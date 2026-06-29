Má ta špína dno? A mohla bych ho vidět?
29. 6. 2026
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Zuzana Válková:
Vím, že jsme teď všichni v krojích a brojíme ve prospěch folklorních tradic. Strážnice se ale asi ubrání.
Dovolím si místo toho poprosit o kolektivní reakci na ohrožení konkrétního člověka, přičemž benzín smrdí ze stejné strany.
Moje kamarádka, dokumentaristka Ivona Novomestská Remundová
,
na podzim moderovala demonstraci proti jmenování Petra Macinky
ministrem životního prostředí. To je ten pán, co nám ukončil klimakrizi,
a vůbec je radost sledovat, čím se zaobírá, ale to sem teď nepatří.
Ivona
v životě moderovala kvanta akcí. Když má veřejná událost kinderstube,
organizátor spolupracuje s policií, aby se nikomu nic nestalo.
Ivona tudíž policii pomáhala usměrňovat dav tak, aby akce probíhala klidně. A víte, co ještě udělala?
K naznačení směru „lidé, tudy doprava” použila… Pravou ruku.
A pak NEUHODNETE, co se stalo.
Jeden z přítomných Motoristů si ji vyfotil, dal snímek na sítě a prohlásil, že na demonstraci se „bez zábran hajluje“.
Ivona prý hajluje. Holka, která pomáhala lidem v nouzi dřív, než to bylo cool, od Romů po oběti válek, stavěla sirotčinec v Indii, teď pomáhá těhotným ženám, miminům, venčí psa a pěstuje byliny. Ok.
Tady to ovšem začíná být výživné. Dotčeným pánem, který si „hajlovací” obrázek pořídil, a pak ho dal na sítě – DVAKRÁT – je jistý Jakub Svoboda, Motorista, majitel webu Hranatost. Fanda pana Filipa Turka. Toho pána, co… Je vyfocený hobby nácíček, druhdy vyzývající k upalování romských dětí.
Pan Svoboda je chytrý jako pytel cihel, takže se ke své fotoreportáži přihlásil.
Ivoně začaly chodit výhrůžky smrtí. Její tři náctileté děti si četly na sítích, že jejich maminka má shořet politá kyselinou. Tady se na chvíli zastavme:
Zatímco o dospělých panuje představa, že „mají unést důsledky svých rozhodnutí“, tak u malých dětí je stejná věc kur*a problém.
Za sprosté slovo se neomlouvám. Pokračujme.
Na Ivonu přišlo – kvůli asistenci policii – trestní oznámení za propagaci neonacismu. Kdyby měla trochu štěstí na slušné lidi, věc by skončila podáním vysvětlení.
Ivona v Bartolomějské (v duchu nejlepších tradic) štěstí neměla, takže celou věc musela shodit ze stolu státní zástupkyně až o dva měsíce později.
Ivona teď žaluje pana Svobodu. Příští týden je první líčení. Ivona se nesoudí proto, že ji to baví. Dělá to proto, že až příště někdo z nás půjde na legální shromáždění, třeba s dětma – limoška v ruce, úsměv na rtech, demokracie je prima – může si třeba blbě stoupnout. Poslechne policii. Prostě bude mít smůlu.
A jeho děti si pak budou na sítích číst, jak má rodič chcípnout politý kyselinou.
Přátele z médií prosím o zájem, pište Ivoně.
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