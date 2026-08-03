Macinkovi Motoristé a propagandistický kanál populistů a extremistů XTV sdílí společnou digitální infrastrukturu
Klausův podržtaška v roli Babišova ministra zahraničí tají úzké technologické propojení se spřízněným dezinformačním zdrojem
3. 8. 2026
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Petr Macinka zveřejňuje SMS s prezidentem a dehonestuje novinářku Zdislavu Pokornou z Deníku N – tak proč se nepodívat pod svícen?
Pozn. Bohumila Kartouse: XTV se prezentuje jako internetová televize, v zásadě jde o propagandistický zdroj radikálního populismu a extremismu v Česku, na němž Motoristé dostávají opakovaně možnost bez korekce blábolit.
Subdoména spolecne.motoristesobe(.)cz míří na vyhrazenou instanci (109.123.222(.)151), na které kromě ní běží jen vývojářské subdomény XTV – žádné jiné, nesouvisející weby, píše na sociální síti Pavel Uhrin. Je vůbec běžné, aby subdoména politické strany ukazovala na infrastrukturu média, které je jí názorově i personálně blízké? U SPD, ANO 2011 ani ODS se nic podobného nenajde. Proč je to jinak zrovna u Motoristů?
A tady je to nejzajímavější: SPD v minulosti XTV skutečně platila – za mediální školení kandidátů, dvakrát, řádově 136 a 150 tisíc korun – a obě platby se řádně objevily ve zprávě o financování volební kampaně na webu ÚDHPSH. Pokud mají Motoristé s XTV obdobně komerční vztah, proč se v jejich vlastních, zákonem vyžadovaných přehledech dárců a plnění neobjevuje jediná koruna směrem k XTV, Blueboardu nebo Casablance INT, na jejichž serveru subdoména strany běží? Neplatí Motoristé za tuhle infrastrukturu náhodou nic – a nemělo by to pak být nahlášené jako nepeněžitý dar od XTV? Nebo platí, jen mimo dohled Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran?
Subdoména je navíc schovaná za Basic Auth, takže co přesně na ní běží, ví jen Xaver a Macinka. Nesdílí náhodou XTV a Motoristé databázi předplatitelů nebo kontaktů? Dostávají lidé, kteří si předplatí XTV Premium nebo odebírají novinky od Xavera, náhodou i stranické e-maily nebo politickou reklamu Motoristů, aniž by k tomu dali souhlas? Ale budiž – třeba tam nic tak dramatického není, třeba subdoména slouží jen k výměně přepisů a podkladů pro vysílání mezi stranou a "nezávislou" televizí. Kdo ví? Basic Auth to nikomu zvenku neprozradí – a to je právě ten problém.
A když Macinka jinde tak rád mluví o transparentnosti a vytahuje SMS s prezidentem – proč mlčí o tom, kdo přesně platí a spravuje server, na kterém běží zákulisí jeho vlastní strany bok po boku s "nezávislou" televizí? Tohle je otevřená výzva straně, aby to sama vysvětlila – a taky ostatním novinářům, aby se zeptali přímo. Otázky jsou položené, odpovědi ať dodá kdokoli, kdo je má.
Zdroj na sociální síti zde
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