Stranické elity jsou tak slepé, že nevidí, jak se jejich voličská základna obrací proti válce
3. 8. 2026
Četné průzkumy veřejného mínění se nemohou všechny mýlit. V určitém okamžiku dojde k zúčtování s republikánským establishmentem ve Washingtonu, který ztratil kontakt s realitou.
Minulý týden pouze čtyři republikáni ve Sněmovně reprezentantů hlasovali společně s 210 demokraty pro přijetí rezoluce o válečných pravomocích, jejímž cílem bylo ukončit válku USA s Íránem, píše pro Responsible Statecraft Jack Hunter.
To znamená, že 208 republikánů ve Sněmovně reprezentantů hlasovalo pro pokračování války. O několik hodin později Senát pod vedením republikánů tento návrh zamítl, přičemž pouze jeden senátor z řad Republikánské strany hlasoval společně s demokraty pro ukončení války a de facto se tak připojil ke čtyřem dalším republikánům, kteří byli buď nepřítomni, nebo se hlasování nezúčastnili.
Drtivá většina republikánů v Kongresu je stále jasně odhodlána podporovat válku prezidenta Donalda Trumpa. A co republikánští voliči? Ti už tolik ne.
Nový průzkum serveru Politico, zveřejněný pouhý den před těmito hlasováními, odhalil rostoucí propast mezi trvalou bezvýhradnou podporou války ze strany republikánů v Kongresu a zdánlivě rostoucím nedostatkem této podpory u voličů Republikánské strany.
Ještě v květnu „polovina voličů prezidenta Donalda Trumpa z hnutí MAGA považovala válku s Íránem za hodnou svých ekonomických nákladů“, nyní si to však myslí sotva něco přes třetinu voličů, uvedlo zpravodajské médium. Pokud jde o konkrétní tvrzení „USA by měly pokračovat, i kdyby to zvýšilo náklady v Americe“, počet souhlasících klesl z 50 % v květnu na 37 % v polovině července.
„Tento prudký pokles o 13 procentních bodů za pouhé dva měsíce… ukazuje, jak i ti nejoddanější příznivci prezidenta začínají souhlasit s většinou Američanů, kteří se již dlouho staví proti zapojení USA do této války,“ poznamenal server Politico.
Válka s Íránem je mezi Američany nepopulární od svého začátku koncem února a tento názor se s časem jen prohlubuje. Rostoucí ceny benzínu a další zvyšující se náklady v zemi jsou hlavními faktory ovlivňujícími postoje k tomuto konfliktu.
Republikáni dosud bránili tomu, aby se tato již tak špatná čísla propadla ještě hlouběji. Až dosud. Tento průzkum serveru Politico se nezdá být ojedinělým případem, pokud jde o měření slábnoucího nadšení republikánů pro válku.
Průzkum Economist/YouGov zveřejněný 14. července ukázal, že většina voličské základny Republikánské strany stále podporuje válku s Íránem, avšak tato podpora klesá jak u republikánů podporujících hnutí MAGA, tak u těch, kteří ho nepodporují.
„Zatímco celkově většina republikánů tvrdí, že válka byla správným rozhodnutím (63 % oproti 16 %), přibližně 26 % republikánů, kteří se hlásí k ne-MAGA, spíše považuje válku za špatné rozhodnutí než za správné (31 % oproti 51 %),“ uvádí shrnutí zveřejněné společností YouGov.
Časopis New York Magazine zkombinoval tento průzkum Economist/YouGov s průzkumem Politico a došel k závěru, že 51 % lidí, kteří se sami označují za příznivce hnutí MAGA, chce, aby USA „uzavřely dohodu, která co nejrychleji ukončí válku v Íránu“.
Průzkum CBS News zveřejněný v polovině června ukázal, že většina republikánů i demokratů si přeje ukončení války, včetně 60 % všech republikánů a 56 % republikánů z hnutí „MAGA“.
Stejně jako nedávný průzkum Politico porovnával své nejnovější výsledky se zjištěními z května, i Responsible Statecraft dne 19. května citoval průzkum Institutu pro globální záležitosti (IGA):
„Navzdory silné podpoře Republikánské strany pro celkové vedení války průzkum také ukazuje známky potenciálních trhlin, které se začínají objevovat, jelikož uzavření Hormuzského průlivu způsobuje růst cen. Téměř polovina republikánských respondentů (46 %) uvádí, že pro ně bylo v posledních šesti měsících „poněkud nebo mnohem těžší“ si dovolit základní potřeby, jako je bydlení, jídlo nebo zdravotní péče.
Mezi demokraty a nezávislými je tento podíl 78 %, respektive 61 %." Velká většina republikánů tvrdí, že válka tento trend zhoršila. Dvacet čtyři procent uvádí, že to „velmi výrazně“ ovlivnilo životní náklady, a dalších 46 % říká, že to mělo na ceny alespoň určitý dopad."
Zatímco citovaný průzkum IGA byl proveden ve dnech 24.–27. dubna, Hormuzský průliv — hlavní důvod obav o životní náklady — je uzavřen i dnes. Tyto změny v postoji voličů se neodehrávají bez kontextu a bez ohlasu v konzervativních médiích.
Bývalá republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová byla kdysi klíčovou postavou hnutí MAGA, která se po skončení mandátu v Kongresu stala agresivní protitrumpovskou osobností, a to v nemalé míře díky svým protiválečným názorům. Minulý týden, když Trump pohrozil, že za každého zabitého amerického vojáka zabije více Íránců, Greeneová zveřejnila na X: „Naši američtí vojáci by neumírali, kdybyste nevedli zbytečnou válku proti Íránu za účelem otevření Hormuzského průlivu, který byl otevřený už předtím, než jste do války vstoupili.“
„Ukončete válku,“ požadovala Greeneová. „Ve vašem prvním funkčním období v roce 2019 stál benzín méně než dva dolary a inflace činila 1,8 % – UDĚLEJTE TO ZNOVU!“
V souvislosti s dřívějšími volebními sliby kampaně „America First“ Trumpovy administrativy a tím, co se ve skutečnosti dostává voličům Republikánské strany, uvedl analytik zahraniční politiky Cato Institute Jon Hoffman v e-mailu pro RS: „Rostoucí rozkol na pravici ohledně války s Íránem odráží širší rozpor uvnitř Republikánské strany ohledně toho, jak má zahraniční politika ‚America First‘ vypadat v praxi.“
„Mnoho republikánů z establishmentu se pokusilo přebalit desítky let konvenčního uvažování pod nálepkou ‚America First‘, aniž by si uvědomili rostoucí nespokojenost voličské základny se stávající politikou,“ dodal Hoffman.
Republikáni z establishmentu se s významnou podporou Trumpa pokusili předefinovat ‚America First‘ jako ten samý starý neokonzervativní konsenzus zahraniční politiky washingtonského establishmentu. Tyto průzkumy ukazují, že konzervativní voličská základna z toho začíná být unavená.
Kromě celkového rozčarování na pravici data ukazují, že mladší republikáni odmítají válku v podstatně větším počtu než jejich starší kolegové.
Z několika důvodů by mohlo dojít k stranickému zúčtování. Ale tato válka a postoje republikánských voličů k ní by mohly být na prvním místě tohoto seznamu.
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