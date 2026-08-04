Opuštěni Spojenými státy: Palestinští Američané uvízli ve vlně násilí ze strany izraelských osadníků
4. 8. 2026
Po návštěvách amerického velvyslance Mikea Huckabeeho v nedaleké izraelské osadě Šilo zažili palestinští Američané v Turmus Ayya děsivý nárůst útoků
V Turmus Ayya se nachází „země nikoho“ tam, kde končí americké vlajky a začínají izraelské. Je to několik set metrů půdy spálené Molotovovými koktejly, kde izraelští osadníci umístili balvan, aby palestinským vesničanům dali najevo: tohle je teď naše země.
Na jedné straně tohoto balvanu stojí bílé kamenné vily, kde žijí palestinští obyvatelé Turmus Ayya. Asi 80 % z nich jsou občané USA, členové diaspory v New Yorku, Chicagu a Patersonu v New Jersey, kteří se sem vrací na léto a přivážejí sem své děti, aby poznali palestinskou kulturu a naučili se arabsky. Mnozí z nich se označují za hrdé americké vlastence a na svých balkonech vyvěšují vlajku Spojených států.
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Na druhé straně se nachází nelegální izraelská osada tvořená přívěsy z vlnitého plechu a chatrčemi, v nichž sídlí mladí muži, kteří prohlašují, že celý Západní břeh je židovská země.
Tyto osady se rozprostírají od Šila, osady na vrcholu kopce na druhé straně údolí, které se stalo cílem Američanů hledajících první náboženské a duchovní centrum judaismu před výstavbou prvního chrámu. Mike Huckabee, velvyslanec USA v Izraeli, navštívil Šilo – o kterém OSN tvrdí, že představuje porušení mezinárodního práva, – za poslední dva roky dvakrát
Místním lidem neuniká ironie toho, že USA podporují osadníky, kteří si nárokují Západní břeh jako své území, a že americké dolary – prostřednictvím židovských charitativních organizací a amerického rozpočtu na podporu izraelské armády – pomáhají financovat izraelské zabírání půdy. Vzhledem k těsným vazbám Šily na USA si lidé kladou otázku, zda někteří z těch, kdo útočí na Turmus Ayya, nemohou být jejich američtí spoluobčané.
„Jen v Palestině najdete americké občany, kteří napadají americké občany kvůli půdě,“ řekl Yaser Alkam, částečně penzionovaný advokát specializující se na rodinné právo z Turmus Ayya, který 35 let žil v Anaheimu v Kalifornii. Nyní je předsedou obecní rady této vesnice. „Nejde o boj. Jedna strana útočí a druhá se brání s omezenými prostředky, které máme.“
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Násilí je neúprosné. V noci se osadníci prohánějí po vesnici v terénních vozidlech a zastrašují lidi výstřely, křikem a svícením baterkami do oken. Při nedávném útoku na rodinu na okraji vesnice osadníci nastříkali na boční stěnu domu slovo „Pomsta“.
Mezi těmi, kteří jsou obviňováni z násilí a zastrašování, je i Amishav Melet, jehož bratr byl zabit při střetu, když osadníci minulý týden vtrhli do jiné palestinské vesnice. Veřejně prohlásil, že podle něj by židé měli znovu ovládnout celý Západní břeh. Popřel tvrzení, že má něco společného s násilím osadníků.
„Mám jeho fotky,“ řekl Alkam o Meletovi. „A jsem si jistý, že on má moje fotky a zná moje jméno. On mě zná a já znám jeho… A pravděpodobně čeká na příležitost, až se mě zmocní.“
Zatímco se Trumpova administrativa soustřeďuje na Írán, zrychlující se zabírání území Izraelem na Západním břehu našlo v Huckabeem nadšeného zastánce. Americký velvyslanec je evangelikálský křesťan, který podporuje židovské nároky na okupované území, které osadníci nazývají Judea a Samaria.
