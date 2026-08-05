V Rusku bylo povoleno přepravovat cestující balóny
5. 8. 2026
Podle tiskové služby úřadu byl dokument přijat společností Electric Technology, která působí pod značkou Open Sky. Po inspekci potvrdila Západosibiřská meziregionální teritoriální správa Federální agentury pro leteckou dopravu dodržování požadavků Federálních leteckých pravidel a předala jí certifikát pro balón AT104 model 902TA.
Výrobcem balónu je ruská společnost Rusbal. Prostředek je navržen pro pět cestujících. Kromě toho byl certifikován další balón, který má být zahrnut do provozovatelského povolení pro lety nad Altajskou republikou. Předtím v Rusku neexistovaly žádné letecké společnosti, které by měly právo provádět komerční přepravu cestujících v balónech. Pro takové aktivity legislativa vyžaduje licenci, osvědčení o způsobilosti k letu, registraci balónu, pojištění, povolení k užívání vzdušného prostoru a osvědčení leteckého provozovatele.
Ruské civilní letectví mezitím nadále čelí problémům způsobeným západními sankcemi uvalenými kvůli válce na Ukrajině. Podle Novaya Gazeta Europe se v roce 2025 počet leteckých incidentů souvisejících s technickými poruchami a výpadky letů oproti předchozímu roku zečtyřnásobil a dosáhl přibližně 800 případů.
Kvůli omezením čelí ruské aerolinky nedostatku náhradních dílů a obtížím s údržbou letadel. V únoru Kommersant informoval, že pokusy o organizaci opravy motorů západních dopravních letadel v Íránu nepřinesly očekávaný výsledek. V důsledku toho byla z 93 zbývajících širokotrupých letadel Boeing a Airbus v Rusku více než třetina vyřazena ze služby. Podle zdrojů se situace může v roce 2027 dále zhoršit kvůli stárnutí flotily a vyčerpání zdrojů letadel, včetně Superjetů sestavených z dovážených komponentů.
Zdroj v ruštině: ZDE
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