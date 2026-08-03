Důkazy nasvědčují tomu, že USA svrhly téměř tunovou bombu na obytný dům v Íránu, přičemž zahynulo dvouleté dítě a jeho rodiče
3. 8. 2026
Videozáznamy a fotografie následků amerického úderu na íránském ostrově Qeshm naznačují, že USA svrhly téměř tunou bombu Mark-84 na civilní dům, The New York Times o tom informoval v neděli, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
Při úderu zahynul Qeisar Jafari, kterého íránská média identifikovala jako taxikáře, jeho manželka Zahra a jejich dvouletý syn Sina. Další dvě děti z této rodiny útok přežily a byly zachráněny z trosek.
Útok také vyhnal z domovů celkem 20 rodin, protože bombu Američané svrhli na hustě osídlenou obytnou čtvrť. Zpráva deníku Times uvádí, že jeho analýza nezjistila žádné náznaky přítomnosti vojenského objektu v blízkosti domu této rodiny. Také poznamenává, že íránští představitelé nehlásili žádné vojenské oběti při tomto útoku a že kráter, který po něm zůstal, nasvědčuje použití bomby Mark-84.
„Rozsáhlý kráter a poškození budovy odpovídají bombě Mark-84 o hmotnosti 2 000 liber (téměř jedna tuna), která může být vybavena naváděcími soupravami JDAM,“ řekl deníku Times Trevor Ball z Armament Research Services.
List Times uvedl, že Centrální velitelství USA neodpovědělo na jeho dotazy týkající se munice ani zamýšleného cíle útoku a pouze uvedlo, že si je vědomo zpráv o civilních obětech a prošetřuje je.
USA stále nepřevzaly odpovědnost za svůj útok z 28. února na základní školu v Minabu v jižním Íránu, při kterém zahynulo více než 100 dětí.
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