Huckabee v roce 2025 řekl obyvatelům: „Prezident Trump tuto zemi miluje. Nejste sami. Stojíme při vás, stejně jako mnoho lidí po celém světě. Ti, kdo nestojí při vás, nestojí při Bohu.“
Když dojde k útokům, Alkam kontaktuje Huckabeeho velvyslanectví s žádostí o ochranu. Někdy, jak řekl, mu američtí úředníci pomohli, naposledy koncem července, kdy izraelská armáda obsadila dům patřící lékaři ze Syrakus, který hostil demokratického kongresmana Ro Khannu během jeho návštěvy v Turmus Ayya na začátku toho měsíce. Alkam připsal americkému velvyslanectví zásluhu za to, že „sehrálo velkou roli“ při donucení armády k odchodu, jak uvedl.
Od roku 2022 však bylo na Západním břehu zabito devět palestinských Američanů, a to buď osadníky, nebo izraelskou armádou, a USA často nejsou schopny pomoci ani osadníky či armádu během násilných útoků zkrotit. Rok poté, co byl palestinský Američan z Tampa Bay ubit k smrti izraelskými osadníky na Západním břehu, osadníci zaútočili na členy jeho rodiny a přátele a dokonce i na štáb CNN, který se shromáždil, aby natočil vzpomínkovou bohoslužbu.
V reakci na dotaz americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že všichni občané USA na Západním břehu mají přístup ke konzulárním službám, odsoudilo násilí „ze strany jakékoli skupiny na Západním břehu“ a uvedlo, že vede „pravidelný dialog s partnery o zlepšení stability a bezpečnosti“.
„Jak prezident jasně uvedl, Spojené státy nepodporují anexi Západního břehu Izraelem,“ řekl mluvčí. „Stabilní Západní břeh zajišťuje bezpečnost Izraele a je v souladu s cílem této administrativy dosáhnout míru v regionu.“
Okamžiky, kdy USA zasáhly, Alkama jen utvrdily v přesvědčení, že Washington by mohl dělat více pro to, aby omezil osadníky a izraelskou vládu.
„Mysleli jsme si, že se k tomuto bodu nikdy nedostaneme,“ řekl. „Nikdy jsme si nemysleli, že američtí občané v Turmus Ayya budou napadáni přímo před očima a ušima současné vlády.“ Mnozí z obyvatel dokonce hlasovali pro Trumpa, řekl, ale ztratili důvěru, když se vláda rychle rozhodla vyjmout násilné osadníky ze sankčních seznamů sestavených za vlády Joea Bidena.
Ghaith Odeh vyrostl v Queensu v New Yorku a stále tráví většinu času v Patersonu v New Jersey, ale jeho žena a děti se v roce 2021 přestěhovaly na rodinný pozemek v Turmus Ayya. Žijí na okraji vesnice poblíž osadníků a stejně jako ostatní na přední linii mají na oknech okenice (plastové, ne kovové, jak s lítostí poznamenává). Odtud může sledovat osadnickou základnu pod sebou.
Násilí začalo ještě před útoky Hamásu 7. října 2023 a před zahájením izraelské války v Gaze, ale v uplynulém roce se ještě zhoršilo. „Mnohokrát jsme se tu báli o život, skutečně jsme byli v nebezpečí,“ řekl Odeh a vzpomínal na noc, kdy osadníci vypálili část domu jeho rodičů, na šest izraelských vojenských razií v jeho domě, na pravidelnou střelbu v blízkosti vesnice a na okamžik, kdy byla puška namířena na jeho syna, jednoho ze šesti dětí. Řekl, že se bojí zejména tehdy, když je venku.
