Česká vláda nedělá nic na ochranu dětí, naštěstí Evropská unie ano

3. 8. 2026

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Jsme absolutní obětí fake news. Zejména děti na instagramu a tiktoku, vysmívání se tomu, jak vyadají, atd. Nezvládají to. Bob Kartous argumentuje, že česká vláda je absolutně neschopná a projevuje nezájem na ochranu dětí cokoliv udělat. Naštěstí na tom ale pracuje Evropská unie: 

Evropská komise

Každý den procházíme materiál na webu a (téměř) vůbec netušíme, co je skutečné a co je dílem umělé inteligence...

Od nynějška bude v Evropě toto již minulostí.

Společnosti v zemích EU musí nyní být transparentní ohledně svého využívání umělé inteligence. A naše pokyny jim v tom pomohou:

Obsah generovaný umělou inteligencí v oblasti zpráv nebo politiky bez lidské kontroly? Dozvíte se to.

Umělá inteligence vás aktivně analyzuje? Dozvíte se to.

Chatujete s chatbotem nebo virtuálním asistentem? Dozvíte se to.

To vás chrání před manipulací a klamáním.

Transparentnost je o respektu a o tom, že vám poskytuje pravdivý obraz toho, co vidíte online.


Takto plánuje Evropa správně řešit umělou inteligenci https://link.europa.eu/gTvhRX

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Obsah vydání | 3. 8. 2026