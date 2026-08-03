Představitel Evropské centrální banky varuje, že klimatická krize představuje rostoucí hrozbu pro „základní finanční stabilitu“
3. 8. 2026
Exkluzivně: Zatímco zuří divoké požáry, Frank Elderson uvádí, že je třeba vyvinout větší úsilí k posouzení rizika plynoucího z kolapsu ekosystémových služeb
Vysoký představitel Evropské centrální banky uvedl, že klimatická krize a rozpad přírodních systémů představují dramaticky rostoucí riziko pro globální ekonomiku.
Frank Elderson, člen výkonné rady ECB, uvedl, že úvěrová instituce poslední instance v eurozóně zintenzivňuje sledování finančních rizik spojených s ničením „ekosystémových služeb“, což jsou přírodní procesy nebo aktiva, která podporují lidskou činnost.
„Tyto služby nejsou stabilní, ale rychle ubývají. Proto hovoříme o klimatické a přírodní krizi,“ řekl. „Vzhledem k této závislosti a s vědomím expozic bank jsme dospěli k závěru, že se jedná o relevantní záležitost.“
Ve Francii a Španělsku zuří divoké požáry za rekordních teplot, které ničí půdu, podniky i domy, a tato mimořádná situace bude kromě přímých lidských obětí znamenat i vysoké ekonomické náklady.
Elderson uvedl, že je zřejmé, že rostoucí četnost přírodních katastrof spojených s globálním oteplováním představuje hrozbu pro finanční stabilitu.
Uvedl, že je třeba vyvinout větší úsilí k posouzení rizika plynoucího z kolapsu ekosystémových služeb, jelikož závislost na přírodě je složitější zmapovat než dopad jedné jediné extrémní povětrnostní události.
Ekosystémové služby jsou definovány jako jakýkoli přínos, který lze čerpat z přírodní struktury nebo procesu – voda může být například využita jako surovina, zdroj energie prostřednictvím vodní energie nebo pro dopravu. Je také stanovištěm mořského života, který je zásadní pro produkci potravin, a základem pro rekreační služby.
„Rizika související s přírodou mohou představovat významná ekonomická a finanční rizika, mimo jiné prostřednictvím jejich dopadů na úvěrové riziko, růst, inflaci a – v dlouhodobém horizontu – potenciální finanční nestabilitu,“ uvedl Elderson.
„V [předchozích] rozhovorech jsem říkal, že pokud zničíte přírodu, zničíte jádro, na kterém závisí naše ekonomiky. A to upoutalo pozornost lidí. Nejde tu o nějakou hnutí typu ‚flower power‘ ani o objímání stromů. Jde o základní ekonomiku. Jde o základní finanční stabilitu, základní cenovou stabilitu.“
Jako orgán dohledu odpovědný za největší evropské banky zahájila ECB pracovní program, jehož cílem je posoudit, jak by eskalující poškození ekosystémových služeb mohlo vystavit finanční systém riziku.
Centrální banka plánuje ještě v tomto roce zveřejnit analýzu, která prozkoumá, jak by se „scénáře degradace ekosystémů“ mohly promítnout do dynamiky úvěrových ztrát bank v eurozóně.
Elderson, nizozemský právník a centrální bankéř, se v roce 2017 spolu s Markem Carneym a Françoisem Villeroyem de Galhauem, tehdejšími šéfy Bank of England a Banque de France, zasadil o vytvoření Sítě pro ekologizaci finančního systému (NGFS). Působil jako zakládající předseda skupiny 114 globálních centrálních bank a finančních dohledových orgánů, která usiluje o rozvoj řízení klimatických rizik.
Zelená agenda ve finančních službách čelila odporu za prezidentství Donalda Trumpa v USA, jelikož některé podniky bojují za to, aby mohly i nadále působit v odvětví fosilních paliv.
Trump loni vyvedl USA z NGFS, čímž ponechal Evropě vedoucí roli v oblasti rizik souvisejících s klimatem bez zapojení nejmocnější ekonomiky světa.
Elderson uvedl, že bankovní sektor je i nadále přesvědčen, že je nutné řešit rizika související s klimatem a přírodou.
„Myslím si, že by bylo velmi obtížné najít v Evropě banku, která by vám upřímně řekla, že to nepovažuje za relevantní,“ řekl. „Myslím, že ta doba už pominula.“
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