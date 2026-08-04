„Evropa v ceutském testu neuspěla“

4. 8. 2026

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Po masivním útoku na španělskou exklávu Ceuta dochází bezpečnostní expert Carlo Masala k hořkému závěru: EU se nechala rozdělit – přesně to, co mohl externí aktér předpokládat.

Masala, bezpečnostní expert na Univerzitě Bundeswehru v Mnichově, zasadil události do kontextu v široce čteném tweetu: „Pokud se jednalo o hybridní útok, který měl otestovat odhodlání, soudržnost a reaktivitu Evropy, pak Evropa v testu neuspěla. To je také jedno z ponaučení z posledních 48 hodin," napsal v sobotu.

Nebyl by to první hybridní útok s využitím migrantů?


V rozhovoru pro FOCUS online Masala vysvětluje, proč k tomuto závěru dospěl. Expert odkazuje na dřívější příklad hybridní války s využitím migračních toků: V roce 2021 Rusko a Bělorusko úmyslně přivezly lidi ze Sýrie, Afghánistánu a dalších regionů Blízkého východu do Ruska a Běloruska, přepravily je k hranicím s Polskem a pokusily se je propašovat.

Polsko dokázalo pokus odrazit. Pro Masalu to byl klasický testovací scénář: „Chtěli vidět, jak se s tím Poláci vypořádají, jak se s tím vypořádá EU." Proto podle jeho názoru není v žádném případě vyloučeno, že se takový vzorec opakoval v jižní Evropě.

Známky organizace a dezinformací

Pokud jde o události v Ceutě, Masala říká, že existují náznaky, že akce byly buď organizované, nebo alespoň podporované v samotném Maroku. Dezinformace byly navíc úmyslně šířeny na sociálních sítích, což vedlo lidi k cestování do Ceuty.

Zda organizace skutečně vznikla v Maroku, nebo s jinými aktéry, nelze v současné době definitivně určit, tvrdí Masala. Klíčovým bodem je základní logika: „Možná chtěli zjistit: Jak zareaguje Evropská unie?" Vzhledem k tomu, že zhruba 60 000 lidí se sotva mohlo pohybovat jedním směrem nákladním autem bez povšimnutí marockých bezpečnostních orgánů, považuje čistě spontánní, neorganizovanou akci za nepravděpodobnou.

Místo společné reakce se objevila obvinění proti Španělsku

Masala je obzvláště kritický k reakci EU. Pokud byly události v Ceutě zkouškou, pak EU selhala. V sobotu večer 22 evropských států v otevřeném dopise nepostavilo za Španělsko, ale místo toho vyvinulo tlak na Sánchezovu vládu.

Představitelným společným přístupem by bylo vyvinout tlak na Maroko a na oplátku okamžitě a viditelně podpořit Španělsko v ochraně hranic. Místo toho se Evropa nechala rozdělit: Jednotlivé členské státy předčasně obvinily Španělsko, stejně jako Itálie, Dánsko a Finsko pozastavily Schengenskou dohodu a stáhly se k zabezpečení vlastních státních hranic. „To je samozřejmě přesně to rozdělení, které si externí aktér přeje," řekl Masala – zejména v otázce s tak dalekosáhlými důsledky.

Evropa zůstává zranitelná v otázkách migrace

Podle jeho hodnocení situaci dále zhoršily ruské zprávy, které záměrně šířily obrazy a dezinformace bezprostředně po začátku událostí. Tyto obrazy zůstávají v myslích lidí – vytvářejí dojem masivní hrozby bez ohledu na to, jak se situace skutečně vyvine. „Tyto obrazy mají dopad a mohou mít dopad i na různé volby, které se brzy uskuteční," řekl Masala.

Pro Masalu se tato pozorování spojují a tvoří obraz: Ať už byla Ceuta záměrně zinscenovaným hybridním útokem, či nikoli, reakce Evropy za posledních 48 hodin ukázala, jak zranitelná zůstává Unie v otázkách migrace, soudržnosti a kolektivního odhodlání. To, bez ohledu na to, kdo byl za události zodpovědný, je přesně skutečné ponaučení z této krize.

Zdroj v němčině ZDE 

Připravil Milan Lelek

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Obsah vydání | 4. 8. 2026