Uvnitř britské univerzitní krize
3. 8. 2026
Zatímco pedagogičtí pracovníci čelí ztrátě zaměstnání, jejich nadřízení si zajistili zvýšení platů a zakoupili poradenství od „upírské“ konzultační společnosti, píše prof. John Heathershaw z Univerzity v Exeteru
Stále více předních britských univerzit se ocitá v krizi, jejíž konec není na dohled. Vzhledem k tomu, že nedostatek finančních prostředků vede k propouštění zaměstnanců a stávkám, je morálka na bodu mrazu a trpělivost vyčerpána.
Téměř polovina britských univerzit vykazuje finanční deficit, podle údajů Úřadu pro studenty. Pedagogičtí pracovníci – zejména ti z humanitních oborů – po celé zemi přicházejí o práci a stále méně studentů se rozhoduje pro studium.
Ne všichni na akademické půdě však trpí. Platy vedoucích pracovníků univerzit rostou a poptávka po konzultantech v oblasti řízení je vysoká. Univerzity se přesto zdají být stále méně transparentní a zodpovědné. Je to matoucí – dokonce i pro akademika, jako jsem já, který má zkušenosti s prozkoumáváním tajnůstkářských struktur řízení.
Moje vlastní instituce, Univerzita v Exeteru, nedávno oznámila plány na propuštění až 150 pedagogických a podpůrných pracovníků letos v létě. Exeter je pro takové škrty velmi nepravděpodobným kandidátem. Může se pochlubit rostoucími rezervami přesahujícími 200 milionů liber, klesajícím zadlužením a zdravým náborem domácích studentů bakalářských programů (což vždy představovalo její hlavní zdroj příjmů). Jedná se o přední univerzitu jihozápadní Anglie.
Exeter však také vykazuje mnoho charakteristických znaků špatného řízení, které jsou dnes běžné na univerzitách po celé zemi. Zaměstnanci jsou šokováni kvalitou údajů, které jim byly předloženy jako odůvodnění propouštění, a otevřeně na to upozorňují.
Škrty se zaměřují na humanitní obory na základě tvrzení o „nadbytečné kapacitě“ akademických pracovníků, přičemž se vychází z informací, o nichž víme, že jsou nepřesné. Nedávno jsme například zjistili, že do modelových dat byl zahrnut již zesnulý zaměstnanec.
Abychom ospravedlnili hodnotu našich pracovních míst, byli jsme požádáni, abychom prokázali soulad s „strategiemi kateder“. Tyto strategie však v mnoha případech neexistují, včetně mé vlastní katedry sociálních a politických věd.
V nedávné době, v rámci procesu, který v podstatě představoval nové ucházení se o naše pracovní místa, byly zaměstnancům zaslány záznamy o jejich vlastních publikacích, projektech a historii výuky. Univerzita později uznala, že tyto údaje jsou nepřesné, ale místo toho, aby je vydala znovu, vydala doplňky, které byly rovněž plné chyb nebo neúplné.
Došlo k únikům dat. Nedávno byly pedagogickým pracovníkům omylem zaslány jména všech osob ohrožených propuštěním – data, která neměli vidět.
Samostatně pak panují obavy ohledně transparentnosti. Vedení univerzity v Exeteru bylo v soudním rozsudku z počátku tohoto roku odsouzeno za „nekompetentnost na nejvyšší úrovni“. Univerzita byla pokutována částkou 15 000 liber za pohrdání soudem v návaznosti na „nevysvětlitelné“ rozhodnutí ignorovat soudní příkaz v případu týkajícího se svobody informací, který nařizoval předat dokumenty místnímu tisku, jak informoval časopis Private Eye.
Vedení však i nadále pobírá štědré odměny. Náš rektor nedávno získal zvýšení základního platu již třetí rok po sobě, přičemž si domů odnáší plat ve výši 345 000 liber a dalších 37 000 liber v benefitech. Počáteční plat řádného profesora činí méně než čtvrtinu této částky.
Vlastní finanční zprávy univerzity ukazují, že 16 členů výkonné rady univerzity pobírá v průměru 241 000 liber – což představuje 27% nárůst za tři roky, během nichž instituce procházela finančními obtížemi.
Byli jsme také svědky přijímání vysoce placených a neakademických „profesorů praxe“, kteří jsou často osobnostmi z průmyslu bez pedagogických a výzkumných zkušeností. V celé instituci byly vytvořeny nové manažerské pozice s grandiózními tituly, jako je „zástupce prorektora pro vzdělávání a studentské záležitosti“.
