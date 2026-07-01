JAR: Hnutí March and March přineslo jen utrpení
1. 7. 2026March and March tvrdí, že jsou nenásilní, že hájí lidská práva a bojují pouze za to, aby byl vymáhán zákon. Ale hnutí přineslo Jihoafričanům a imigrantům jen utrpení.
1. 7. 2026
Ministerstvo uvedlo, že spolupracuje s Úřadem premiéra, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem prací a dopravy, Ugandským vysokým komisařem v Jihoafrické republice a ugandskými komunitními lídry v Jižní Africe na dokončení evakuačního plánu. "V současnosti se dobrovolně zaregistrovalo 746 (sedm set čtyřicet šest) Uganďanů a požádalo o pomoc při evakuaci kvůli obavám o bezpečnost a ochranu, a očekává se, že se zaregistrují další," uvádí prohlášení podepsané Harunou Kyeyune Kasolo, úřadující ministryní zahraničí.
Vláda uvádí, že mnoho Uganďanů již opustilo Jihoafrickou republiku nezávisle před údajným termínem 30. června 2026, který stanovily samozvané skupiny. Podle Kasola bude evakuační proces zahrnovat registraci postižených v provinciích Jihoafrické republiky, jejich převoz na bezpečná shromaždiště, vydávání nouzových cestovních dokladů tam, kde to bude nutné, a koordinaci s imigračními úřady za účelem usnadnění odjezdu.
Vysvětlil, že lety budou financovány vládou. Vláda také potvrdila, že nadále jedná s jihoafrickými úřady ohledně bezpečnosti Uganďanů, kteří v zemi zůstávají. Prohlášení také odhalilo, že jeden Uganďan zemřel po útoku v provincii KwaZulu-Natal, přičemž probíhají přípravy na repatriaci těla.
Ugandský vysoký komisař v Jižní Africe, velvyslanec Paul Amoru Omiat, identifikoval zesnulého jako Wilbera Niwamanyu, známého také jako Joseph Ainebyona, který si vydělával provozováním doručovací služby na motocyklech. Podle předběžných zpráv byl napaden skupinou útočníků, kteří mu ukradli motorku.
Velvyslanec uvedl, že ugandská mise formálně napsala jihoafrické vládě s žádostí o podporu pro zachování těla do repatriace do Ugandy. Dodal, že mise také požádala jihoafrické úřady, aby provedly důkladné vyšetřování a zajistily, že odpovědní za vraždu budou identifikováni, zatčeni a stíháni.
Rozhodnutí vlády evakuovat Uganďany přichází v době, kdy Jihoafrická republika zažívá jednu z nejvážnějších vln protimigrantského násilí v posledních letech. Měsíce pořádají protiimigrační skupiny demonstrace v několika provinciích, obviňují cizince z obsazování pracovních míst pro Jihoafričany, zvyšování kriminality a vyvíjení tlaku na veřejné služby.
Skupiny požadují tvrdší opatření proti nelegálním migrantům a rozšířily termín do 30. června, kdy musí cizinci žijící v zemi nelegálně opustit. Ultimátum vyvolalo strach mezi migrantskými komunitami, což přimělo tisíce lidí hledat útočiště, shromažďovat se na ambasádách nebo žádat o repatriaci.
Zatímco jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa odsoudil útoky na cizince a varoval před samozvanými strážců zákona, úřady také přiznaly rostoucí veřejné rozhořčení z nelegální imigrace a zintenzivnily imigrační vymáhání. Policie zvýšila nasazení bezpečnostních opatření v očekávání možného násilí kolem termínu 30. června.
Současné nepokoje připomínají předchozí výbuchy xenofobního násilí, které od roku 2008 periodicky otřásají Jihoafrickou republikou, kdy bylo při útocích na cizince zabito více než 60 lidí. Uganda patří mezi několik afrických zemí, které se rozhodly přivést své občany domů. Malawi zahájilo program dobrovolné repatriace začátkem tohoto měsíce poté, co tisíce jeho občanů uprchly před násilnými útoky a našly útočiště v dočasných táborech kolem Durbanu.
Nigérie zorganizovala nouzové lety k evakuaci stovek svých občanů, zatímco Ghana a Mosambik také repatriovaly velké množství občanů. Zambie podobně začala pomáhat občanům, kteří si přejí vrátit domů, zatímco Namibie svým občanům doporučila zůstat ostražití a vyhledávat konzulární pomoc tam, kde je to nutné. Mezinárodní humanitární organizace vyjádřily obavy, že migranti, včetně uprchlíků a žadatelů o azyl, kteří se nemohou bezpečně vrátit do svých zemí původu, zůstávají obzvlášť zranitelní, protože napětí nadále roste.
Zdroj v angličtině: ZDE
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