Rusko vyvíjí tlak na Lukašenka, aby otevřel novou frontu proti Ukrajině

Bělorusko oznámilo mobilizační cvičení
26. 6. 2026V Bělorusku probíhá mobilizační cvičení s vojenskými registračními a náborovými úřady, na pozadí požadavků Kremlu na pomoc při eskalaci války proti Ukrajině.
26. 6. 2026
Podle evropských a ruských představitelů začal tlak na začátku roku.
Moskva pravděpodobně zvažuje riskantní eskalaci války v souvislosti se zpomalením ofenzívy ruské armády na východní Ukrajině. Vladimir Putin potřebuje nové body napětí.
Bělorusko, kde Moskva nasazuje taktické jaderné zbraně, by v tomto ohledu mohlo hrát důležitou roli, uvedli představitelé. Ruská armáda potřebuje území Běloruska, aby prováděla:
Alternativně může být Bělorusko použito pro operace proti sousedním zemím NATO.
Bývalý ruský zpravodajský důstojník, obeznámený s průběhem jednání mezi Ruskem a Běloruskem, potvrdil, že Moskva vyvíjí tlak na Minsk a hrozí, že zemi připraví o finanční podporu. Podle něj většinu jednání jménem Moskvy vede velvyslanec Boris Gryzlov. Je v přímém kontaktu s Lukašenkem.
Další zdroje uvádějí, že v současné době neexistují žádné náznaky, že by Rusko plánovalo okamžitě použít Bělorusko pro vojenskou operaci, ale taková možnost je zvažována. Taková operace by podle zdrojů nemusela být nutně konvenčním vojenským útokem. Může jít o útok zaměřený na testování obrany NATO nebo na podkopání podpory Ukrajiny, například když minulý rok v létě dvacet ruských dronů letících z Běloruska narušilo polský vzdušný prostor.
Zdroj v angličtině: ZDE
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