Umělá inteligence po splasknutí bubliny
4. 8. 2026 / Fabiano Golgo
Ten stroj není radno podceňovat. Je impozantní. Trik spočívá v tom, že stroj a představení, které kolem něj bylo vystavěno, jsou dvě různé věci.
Technologie je skutečná. Finanční horečka také.
Velké americké firmy zabývající se umělou inteligencí se začaly chovat jako stará hollywoodská studia v dobách, kdy ještě věřila, že mohou ovládat nejen filmy, ale i kina, hvězdy, novináře, vkus publika a snad i sny, které budou lidé mít, až usnou. Každá z nich oznamuje, že buduje systém, uvnitř něhož bude zbytek lidstva pracovat, studovat, nakupovat, mluvit a myslet. Nenabízejí pouze výrobek. Nabízejí civilizaci na předplatné.
Je to rozkošná ambice, protože nezná skromnost. Je také mimořádně praktická, protože pouze projekt určený k přestavbě celé lidské zkušenosti může ospravedlnit kvadriliony, které tyto firmy žádají po investorech, vládách a dodavatelích energie.
Společnost, která by oznámila, že vyvíjí velmi dobrý program na shrnování dokumentů, by stovky miliard dolarů nedostala. Musela by předložit příjmy, náklady, počet zákazníků a onu nepříjemnou maličkost jménem zisk. Společnost, která tvrdí, že stojí na prahu vytvoření inteligence převyšující člověka, už nic takového nemusí vysvětlovat se stejnou naléhavostí. Může žádat peníze na stavbu stroje, který ovládne svět, a současně požadovat ochranu před vlastním strojem.
Je to téměř dokonalý podnikatelský příběh. Umělá inteligence bude tak mocná, že bez ní nedokážeme žít. A bude tak nebezpečná, že ji nesmíme dovolit vyvíjet komukoli.
Kdo by ji tedy měl kontrolovat?
Jaká šťastná náhoda: přesně ty firmy, které nám tento příběh vyprávějí.
Po léta propagovalo Silicon Valley život bez pravidel. Jeho nejbohatší chlapci se rádi stylizovali do role teenagerů, kteří se vloupali do školní laboratoře a zjistili, že dospělí jsou příliš pomalí, než aby pochopili budoucnost. Nyní, tváří v tvář možnosti levných, otevřených modelů instalovaných na běžných počítačích, někteří z těchto rebelů objevili význam odpovědnosti, dohledu a bezpečnostních bariér.
Není třeba představovat si spiknutí ve skleněné zasedací místnosti. Skutečnost je banálnější, a proto také přesvědčivější. Manažeři se mohou skutečně obávat, že se jejich modely stanou nebezpečnými. Mohou upřímně věřit, že se blíží k vytvoření obecné umělé inteligence. Mohou kvůli existenčním rizikům celé noci nespat. Nic z toho nebrání tomu, aby strach současně fungoval jako prodejní argument, lobbistický nástroj a hradba proti menším konkurentům.
I apokalypsa má své obchodní oddělení.
Průmysl umělé inteligence se prezentuje, jako by se hrálo o to, kdo jako první vynalezne definitivní elektronický mozek. OpenAI, Google, Anthropic, Meta, Microsoft a velké čínské firmy mají být účastníky závodu, jehož vítěz obdrží planetu a poražení budou vzpomínáni asi tak jako AltaVista, Yahoo či WebCrawler.
Srovnání s prvními internetovými vyhledávači je svůdné. Bylo jich mnoho. Pak přišel Google, nabídl lepší výsledky, vybudoval gigantický reklamní byznys a proměnil bývalé soupeře v hesla z dějin internetu. Proč by se totéž nemohlo stát s umělou inteligencí?
Může.
Může se však stát i přesný opak.
Umělá inteligence se možná nepromění v jediný univerzální mechanismus, nýbrž v infrastrukturu, nad níž budou fungovat miliony specializovaných systémů. Velké modely pak nebudou Googlem. Budou elektřinou, kabelem, serverem či operačním systémem ukrytým pod službami, které veřejnost považuje za důležitější než je samotné.
Spotřebitel nutně nechce nejmocnější inteligenci na světě. Chce inteligenci, která vyřeší jeho problém.
Nemocnice nepotřebuje stroj, který při vyhodnocování rentgenového snímku dokáže napsat sonet o smrtelnosti. Potřebuje systém, který najde nádor, přizná nejistotu a nevymyslí další plíci, jen aby byla kompozice úplná. Advokátní kancelář nepotřebuje nástroj, který dosáhl nejlepšího výsledku v americkém akademickém testu. Potřebuje nástroj, jenž zná místní judikaturu, sleduje změny zákonů, najde správné rozhodnutí a nevytvoří si precedens jen proto, že jeho název zní věrohodně.
