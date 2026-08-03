Česká vláda nedělá nic na ochranu dětí, naštěstí Evropská unie ano
3. 8. 2026
Jsme absolutní obětí fake news. Zejména děti na instagramu a tiktoku, vysmívání se tomu, jak vyadají, atd. Nezvládají to. Bob Kartous argumentuje, že česká vláda je absolutně neschopná a projevuje nezájem na ochranu dětí cokoliv udělat. Naštěstí na tom ale pracuje Evropská unie:
Každý den procházíme materiál na webu a (téměř) vůbec netušíme, co je skutečné a co je dílem umělé inteligence...
Od nynějška bude v Evropě toto již minulostí.
Společnosti v zemích EU musí nyní být transparentní ohledně svého využívání umělé inteligence. A naše pokyny jim v tom pomohou:
Obsah generovaný umělou inteligencí v oblasti zpráv nebo politiky bez lidské kontroly? Dozvíte se to.
Umělá inteligence vás aktivně analyzuje? Dozvíte se to.
Chatujete s chatbotem nebo virtuálním asistentem? Dozvíte se to.
To vás chrání před manipulací a klamáním.
Transparentnost je o respektu a o tom, že vám poskytuje pravdivý obraz toho, co vidíte online.
Takto plánuje Evropa správně řešit umělou inteligenci https://link.europa.eu/gTvhRX
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