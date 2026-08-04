„Evropa v ceutském testu neuspěla“

V
rozhovoru pro FOCUS online Masala vysvětluje, proč k tomuto závěru
dospěl. Expert odkazuje na dřívější příklad hybridní války s využitím
migračních toků: V roce 2021 Rusko a Bělorusko úmyslně přivezly lidi ze
Sýrie, Afghánistánu a dalších regionů Blízkého východu do Ruska a
Běloruska, přepravily je k hranicím s Polskem a pokusily se je
propašovat.
Polsko
dokázalo pokus odrazit. Pro Masalu to byl klasický testovací scénář:
„Chtěli vidět, jak se s tím Poláci vypořádají, jak se s tím vypořádá
EU." Proto podle jeho názoru není v žádném případě vyloučeno, že se
takový vzorec opakoval v jižní Evropě.
Známky organizace a dezinformací
Pokud
jde o události v Ceutě, Masala říká, že existují náznaky, že akce byly
buď organizované, nebo alespoň podporované v samotném Maroku.
Dezinformace byly navíc úmyslně šířeny na sociálních sítích, což vedlo
lidi k cestování do Ceuty.
Zda
organizace skutečně vznikla v Maroku, nebo s jinými aktéry, nelze v
současné době definitivně určit, tvrdí Masala. Klíčovým bodem je
základní logika: „Možná chtěli zjistit: Jak zareaguje Evropská unie?"
Vzhledem k tomu, že zhruba 60 000 lidí se sotva mohlo pohybovat jedním
směrem nákladním autem bez povšimnutí marockých bezpečnostních orgánů,
považuje čistě spontánní, neorganizovanou akci za nepravděpodobnou.
Místo společné reakce se objevila obvinění proti Španělsku
Masala
je obzvláště kritický k reakci EU. Pokud byly události v Ceutě
zkouškou, pak EU selhala. V sobotu večer 22 evropských států v otevřeném
dopise nepostavilo za Španělsko, ale místo toho vyvinulo tlak na
Sánchezovu vládu.
Představitelným
společným přístupem by bylo vyvinout tlak na Maroko a na oplátku
okamžitě a viditelně podpořit Španělsko v ochraně hranic. Místo toho se
Evropa nechala rozdělit: Jednotlivé členské státy předčasně obvinily
Španělsko, stejně jako Itálie, Dánsko a Finsko pozastavily Schengenskou
dohodu a stáhly se k zabezpečení vlastních státních hranic. „To je
samozřejmě přesně to rozdělení, které si externí aktér přeje," řekl
Masala – zejména v otázce s tak dalekosáhlými důsledky.
Evropa zůstává zranitelná v otázkách migrace
Podle
jeho hodnocení situaci dále zhoršily ruské zprávy, které záměrně šířily
obrazy a dezinformace bezprostředně po začátku událostí. Tyto obrazy
zůstávají v myslích lidí – vytvářejí dojem masivní hrozby bez ohledu na
to, jak se situace skutečně vyvine. „Tyto obrazy mají dopad a mohou mít
dopad i na různé volby, které se brzy uskuteční," řekl Masala.
Pro
Masalu se tato pozorování spojují a tvoří obraz: Ať už byla Ceuta
záměrně zinscenovaným hybridním útokem, či nikoli, reakce Evropy za
posledních 48 hodin ukázala, jak zranitelná zůstává Unie v otázkách
migrace, soudržnosti a kolektivního odhodlání. To, bez ohledu na to, kdo
byl za události zodpovědný, je přesně skutečné ponaučení z této krize.
Připravil Milan Lelek
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