Továrna potřebuje odhalovat vady. Banka podvody. Zemědělec choroby na poli. Novinář hledat v dokumentech. Radnice odpovídat na otázky týkající se daní, povolení a místních služeb. Žádný z těchto úkolů nevyžaduje, aby byla při každé otázce svolána největší a nejdražší dostupná inteligence.
Používat největší model na všechno by bylo jako angažovat Meryl Streepovou, aby vyvolávala čísla pořadníků v pekárně. Jistě by to zvládla lépe než téměř kdokoli jiný. Potíž by byla v ceně chleba.
Malé modely se zlepšují. Systémy už umějí posílat jednoduché úkoly jednoduchým nástrojům a největší modely si ponechat pro situace, které vyšší výkon skutečně vyžadují. Firmy využívají mechanismy, jež automaticky rozhodují, která inteligence má na konkrétní požadavek odpovědět. Uživatel neví, který model pracoval. A nemusí to vědět.
Právě tato neviditelnost může zničit značnou část dnešní mytologie.
Průmysl se snaží proměnit názvy modelů v prestižní značky. Chce, aby veřejnost diskutovala o tom, který stroj je inteligentnější, stejně jako se kdysi přela o Ford a Chevrolet, Nikon a Canon nebo Beatles a Rolling Stones. Rostoucí část umělé inteligence však bude zabudována do programů a zařízení tak, že uživatel model neuvidí, nebude znát jeho původ a nevytvoří si k němu žádnou loajalitu.
Právní software může použít americký model k výkladu složité otázky, čínský model k uspořádání dokumentů, lokální nástroj k ochraně důvěrných dat a malý klasifikátor vycvičený přímo kanceláří. Pro advokáta to všechno bude prostě „systém".
Obecná umělá inteligence může skončit jako baskytara v dobré písni: nezbytná, drahá, technicky obdivuhodná a zcela ignorovaná téměř každým, kdo zrovna tančí.
Právě proto není správné zaměňovat vznik milionů modelů, úprav a specializovaných inteligencí za zmizení gigantů. Nejpravděpodobnější struktura spojí koncentraci a roztříštěnost.
Dole bude malé množství firem kontrolujících čipy, cloud, datová centra a velké základní modely. Nad nimi vznikne neuspořádané tržiště malých, středních, specializovaných, národních, podnikových, akademických a osobních systémů. Některé budou na gigantech zcela závislé. Jiné využijí otevřené modely. Mnohé změní dodavatele, jakmile se změní cena.
Průmysl bude vertikálně koncentrovaný a horizontálně chaotický.
Lepším přirovnáním než internetový vyhledávač je kabelová televize. Po desetiletí se několik velkých sítí snažilo nabídnout všechno všem: zprávy, komedii, sport, film, seriály i dětské pořady. Kabelová televize toto publikum rozbila na kanály o vaření, historii, hudbě, vědě, náboženství, cestování, zvířatech a rekonstrukcích domů, v nichž má manželský pár vždy příliš mnoho peněz a žádný zjevný důvod předělávat kuchyň.
Umělá inteligence se může vydat podobnou cestou. Velké modely budou generalisté. Kolem nich vzniknou systémy zaměřené na kardiologii, brazilské daňové právo, restaurování filmů, přístavní logistiku, tropické zemědělství, architekturu, předškolní vzdělávání nebo překlad mezi jazyky, které pro Silicon Valley nikdy nepředstavovaly dostatečně velký trh.
Velký model může zůstat abstraktně inteligentnější. Malý však bude lepší v úkolu, za který je někdo ochoten zaplatit.
Je téměř dojemné sledovat touhu amerických firem věřit, že velikost a inteligence jsou totéž. Je to velmi americká představa: pokud je model se stovkami miliard parametrů dobrý, ještě větší musí být lepší, podobně jako třípatrový hamburger na první pohled vypadá jako pokrok oproti hamburgeru obyčejnému.
Realita se ukazuje být méně vstřícná. Menší modely vycvičené na lépe vybraných datech mohou v konkrétních úlohách soupeřit se systémy mnohonásobně většími. Nové techniky snižují cenu trénování i provozu. Takzvaná destilace umožňuje přenést část schopností velkého modelu do menšího. Specializované architektury aktivují pouze ty části sítě, které jsou právě potřeba.
Inteligence nejen roste. Inteligence se také komprimuje.
To ohrožuje finanční princip, na němž dnešní závod stojí. Jestliže každá nová generace vyžaduje více čipů, více elektřiny a více miliard, firmy, které už infrastrukturu vlastní, hromadí výhodu. Pokud však výzkumníci najdou způsob, jak dosahovat podobných výsledků s menšími zdroji, obří infrastruktura se může z pevnosti proměnit v mrtvou váhu.