Zároveň se zdá, že administrativní zdroje se stále více soustřeďují na podporu manažerů. Na mé fakultě podporuje šest administrativních pracovníků deset manažerských pozic na úrovni fakulty, zatímco dalších šest administrativních pracovníků podporuje katedry s jejich 900 akademickými pracovníky v přepočtu na plné úvazky, kteří vyučují 10 000 studentů.
Za matoucí transformací britských univerzit často stojí práce manažerských konzultantů. V případě Exeteru firma s názvem Nous Data Insights poskytovala poradenství při restrukturalizačním procesu v roce 2023, v jehož rámci vznikla řada nových manažerských pozic.
Tato konzultační firma byla v jedné akademické práci přezdívána „Nousferatu“ kvůli údajnému „upírskému“ způsobu, jakým „odsává životní sílu z univerzit“. Článek tvrdí, že „konzultanti a univerzity jsou zapojeni do vzájemně závislého vztahu, jehož cílem je vzájemná podpora na úkor veřejnosti.“
Společnost Nous uvádí, že její úlohou je nabízet vedoucím pracovníkům univerzit nezávislé analýzy a strategické poradenství. Tato poradenská firma je však jednou z mnoha, které zřejmě vedou k odklonu od tradičních měřítek vědeckých úspěchů směrem ke „klíčovým ukazatelům výkonnosti“ sladěným se strategií. Jedná se o lukrativní podnikání.
A Exeter není jediný. Špičkové britské univerzity provádějí drastické škrty v počtu akademických pracovníků, zatímco využívání konzultantů stále roste.
Cardiff, který prochází jednou z nejtvrdších vln škrtů, utratil více než 10 milionů liber za manažerské konzultanty za méně než dva roky. (Z toho 1 milion liber byl utracen u společnosti Nous, která podle serveru Ferret vydělala dalších 750 000 liber na honorářích za poradenství pro Univerzitu v Edinburghu, která se snažila propustit stovky zaměstnanců.)
To vše může znít povědomě každému, kdo sleduje úpadek veřejných institucí ve Velké Británii. Podle pobočky odborového svazu University College Union na Queen Mary oznámilo nové propouštění alespoň pět dalších univerzit letos v létě. Od roku 2020 oznámilo programy propouštění více než 100 univerzit.
Pro mě v tom je jistá ironie. Vzhledem k povaze mého výzkumu občas dostávám výhružné dopisy od rozzlobených oligarchů, kterým se nelíbí mé publikace a kteří mi nabízejí „alternativní fakta“. I když to může být zastrašující, není to zdaleka tak závažné jako obdržet dopis od mého zaměstnavatele – odkazující na nepřesné informace a neexistující dokumenty –, který mě informuje o mém možném propuštění.
Mluvčí Univerzity v Exeteru na dotaz organizace Democracy for Sale uvedl: „Plně chápeme, že toto je znepokojivé období pro ty, kterých se probíhající konzultační proces týká – je však důležité zdůraznit a zopakovat, že v této fázi se jedná pouze o návrhy. Univerzita nenavrhuje uzavření žádných kateder ani oborů a podle těchto návrhů by Exeter i nadále disponoval jednou z největších fakult humanitních, uměleckých a společenských věd ve Velké Británii.
„Doufáme, že těchto změn dosáhneme prostřednictvím dobrovolných opatření, a jsme odhodláni úzce spolupracovat s naší akademickou obcí i odbory, abychom se pokud možno vyhnuli nucenému propouštění. Všichni kolegové, kterých se navrhované změny dotknou, obdrží v průběhu celého procesu veškeré potřebné informace a budou mít dostatek příležitostí klást otázky, vyjádřit své obavy a plně se zapojit. Univerzita zajistí, aby byl tento proces po celou dobu spravedlivý a konzistentní.
„Ačkoli je Exeter stále v silné pozici, rostoucí náklady, reálný pokles příjmů ze školného, nedostatečné financování výzkumu a trvalý pokles poptávky ze strany zahraničních studentů znamenají, že musíme jednat hned. Cílem těchto změn je zajistit dlouhodobou udržitelnost univerzity, ochránit naši vynikající úroveň výuky a výzkumu a zajistit, aby naše činnosti zůstaly v souladu s budoucími prioritami.“
Zdroj v angličtině ZDE
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