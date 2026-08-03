Jsou Trumpovy nejokázalejší autoritářské kroky politicky kontraproduktivní?
3. 8. 2026
Prezidentovy metody – od „zaplavování scény“ skandály až po upřednostňování loajality před kompetentností – by ho nakonec mohly spíše oslabit než posílit
Tento vzorec je už až příliš dobře známý: s každým Trumpovým pokusem o uchopení moci – od podvodného projevu o volebních podvodech až po výzvy k Nejvyššímu soudu, aby mu umožnil zmanipulovat volby do Kongresu – se rozbíhá debata o tom, zda jsou tyto kroky známkou síly, nebo zoufalství. Možná se v této debatě stále točíme v kruhu, protože otázka je špatně položena. Mnohé z toho, co je charakteristické pro Trumpovo vládnutí během jeho druhého funkčního období, může sloužit k upevnění autokratického režimu a zároveň vytvářet pro tento režim určité slabiny. Musíme se naučit lépe tyto slabiny rozpoznávat, místo abychom pokaždé zůstávali v šoku z Trumpovy drzosti, argumentuje Jan-Werner Müller, profesor politologie na Princetonské univerzitě
Aspirující autokraté v 21. století postupují jinak; v minulých dobách neváhali s použitím násilí a pácháním masivních porušování lidských práv. Dnes se snaží oklamat jak domácí, tak mezinárodní veřejnost a přesvědčit ji, že demokracie a právní stát stále existují. Nedávno sesazený maďarský premiér Viktor Orbán byl mistrem této techniky; mnoho let předváděl to, co nazýval „páví tanec“, aby přesvědčil Evropskou komisi (a kancléřku Angelu Merkelovou), že nevytváří kleptokratickou autokracii.
Tento kontrast mezi tím, co sociální vědci Serguei Guriev a Daniel Treisman nazvali „diktatury strachu“ na jedné straně a „diktatury manipulace“ na straně druhé, je empiricky prokázán: podle Gurieva a Treismana je násilí dnes skutečně méně časté než ve 20. století. Avšak propracované snahy o předstírání demokracie nic nemění na skutečnosti, že násilí je vždy drženo v záloze: Putin v roce 2022 masku zcela odhodil a nyní se vůbec nezdráhá být vnímán jako diktátor se sklonem k násilí, kterým v jistém smyslu vždy byl.
Je zásadní pochopit, v čem se Trump od těchto vzorců liší: na rozdíl například od Orbána nebyl nikdy omezován mezinárodními institucemi ani jinými mocnými hlavními městy (nemluvě o „mezinárodním veřejném mínění“ – už samotné zmínění tohoto pojmu v tak egocentrické zemi, jakou jsou USA, působí poněkud směšně). Navíc jeho vlastní způsob jednání, počínaje ranými léty jako newyorský realitní investor, vždy spočíval v tom, že prostě dělal věci, o nichž každý vidí, že jsou nelegální – jde o to vytvořit hotovou skutečnost (vzpomeňme na demolici východního křídla Bílého domu) a doufat, že druhá strana se dohodne mimosoudně nebo se prostě smíří s hotovou věcí.
Tato metoda (slovo „strategie“ by bylo možná příliš silné) založená na nezákonnosti – a naději na beztrestnost – nyní charakterizuje téměř celou Trumpovu administrativu. Konkrétněji řečeno, trumpisté přišli na to, že jeden skandál ročně může znamenat politickou smrt, zatímco deset skandálů denně vyvolá sotva pokrčení ramen, protože zdá se, že nikdo s nimi nestačí držet krok. Toto „zaplavování prostoru“ skandály je samo o sobě prostředkem k získávání moci – ale zároveň vytváří slabá místa. Nikdy nevíme, zda právě jeden skandál – i ten relativně neškodný, jako je katastrofa s odrazovým bazénem, v níž se spojila podvodná činnost s neschopností – nakonec nepřitáhne pozornost veřejnosti a nestane se symbolem korupce celého režimu, podobně jako se jeden skandál týkající se zneužívání dětí – Orbánův spojenec omilostnil muže odsouzeného za utajování zneužívání – stal symbolem všeho, co je na Orbánově vládě špatné.
Každý aspirující autokrat čelí dilematu mezi loajalitou a kompetencí. Není žádným tajemstvím, kam se trumpisté na tomto spektru obvykle řadí. Tato naprostá oddanost vůdci – včetně ochoty bezostyšně lhát, nebo alespoň popírat výsledky voleb, což je de facto veřejně složená přísaha věrnosti Trumpovi – může upevnit moc. Vytváří však také zřetelnou zranitelnost, protože dříve či později ti, kteří jsou zjevně neschopní, způsobí strašlivé následky, které budou všem na očích (alespoň pokud se účinné opoziční straně podaří je zviditelnit).
Na rozdíl od dnešních diktátorů, kteří se vyhýbají násilí – aby zbytečně nevyvolávali vzpomínky na autoritářství 20. století a neprovokovali odpor –, trumpisté z krutosti udělali podívanou. To opět může přispět k upevnění moci – koneckonců zjevná beztrestnost, kterou si zřejmě užívají muži, kteří zabili Renee Goodovou, Alexe Prettiho a Joana Sebastiána Durána Guerrera, vysílá signál, že loajalisté se mohou považovat za osoby stojící nad zákonem. Tato podívaná může také potěšit publikum hnutí MAGA. Faktem však je, že okázalé projevy krutosti nakonec nebyly populární u široké veřejnosti. Prozatím si administrativa posiluje svou moc tím, že lidem v podstatě říká: „Můžeme si dělat, co chceme, a vy s tím nic nenaděláte!“ Ale když se z krutosti udělá priorita, vznikají také obrazy, které se mohou obrátit proti ní.
A co ta nestydatá korupce? I v tomto případě může tato nestydatost snadno vyvolat pocit beznaděje u Američanů, kteří sledují bezprecedentní činy zneužití úřední moci. Na rozdíl od jiných aspirujících autokratů však trumpisté ve skutečnosti nevytvářejí soudržný systém obohacování se (tak, jak to udělal Orbán v rámci toho, co se začalo nazývat jeho mafiánským státem – kde byly triky s veřejnými zakázkami po mnoho let dostatečně dobře maskované). Za Trumpa si každý prostě bere, co může, a to co nejrychleji. Tato neschopnost vybudovat systém je v konečném důsledku známkou slabosti; samotní trumpisté zřejmě ani nevěří, že jejich vláda vydrží, a to, co Mike Johnson v odhalujícím okamžiku nazval „ochranným programem“ republikánů – tedy většina v Kongresu – by letos mohlo zmizet. Sebevědomí tvůrci autokratické kleptokracie by v této věci mlčeli – a celkově by postupovali chytřeji. To samozřejmě není žádnou útěchou pro oběti krutosti.
Zdroj v angličtině ZDE
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