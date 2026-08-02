Evakuace v okolí Atén – Řecko se stává ohniskem evropské krize způsobené divokými požáry
2. 8. 2026
Evropská krize způsobená divokými požáry se v neděli rozdělila na dvě zcela odlišné fronty: vichřice hnaly plameny hlouběji do oblasti Atén a donutily k novým evakuacím, Francie chránila stále hořící oblast čtyřikrát větší než Paříž před dalším šířením a hlavní požáry ve Španělsku se konečně přestaly šířit.
Centrem bezprostředního nebezpečí bylo Řecko. Vichřice hnaly plameny hlouběji do západní Attiky, správního regionu zahrnujícího hlavní město, a ohrožovaly vesnice a průmyslovou oblast za městem Megara, zatímco prudké poryvy větru bránily hasičským letadlům v čerpání vody z moře.
Uklidnění situace dále na západě však nepřineslo téměř žádný náznak konce. Největší lesní požár ve Francii zůstal pod kontrolou poté, co bylo 224 000 lidí nuceno uprchnout v rámci pravděpodobně největší evakuace v době míru v historii Francie. Na ploše 420 km² zničeného lesa však stále hořela aktivní ohniska.
Tisíce lidí se stále nemohly vrátit domů a téměř 3 000 hasičů bylo nasazeno proti obrovskému požáru v Gironde a druhému požáru v Provence, který sice přestal postupovat, ale stále nebyl pod kontrolou.
Pouze požáry ve Francii a Španělsku vyhnaly z domovů a prázdninových destinací zhruba třetinu milionu lidí, v plném létě vyprázdnily celé obce a přetížily hasiče, letadla i záchranné služby při řešení několika katastrof najednou.
Krize se odehrává na kontinentu, který se otepluje nejrychleji na světě. Podle Služby pro změnu klimatu Copernicus Evropské unie se Evropa od 80. let oteplila více než dvakrát rychleji než je globální průměr.
Vyšší teploty a dlouhodobé sucho způsobují, že lesy a křovinaté porosty jsou suchší a hořlavější, což umožňuje požárům šířit se rychleji a hořet intenzivněji. Klimatická krize způsobená člověkem zdvojnásobila pravděpodobnost extrémních podmínek pro vznik požárů, které podpořily francouzské požáry, vypočítali vědci z organizace World Weather Attribution v rychlé analýze ve čtvrtek, zatímco požáry ještě hořely.
Řecké úřady nařídily v neděli evakuaci dalších tří obcí, když se plameny šířily západní Attikou a ohrožovaly vesnice podél pohoří Geraneia a průmyslovou čtvrť u Megary.
Bylo nasazeno téměř 500 hasičů a 23 letadel, ale vichřice požár ještě zesílila a zároveň znemožnila účinný zásah. Vítr hnal plameny suchým lesem a některým letadlům znemožnil sestoupit k moři pro vodu.
Nad horami stoupal kouř, zatímco byly vydány evakuační příkazy pro obce Kandili, Agia Skepi a Toutouli. Premiér Kyriakos Mitsotakis byl informován o průběhu operace, přičemž úřady se obávaly zejména o Porto Germeno, přímořskou obec v Korintském zálivu.
Požár vypukl v pátek poblíž Agios Vasileios, odkud se rozšířil směrem k Porto Germeno a do zalesněných hor západně od Atén.
Hasiči v pátek evakuovali po moři 254 lidí z Agios Vasileios a v sobotu dalších 12 z Porto Germeno – jedná se o únikovou cestu poslední možnosti v pobřežních obcích, kde oheň a kouř mohou odříznout těch několik málo silnic.
Meteorolog specializující se na požáry, Theodore Giannaros, v sobotu odhadl, že požár zasáhl plochu 40 až 50 km², ačkoli úřady zatím nezveřejnily oficiální údaje.
„Nedotčený les, ráj, padl do rukou ohně,“ řekl v sobotu místní farmář Minas Tzortzanis. „Neexistují slova, která by vysvětlila, co se stalo. Zkáza. Úplná zkáza.“
V roce 2018 uvěznil požár poháněný větrem obyvatele přímořské obce Mati východně od Atén a zabil 104 lidí – šlo o nejtragičtější divoký požár v Evropě v tomto století.
V jihozápadní Francii byl v neděli megapožár v departementu Gironde sice pod kontrolou, ale stále hořel poté, co za pouhých 10 dní spálil 420 km² lesa.
Diskuse