Hospodářské dějiny jsou plné investorů, kteří správně odhadli technologii a špatně podnikání.
Železnice změnila Spojené státy, ale mnoho železničních společností zkrachovalo. Optická vlákna umožnila moderní internet, ale část firem, které je instalovaly, zmizela po splasknutí telekomunikační bubliny. Letecká doprava proměnila svět, aniž by se z aerolinek stal spolehlivě skvělý obor pro investory.
Vynález může dobýt planetu a současně zruinovat své vlastníky.
Současné výdaje na umělou inteligenci vycházejí z předpokladu, že poptávka po výpočetním výkonu poroste téměř bez omezení. Velké firmy stavějí datová centra jako faraoni, kteří právě objevili železobeton. Potřebují pozemky, vodu, transformátory, přenosové sítě, reaktory, turbíny a politické dohody. Neviditelný svět umělé inteligence začíná zabírat velmi viditelnou část světa fyzického.
Reklama raději ukazuje zářící oblaka, abstraktní sítě a mozky vznášející se nad městy. Neukazuje rozvodnu, dieselový generátor ani zasedání místní samosprávy, kde se obyvatelé ptají, proč má zdražit elektřina, aby chatbot mohl vytvořit obrázek Napoleona na skateboardu.
Digitální budoucnost zůstává připojena do zásuvky.
To je jeden z problémů amerických gigantů. Druhým je Čína.
Nejpohodlnější americký výklad říká, že čínské firmy postupují vpřed, protože kradou technologie, dostávají státní peníze, ignorují práva a poslouchají režim, který může soustředit zdroje bez obtěžování akcionáři či voliči. Některé části tohoto popisu jsou pravdivé. Průmyslová špionáž existuje. Tajemství týkající se čipů a systémů umělé inteligence jsou strategickým cílem. Čínské firmy působí uvnitř výslovně formulované národní politiky technologické soutěže.
Snížit však čínský pokrok na krádež by znamenalo zopakovat chybu všech velmocí, které příliš pozdě zjistily, že jejich soupeři také umějí přemýšlet.
Americká omezení přístupu Číny k nejpokročilejším čipům měla účinek, s nímž výrobci možná nepočítali. Místo aby vývoj jednoduše zastavila, donutila čínské výzkumníky vytěžit více ze slabšího vybavení. Nedostatek podpořil efektivitu. Čínské firmy investovaly do levnějších metod trénování, úsporných architektur a otevřených modelů, které lze přizpůsobovat v jiných zemích.
Spojené státy sázejí na umělou inteligenci jako na prémiový produkt. Čína na ni může sázet jako na levnou infrastrukturu.
Tento rozdíl může být významnější než otázka, který model vedl tři týdny v nějakém žebříčku. Americká společnost oceněná na stovky miliard dolarů musí účtovat dostatečně vysokou cenu, aby svou hodnotu ospravedlnila. Čínská firma podporovaná širší průmyslovou strategií může přijmout menší marži, pokud její modely pomohou prodávat cloud, zařízení, roboty, automobily, průmyslové systémy nebo technologický vliv.
Američané chtějí prodat stroj. Číňané mohou chtít, aby na jejich stroji fungovalo všechno ostatní.
Je to strategie operačního systému. Otevřený a levný model se může rozšířit nikoli proto, že okamžitě vytváří nejvyšší zisk, ale proto, že se stane základem, na němž tisíce firem vybudují vlastní produkty. V takové chvíli začne otázka „která AI je nejlepší?" působit stejně naivně jako dotaz, který šroub je zodpovědný za automobil.
Je také třeba opravit představu, že Čína je prostě zemí bez regulace. Čínský stát umělou inteligenci reguluje intenzivně. Vyžaduje registrace, kontrolu obsahu, identifikaci uživatelů, bezpečnostní prověrky a politickou poslušnost. Rozdíl spočívá v cíli pravidel.
Evropa reguluje, aby chránila práva a omezovala rizika. Spojené státy kolísají mezi ochranou firem, spotřebitelů a národního prvenství. Čína reguluje tak, aby se technologie mohla rozvíjet bez ohrožení státu, který její rozvoj podporuje.
Nejde o absenci pravidel. Jde o jiný druh obojku.
Americké firmy mezitím objevily výborný způsob, jak proměnit čínskou konkurenci v ospravedlnění jakéhokoli stanoviska. Když chtějí veřejné peníze, tvrdí, že Spojené státy nesmějí prohrát závod s Čínou. Když čelí regulaci, říkají, že pravidla přenechají vítězství Číně. Když požadují přístup k další energii, vysvětlují, že Čína staví elektrárny. Když chtějí používat cizí data bez placení, připomínají, že Číňané stejné skrupule mít nebudou.