Když se Odeh ohledně těchto útoků obrátil na americkou ambasádu, dostal podle svých slov pouze předem připravené odpovědi, aby je nahlásil místním bezpečnostním složkám. Na otázku, jaký vzkaz podle něj od americké vlády obdržel, odpověděl: „Je v pořádku, když tady žije izraelský Američan, ale ne americký Palestinec.“
Násilí změnilo každodenní život ve vesnici. Mnozí se bojí sem vodit své děti a lidé se musí spoléhat na vlastní ochranu. Diskuse ve vesnici se nyní točí kolem bezpečnostních opatření: zda nainstalovat ostnatý drát, nebo vyvěsit více amerických vlajek, aby se zdůraznila vazba vesnice na USA.
Odeh ukázal na souseda z Chicaga, který instaloval plot z ostnatého drátu, a řekl: „Nechci žít ve vězení,“ a dodal, že chce svým dětem jít příkladem v tom, jak žít bez strachu.
„Narodil jsem se a vyrostl v Americe,“ řekl. „Tam jsme žili ve svobodě. A jinak žít nebudu.“
Lidé se však bojí o svůj život. Minulý měsíc byla Maisoon Ali, šedesátiletá důchodkyně, doma v nedalekém Deir Dibwanu, když vzhlédla a uviděla tři mladé muže, jak běží po příjezdové cestě s lahvemi naplněnými hořlavou kapalinou. Říká, že to byla jen náhoda, že vběhla do domu, kde spustila kovové rolety, které mezi ní a útočníky vytvořily bariéru. Poté, co se osadníci pokusili na ni vylít hořlavinu, zapálili nábytek a vnější část budovy, zatímco Ali se schovávala uvnitř.
„Díky Bohu, že jsem zareagovala rychle,“ řekla Ali, která desítky let žila ve Vídni ve Virginii a jejíž děti stále žijí v USA.
„Kdybych to neudělala, upálili by mě zaživa,“ dodala.
Aliin otec předvídal potíže již v 70. letech, když dům stavěl a nechal do něj nainstalovat neprůstřelné sklo.
Když zemřel, přiměl ji slíbit, že dům neopustí. Nyní z něj udělala „vězení“ s plotem kolem domu i okolního olivového háje. Vzdala se svého obvyklého zvyku jezdit do Ramalláhu za přáteli nebo si zaplavat v místní YMCA.
„Kdyby to viděl, zlomilo by mu to srdce,“ řekla a ukázala na opevnění. „Jsem z toho dojatá, protože tohle je naše země a já mám 60 let a rozhodla jsem se strávit důchod v rodném domě. A nechci takhle žít, ve strachu a bez svých obvyklých činností.“
Mezitím představují neustálou hrozbu izraelští osadníci, kteří táboří nedaleko. Desítky z nich dům znovu obklíčily 18. června, několik dní po prvním útoku. Jeden z mužů jí vyhrožoval na internetu a zveřejnil video, na kterém je vidět, jak stojí u plotu vedle basketbalového hřiště za Aliiným domem. „Realita na místě jim křičí do očí to, co už sami chápou: majitelka domu se vrátila,“ říká.
Útok zápalnou bombou na Ali se odehrál 14. června, dva dny poté, co Huckabee nečekaně navštívil Šilo, aby podpořil osadníky.
Alkam, který poukázal na to, že Huckabee neoslovuje palestinsko-americkou komunitu na Západním břehu, řekl: „Obrátil jsem se na něj nejméně čtyřikrát s žádostí o návštěvu Turmus Ayya. On ani nebere v úvahu, že existujeme.“
Izraelští státní zástupci uvádějí, že obvinili šest osadníků z „teroristických činů, žhářství, sabotáže a násilných nepokojů“ v Deir Dibwanu, ačkoli se na tyto případy údajně vztahuje zákaz zveřejňování informací a není jasné, zda souvisejí s útokem na Aliin dům. Poté, co podala počáteční oznámení na americkém velvyslanectví, jí prý bylo řečeno, aby případ nahlásila místním úřadům.
„Kdybychom byli židovsko-izraelsko-americká rodina, kterou se pokusili upálit zaživa, americký velvyslanec by tu byl do dvou hodin,“ řekla. „Ale mě nikdo nekontaktoval.“
Zdroj
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