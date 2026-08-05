Izrael obnovil útoky na Libanon, zatímco pokračuje patová situace mezi USA a Íránem v Hormuzském průlivu
5. 8. 2026
Při izraelských útocích v jižním Libanonu zahynul jeden člověk
Oficiální libanonská agentura National News Agency (NNA) oznámila, že při izraelských útocích na jižní město Tibnin zahynul jeden člověk a 11 dalších bylo zraněno.
Zpráva přišla krátce poté, co izraelská armáda (IDF) oznámila, že zahájila útoky v jižním Libanonu. Izraelská armáda již dříve vydala příkaz k nucené evakuaci, aby lidé opustili jižní vesnici Mansouri.
IDF oznámila, že zahájila „cílené údery“ v jižním Libanonu
IDF vydala stručné prohlášení, ve kterém uvádí, že zahájila „cílené údery“ v jižním Libanonu, což podle ní bylo reakcí na porušení příměří ze strany Hizballáhu.
Stalo se tak krátce poté, co IDF nařídila obyvatelům, aby opustili vesnici Mansouri.
Šance, že Írán a Omán v pátek dosáhnou dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu, je „50 na 50“, sdělil CNN vysoký představitel z Perského zálivu obeznámený s jednáními, a to navzdory tomu, že Donald Trump naznačil, že k dohodě by mohlo dojít již ve středu.
Jak jsme již dříve informovali, Írán uvedl, že jeho jednání s Ománem o znovuotevření Hormuzského průlivu probíhají „pozitivně“.
Zdroj z Perského zálivu sdělil CNN, že v íránské delegaci není zastoupen radikální Islámský revoluční gardový sbor (IRGC), který by musel schválit podrobnosti prozatímní dohody.
Mezitím Donald Trump prohlásil, že k dohodě by mohlo dojít již ve středu, přičemž pokračující diplomatické úsilí by mohlo připravit půdu pro obnovení rozhovorů mezi USA a Íránem. „Mohlo by se to stát. Zítra nebo pozítří,“ řekl americký prezident novinářům v úterý večer. „Bylo dosaženo velkého pokroku.“
Následovalo to po podobných prohlášeních jeho ministra zahraničí Marca Rubia a ministra financí Scotta Bessenta, kteří oba uvedli, že v těchto jednáních došlo k pokroku.
Teherán však popřel, že by jednal s Washingtonem, a místo toho se soustředil výhradně na jednání s Ománem.
Ceny ropy rostou
Poté, co ceny ropy v posledních několika dnech prudce klesly díky naději na prozatímní dohodu, která by umožnila bezpečný průjezd Hormuzským průlivem, cena ropy opět stoupá.
Cena ropy Brent se opět dostala nad 80 dolarů za barel, když vzrostla o 1 % na 80,2 dolarů za barel.
Cena za naplnění nádrže naftou ve Velké Británii rovněž dosáhla 100 liber, zatímco ceny benzínu dosáhly nového maxima v souvislosti s válkou s Íránem – což je špatná zpráva pro rodiny vyrážející na letní dovolenou.
Průměrná cena litru benzínu ve Velké Británii ve středu vzrostla na nové maximum v souvislosti s válkou s Íránem, a to na 161,5 pence, což představuje skok o téměř 11 pence od minima ze 6. července a nárůst o 7 %, uvádí automobilová skupina RAC.
Cena nafty vzrostla ještě více, a to o téměř 17 pencí za litr na 181,5 pencí – což představuje nárůst o 10 % – od minima 164,5 pencí zaznamenaného 9. července v souvislosti s konfliktem.
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Jedním z navrhovaných řešení je, aby Írán kontroloval trasu pro lodě vplouvající do Perského zálivu, zatímco Omán by byl zodpovědný za výstupní trasu. Agentura Associated Press hovořila se dvěma regionálními úředníky obeznámenými s íránsko-ománskými jednáními, kteří uvedli, že za zajištění bezpečnosti lodí a ochranu vod budou účtovány poplatky za služby.
Írán opakovaně prohlásil, že Hormuzský průliv nebude fungovat tak jako před válkou, neboť se snaží zajistit si větší roli při správě této klíčové námořní trasy. Trumpova administrativa však odmítla jakoukoli dohodu, která by Íránu takovou kontrolu umožnila.
„Nenechám je vybírat poplatky,“ řekl v pondělí novinářům Donald Trump. „Pokud bude někdo vybírat poplatky, budeme je vybírat i my.“
USA a Írán dávají najevo naději na dohodu o Hormuzském průlivu, podmínky dohody však zůstávají nejasné
Američtí představitelé, včetně Donalda Trumpa, uvedli, že dohoda ohledně Hormuzského průlivu by mohla být uzavřena ještě dnes, přičemž pokračující diplomatické úsilí by mohlo připravit půdu pro obnovení rozhovorů mezi USA a Íránem.
„Mohlo by k tomu dojít. Zítra nebo pozítří,“ řekl americký prezident novinářům včera večer. „Bylo dosaženo velkého pokroku.“
Tento optimismus sdílel i Írán, který uvedl, že jednání s Ománem o znovuotevření této klíčové námořní trasy postupují „pozitivně“.
Následovalo to po podobných prohlášeních amerického ministra zahraničí Marca Rubia a ministra financí Scotta Bessenta, kteří oba uvedli, že v těchto jednáních bylo dosaženo pokroku.
Zůstává otázkou, co by případná dohoda obsahovala, jelikož Írán usiluje o větší kontrolu nad Hormuzským průlivem, kterým před válkou procházela přibližně pětina světových dodávek ropy a plynu, zatímco USA tyto požadavky rozhodně odmítají. Průliv je od 28. února fakticky uzavřen, což způsobilo raketový nárůst cen energií na celém světě.´
Podle íránských státních médií dohoda rovněž nezaručuje, že by byl Hormuzský průliv v dohledné době znovu otevřen. Jedním z hlavních požadavků Teheránu je zrušení námořní blokády íránských přístavů ze strany USA a Írán pohrozil, že průliv ponechá uzavřený, pokud „Spojené státy budou i nadále Íránu vyhrožovat“. Obě země se navzájem obviňují z porušení memoranda o porozumění podepsaného v červnu, které vydrželo asi týden, než v Perském zálivu vypukly nové nepřátelské akce.
Íránská státní televize Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) s odvoláním na „informovaný zdroj“ uvedla:
Případná dohoda mezi Íránem a Ománem o podmínkách pro plavbu lodí Hormuzským průlivem nemá nic společného s okamžitým otevřením průlivu.
Jednání o podmínkách plavby lodí Hormuzským průlivem jsou čistě íránsko-ománskou záležitostí a nemají žádnou souvislost se Spojenými státy.
Pokud porušování ze strany USA bude pokračovat, Hormuzský průliv se neotevře ani v případě dohody mezi Íránem a Ománem.Zdroj v angličtině ZDE
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