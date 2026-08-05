Itálie vyhlásí pro všech 27 svých největších měst nejvyšší stupeň varování před vedrem
5. 8. 2026
K tomuto kroku dochází v souvislosti s zesilující se čtvrtou letní vlnou veder, která v některých oblastech přináší teploty blížící se 40 °C
Itálie vyhlásí pro všech svých 27 největších měst, od Terstu na severu až po Palermo na jihu, nejvyšší stupeň výstrahy před vedrem, protože se zintenzivňuje čtvrtá vlna veder, která letos v létě zasáhla zemi.
Červená výstraha znamená, že existuje vyšší pravděpodobnost vzniku mimořádné situace v důsledku zdravotního rizika, které dlouhodobé extrémní teploty představují pro celou populaci.
Ve středu bylo v červeném stupni pohotovosti 25 měst a ve čtvrtek k nim přibudou další dvě, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Je to poprvé v tomto roce, kdy bylo všech 27 měst sledovaných systémem monitorování veder ministerstva zdravotnictví zařazeno do nejvyššího stupně pohotovosti.
Mezi města v červeném stupni pohotovosti patří: Turín, Bolzano, Milán, Janov, Benátky, Verona, Terst, Boloňa, Florencie, Perugia, Řím, Neapol, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo a Cagliari, stejně jako Katánie, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone a Civitavecchia.
Vzhledem k tomu, že teploty v některých oblastech Itálie se v posledních dnech přiblížily k 40 °C, úřady varovaly obyvatele, aby se mezi 11:00 a 18:00 vyhýbali přímému slunečnímu záření, pokud možno zůstávali uvnitř a vypili alespoň 1,5 litru vody denně. Mezi další doporučení patří vyhýbat se syceným nápojům, kávě, alkoholu a těžkým jídlům, nosit lehké oblečení a nikdy nenechávat děti ani zvířata v autech.
Extrémní vedro, které podle vědců způsobuje klimatická krize vyvolaná člověkem, by podle předpovědí nemělo polevit nejméně týden. Evropa se oteplila přibližně dvakrát rychleji než je globální průměr.
Současná vlna veder byla v posledních dnech spojena se čtyřmi úmrtími, včetně 19letého sběrače rajčat a 40letého tesaře, kteří oba pracovali v průmyslových oblastech Lombardie. U bezpečnostního strážce v Bologni se předpokládá, že ve svém autě utrpěl smrtelné onemocnění související s horkem.
Letošní vlny veder také po suchém jaru zhoršily sucho v Pádské nížině, kde teče nejdelší italská řeka. Více než 100 měst v Piemontu a Lombardii se potýká s problémy s dodávkami vody, přičemž některá z nich využívají cisterny k doplnění zásob pitné vody.
Sucho představuje pro italské zemědělství velkou zátěž; zemědělci uvádějí, že extrémní vedro má negativní dopad na výnosy plodin. Vlny veder také v některých oblastech urychlily zrání hroznů, zatímco produkce mléka klesla o 10 %, protože dojnice kvůli tepelnému stresu méně jedí.
Lorenzo Giovannini, fyzik specializující se na atmosféru z Univerzity v Trentu, sdělil agentuře Ansa, že letošní letní vlny veder již nyní překračují průměr předchozích let, a to jak svou intenzitou, tak trváním. Uvedl, že ačkoli je obtížné předpovědět, kdy přesně k jednotlivým vlnám veder dojde, klimatická krize způsobuje, že jsou „delší a intenzivnější“.
Velká turistická města, jako je Řím, se snaží zmírnit dopady horka tím, že během nejteplejších hodin dne poskytují bezplatný vstup do klimatizovaných kin a kulturních zařízení a prodlužují otevírací dobu památek, včetně Kolosea a Pantheonu, aby umožnila večerní návštěvy.
Zdroj v angličtině ZDE
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