„Je to příliš rychlé, příliš rozsáhlé“: Rychlost klimatické krize ničí úrodu, varují zemědělci
3. 8. 2026
Sucho a extrémní vedra ničí rostliny, což vede k růstu cen a zároveň způsobuje, že některé farmy přestávají být ekonomicky životaschopné
„Je to neustálý boj,“ říká Tim Young. On a jeho rodina sledují srážky na své farmě v Norfolku od roku 1976 a data ukazují, že za posledních šest let spadly jen dvě třetiny srážek ve srovnání s předchozími lety. Nedostatek vody se stal největším rizikem pro Youngovo podnikání.
Toto léto zasáhly velkou část Evropy rekordní klimaticky podmíněné vlny veder, které v kombinaci se suchem a „apokalyptickými“ divokými požáry prakticky znemožnily zemědělskou činnost. Francie čelila požárům, které její prezident Emmanuel Macron označil za nejhorší od druhé světové války, a ve středu byla polovina Anglie oficiálně prohlášena za oblast postiženou suchem, přičemž podle Agentury pro životní prostředí by měl být červenec po zimních povodních nejsušším v historii. Jak tedy zemědělci snášejí tento tlak?
„Vinná réva odumírá. Tráva je žlutá a teď cítíme i kouř,“ říká téměř se slzami v očích Uyen Do, ekologická zemědělkyně z francouzského regionu Dordogne. „Ekonomicky je už tak velmi těžké přežít a nyní, s klimatickými změnami, se z toho stává boj, u kterého si nejsem jistá, zda ho dokážeme zvládnout.“
Do převzala farmu v roce 2018 a zavedla postupy ekologického zemědělství v naději, že tak zvýší odolnost vůči klimatické krizi. Klimatické změny však probíhají mnohem rychleji, než většina předpovídala, a Do říká, že její farma se prostě nedokáže přizpůsobit dostatečně rychle. „Je to příliš rychlé. Je to příliš velké,“ říká.
I Young se potýká s obtížemi, a to navzdory mnohem delší kariéře v zemědělství. V loňském roce mu britská Agentura pro životní prostředí pozastavila povolení k odběru vody z nedaleké řeky kvůli nízkému průtoku, což podle něj mělo katastrofální dopady na jeho farmu. Neustále s obavami kontroluje svůj telefon, aby zjistil, co přinesou nejnovější zprávy.
„V červenci spadlo pouhých 0,2 mm srážek,“ říká. „Jsme na té zprávě tak závislí.“
Rád by na své farmě vybudoval přehradu, aby mohl v období intenzivních srážek a vysokého průtoku řeky zadržovat vodu, ale říká, že náklady a stavební povolení byly vždy hlavní překážkou. Nedávno musel koupit vodu od jiného farmáře za předraženou cenu, a proto se výstavba přehrady jeví stále více jako nezbytné obchodní rozhodnutí.
„Vybudování nádrže by bylo prospěšné nejen pro odolnost mého podniku, ale mohlo by to být i budoucím zdrojem příjmů, protože bych tu vodu mohl prodávat,“ říká.
Nádrže na farmách však nejsou nutně zázračným řešením. Paul Tompkins, místopředseda Národního svazu zemědělců, uvádí, že někteří pěstitelé zeleniny se obávají, že voda, kterou si přes zimu uskladnili v nádržích, by se mohla brzy vyčerpat. Vzhledem k tomu, že polovina Spojeného království byla prohlášena za oblast postiženou suchem, regulační orgán varuje, že zásoby vody v nádržích na farmách se v oblastech s vyhlášeným suchem, které v současné době pokrývají polovinu země, pravděpodobně vyčerpají v srpnu.
Luke King, ředitel pro dodavatelský řetězec a technický ředitel společnosti Riverford zabývající se ekologickým zemědělstvím, říká, že bez vlastních zásobáren vody „bychom prostě nemohli hospodařit“. Všechny jejich zásobárny kromě jednoho jsou nyní prázdné, a proto je podle něj nezbytné s nahromaděnou vodou hospodařit efektivně.
„Do našich fóliovníků jsme nainstalovali senzory vlhkosti a máme také sondu pro měření vlhkosti půdy, takže můžeme přesně sledovat, jak suchá půda je, a podle toho optimálně zavlažovat, což je opravdu skvělé, protože to pomáhá šetřit vodou.“
Pro potravinářskou společnost Pip and Nut představuje voda rovněž klíčové riziko pro její podnikání.
Její zakladatelka, Pippa Murrayová, uvedla, že v některých částech Kalifornie zemědělci přestali pěstovat mandle, protože to z hlediska spotřeby vody již není rentabilní. Tyto takzvané „opuštěné sady“ se rok od roku rozšiřují, přičemž Almond Board of California uvádí, že celková plocha mandlových sadů za posledních pět let klesla.
Společnost Pip and Nut již v reakci na nedávné klimatické šoky zvýšila ceny a uvádí, že v budoucnu očekává další zvýšení. „Volatilita má vzestupný trend,“ říká Murray.
King však tvrdí, že sucho je jen jednou částí problému. Během nedávných vln veder, kdy teploty několik dní překračovaly 30 °C, „bylo prostředí tak nepřátelské, že rostliny jsou natolik vystresované, že chtějí zemřít, protože to prostě nevydrží“.
Na některých farmách tráva určená ke krmení zvířat prakticky přestala růst, což znamená, že farmy musí čerpat zásoby krmiva, které si odložily na zimu, což bude mít dopady v pozdějších měsících roku.
Loňské extrémní vedro způsobilo, že celková sklizeň cibule u Younga byla o 500 tun menší, než se očekávalo, protože vysoké teploty a suché počasí zabránily rostlinám dorůst do optimální velikosti.
„Máme skladovací kapacitu na 1 200 tun a loni jsme vypěstovali jen něco přes 700, takže jsme měli o 35 % méně, a to je celý můj zisk,“ říká. Protože supermarkety chtějí nakupovat pouze cibuli, která spadá do určitého rozmezí velikostí, velká část Youngovy cibule nakonec přišla vniveč. „Dva takové roky bychom nezvládli,“ říká.
Profesor Pete Falloon, vedoucí vědecký pracovník britského Meteoirologického úřadu pro oblast potravinové bezpečnosti, který vládě poskytuje poradenství ohledně odolnosti potravinových systémů, říká, že je nezbytný přechod k regenerativnějším přístupům, lepšímu řízení povodní, akumulaci vody a používání odrůd plodin, které jsou odolnější vůči horku nebo suchu.
„Nemusíme nutně mluvit o vynalezení něčeho zcela nového. Mnoho postupů již existuje. Jde spíše o to, přijmout je a aby je zemědělci v tomto odvětví začali uplatňovat v praxi, experimentovali s nimi, učili se jeden od druhého a zjišťovali, co v různých částech země funguje dobře a co ne.“
Zdroj v angličtině ZDE
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