Čína se stala firemním drakem na hlavičkovém papíře amerického průmyslu.
Druhým drakem je zlá umělá inteligence.
Rizika existují. Autonomnější systémy mohou být použity při kybernetických útocích, manipulaci, dohledu, válce a výrobě dezinformací. Modely mohou nalézat zranitelnosti, pomáhat při vývoji zbraní nebo vykonávat úkoly bez dostatečného dohledu. Není důvod brát tyto možnosti na lehkou váhu.
Je však obrovský rozdíl mezi tvrzením, že nástroj může být nebezpečný, a tvrzením, že si vytváří tajnou osobnost.
Dnešní modely produkují mimořádné výsledky i absurdní chyby. Dokážou řešit složité programátorské problémy a ztratit se v jednoduché posloupnosti kroků. Mohou analyzovat tisíce stran a vymyslet detail, který neexistuje. Mohou působit moudře, protože se naučily reprodukovat rytmus moudrosti.
Lidský jazyk nás tlačí k antropomorfizaci. Říkáme, že model „myslí", „chce", „lže", „ví" a „rozumí". Zanedlouho si začneme představovat, že uvnitř skutečně někdo je a možná jen čeká, až zhasneme.
Neexistuje důkaz, že systém produkující nepravdu má vnitřní zkušenost lhaní. Může pouze generovat chybnou odpověď, protože se naučil, že daná posloupnost slov působí přiměřeně. Tento rozdíl neodstraňuje praktický problém, ale zcela mění problém filozofický.
Stroj nemusí lidstvo nenávidět, aby způsobil katastrofu. Stačí, když jej použije člověk, který někoho nenávidí, firma toužící po zisku nebo vláda toužící po moci. Tato možnost je méně filmová než povstání robotů, má však tu nepříjemnou vlastnost, že už existuje.
Důraz na budoucí superinteligenci může odvádět pozornost od dnešního použití. Zatímco odborníci diskutují, zda stroj vyhladí lidstvo v roce 2045, firmy používají nedokonalé systémy k výběru uchazečů, hodnocení zaměstnanců, stanovování pojistného, sledování občanů a rozhodování o tom, kdo si zaslouží úvěr.
Hypotetické monstrum je fascinující. Automatizovaná diskriminace je jen administrativa.
Představa modelů na hranici možností jako jakýchsi jaderných tvorů přináší také regulační výhodu. Jestliže bezpečnost mohou zajistit jen firmy s miliardami dolarů, vlády nakonec vytvoří pravidla, která dokážou splnit pouze firmy s miliardami dolarů. Laboratoře by byly chráněny před konkurencí hrozbami, které samy pomohly zpopularizovat.
Je to starý trik člověka, který vypustí na náměstí tygra a potom získá zakázku na stavbu klece.
Budoucnost však může ponížit proroky na obou stranách. Možná nevznikne obecná umělá inteligence v onom velkolepém smyslu, který se dnes slibuje. Modely se možná budou dál zlepšovat nerovnoměrně, brilantní v některých činnostech a neobratné v jiných. Možná budou potřebovat lidský dohled mnohem déle, než dovolují finanční harmonogramy. Možná skutečnou revolucí nebude jediná elektronická mysl, ale rozptýlení milionů úzkých schopností po celé ekonomice.
Pro film by to bylo méně vzrušující. Pro každodenní život mnohem převratnější.
Umělá inteligence vstoupí do přístrojů, automobilů, nemocnic, kanceláří, škol, továren a úřadů. Často s ní nebudeme mluvit. Prostě opraví trasu, odhalí chybu, přeloží větu, uspořádá archiv, rozpozná nemoc nebo zabrání podvodu.
Veřejnost může denně používat desítky systémů, aniž by jedinkrát otevřela chatbot.
V takovém scénáři velké firmy nezmizí, ale ztratí romantickou roli, kterou si samy přisoudily. Místo kněží nového druhu se stanou dodavateli infrastruktury. Budou prodávat výpočetní výkon, hosting, čipy, základní modely a integraci. Zůstanou mimořádně bohaté, ale už nebudou ovládat všechny aplikace vybudované nad jejich platformami.
Firmy zabývající se umělou inteligencí potřebují přesvědčit trh, že jejich modely budou nepostradatelnými značkami. Fragmentace tuto naději ohrožuje. Stanou-li se modely zaměnitelnými, zákazník bude rozhodovat podle ceny. Budou-li malé dostatečně dobré, ty velké se budou používat méně. Dostihnou-li otevřené systémy proprietární, marže klesnou. Začne-li inteligence fungovat lokálně, část cloudu ztratí význam.
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