státem.
„V ústavě jsme vždy měli tyto protichůdné principy, které se v praxi uplatňovaly jen částečně,“ řekl Jones, „ale zejména tento pohled na Ameriku jako na pluralitní národ nebo jako na křesťansko-nacionalistický národ je v popředí a představuje skutečný boj o budoucnost.“
Zpět ve Filadelfii stojí jednoduchá dřevěná židle, kterou Jefferson používal v roce 1776, pouhých pár palců od rezavé kovové lavice z vězeňské cely v Birminghamu v Alabamě. Právě na této lavici v roce 1963 sepsal Martin Luther King Jr. otevřený dopis o občanské neposlušnosti, v němž vrátil Jeffersonova slova společnosti, která se jimi neřídila.
Toto kontrastní srovnání otevírá výstavu The Declaration’s Journey v Muzeu americké revoluce ve Filadelfii, která mapuje vliv Deklarace nezávislosti na hnutí za svobodu po celém světě.
Tyler Putman, vedoucí galerijní interpretace v muzeu, vysvětlil Kingovy záměry: „Dopis z birminghamské věznice byl napsán jako reakce na kritiku, kterou dostal od bělošských duchovních, kteří říkali něco jako: ‚Hele, všichni jsme pro tu rovnost, ale ty to přeháníš, snažíš se až moc.‘ On na to říká: ‚No, jestli jsem radikál, tak i Thomas Jefferson byl radikál,‘ a cituje Deklaraci.“
Putmana fascinuje, jak se Jeffersonova slova šířila po celém světě a inspirovala francouzskou revoluci, haitské povstání a antikoloniální hnutí v Chile a Indii. Poukazuje na povolávací lístky z první světové války, na nichž měli černošští vojáci podle pokynů odtrhnout roh, aby segregovaná armáda mohla identifikovat jejich rasu. Na odtržených lístcích vojáci napsali: „Považujeme tyto pravdy za samozřejmé.“
Výstava je důkazem toho, že zatímco Bílý dům inscenuje své stranické spektákly, národní kulturní instituce se zapojují do tichého, metodického odporu a proti náporu teorie dějin založené na velkých mužích využívají primární zdroje a komplexní vyprávění.
V Montgomery v Alabamě připomíná Sochařský park Freedom Monument miliony lidí, kteří žili a zemřeli v otroctví, zatímco památník v Legacy Museum je věnován obětem rasového teroru v podobě lynčování. Ve Smithsonian Castle ve Washingtonu, D.C., kurátoři poukazují na součást Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), prvního univerzálního mainframeového počítače na světě, jehož prvními programátorkami byly ženy, které položily základy moderní informatiky.
Trump na National Mall vypráví jednu verzi americké historie, příběh, který jak se zdá, začíná Kolumbem a Washingtonem a končí Elonem Muskem a samotným Trumpem. Přestože jeho státní veletrh a odpudivý odrazový bazén kazí náladu, je National Mall obklopen muzei, která i nadále usilují o nezkreslenou pravdu.
Mimo oficiální události zaznívají i jiné letní melodie: Zohran Mamdani zachycuje euforii basketbalových fanoušků New York Knicks; Barack Obama slavnostně otevírá své prezidentské centrum v Chicagu s inkluzivnější vizí Ameriky; fotbaloví fanoušci přinášejí radost na mistrovství světa a umožňují Američanům vidět svou zemi novým pohledem očima druhých. Nakonec to přece jen jsou šťastné narozeniny.
Do Independence Hall stále přicházejí návštěvníci. Jednoho nedávného odpoledne se Kim Wilsonová (52) z Raleighu v Severní Karolíně zúčastnila poslední prohlídky dne. Když ze zvonice haly zazněl zvon Centennial, zamyslela se: „Bylo tak úžasné být v místnosti, kde tolik lidí našlo odvahu udělat věci, které byly velmi obtížné.
„Mám pocit, že jsme jako národ ztratili hodně odvahy dělat velmi obtížné věci. Nezasazujeme se o věci tak, jak to dělali lidé dříve.“
Opodál seděl Dimitrios Dimoulas, brazilský přistěhovalec v modrém dresu brazilské fotbalové reprezentace, který se stal americkým občanem v roce 1976, v roce dvoustého výročí. Trval na tom, že současná malátnost je pouze přechodnou fází. „Ať už jste kdokoli a cokoli, musíte naslouchat a učit se,“ řekl. „To je vše, co potřebujeme. Dříve či později to pomine a pak přijdou další problémy. Pokud nemáte historii, nemáte život.“
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