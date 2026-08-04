Opět masivní útok na ty nejvíce zranitelné
4. 8. 2026 / Pavel Veleman
čas čtení 3 minuty
Housing First nebo Housing Ret může fungovat v celém světě s jedinou vyjímkou: /Česká republika...
Ten masivní útok opět na ty nejvíce zranitelné, před dalšími.(pro občsny naprosto zbytečnými volbami), jelikož opravdu není absolutně koho volit, se dal očekávat... Zbýva útok agrese na ty naprosto vyplivnuté systémem, který se často velmi úspěšně pokoušejí o návrat s pomocí tak nedostatečných nástrojů sociální práce...
Piráti v Praze zde udélali kus práce v minulém období (radní Zábranský pro bydlení na MHMP, ovšem ten samý Zábranský se dívá poté na účelové zničení projektu jako koaliční partner, to prý je politika, řekla by mi Olga Richterová, a já bych jí odpověděl: Proto jsme tam, kde jsme....).
A tak přišla Doňa Udženija a to sestěhovávání na jednu čtvrť, Praha 14 bylo účelové (jsou zde pochopitelně tzv. magistrátni byty, které jdou však šikovně kombinovat, když by se chtélo).
Úkol byl však jasný: Ukázat ODS, ANO a ostatním, jak "naivní a škodlivá" tato činnost je, "šmejdy nikdo nezleší", že...Dokonce ani ti naivní, kradoucí dotace, zištní s holou prdelí Dobroserové z nezisku...
A když se spojí bytové odbory, odbor právní, majetkový, slabý sociální odbor s pár jednotlivci, kteři tomu fandí je pasivní a k tomu často přímo rasistické, xenofobní... všechny vyvedené na s.r.o 7U majetkové, Praha 10/majetková (na obou municipalitách jsem pracoval)..podaři se velmi lehce vše zničit...
Politické strany, hnutí, ale i místní sdružení, jsou jen maličké skupinky různých (v tomto případě lokálních skupinek místních partiček (asi jako fotbalový oddíl a pár fanoušků kolem něj), kdy v ČR se zmizela jakákoli reálná, politická možnost skutečné změny, což většina obyvatel pochopila (stejně jako v normalizaci, lidé nejsou hloupí) a po vládách Babiše, Fialy a teď opět Babiše vidíme, jak se naprosto ustálily preference stran do dvou "nesmiřitelných klubů", který jsou vtěleny do českého, lyrického kýče jakýchsi shromáždění.
Jedna sociologická bublina těch, jak stále dokola opakuji, vzdělanější, na Letné, druhá (s menšim vzděláním na Václaváku...
Ve výsledku však pro Babiše, Havlíčka Blažka, Fialu, Okamuru, Šťastného, Šebelovou nebo Hřiba s Jurečkou, Rakušanem a Kubou ....dobrá zpráva.
Hřiště je rozděleno a rodina Tykač, Křetínský nebo Strnad to mají tak snadné...
Viťězí přece pragmatismus, origarchizace společnosti a tyto předvolební tance sleduje již stejně velká skupina občanů jako za Husáka, splníme vše potřebné k úlitbě moci a hurá do privátu každodennosti úzké rodiny, chat, přepisu bytů a hlavně: ti Housing snižují hodnotu bytu...
Těch několik stovek zejména mladých sociálních pracovníků většinou v nezisku nebo na sociálních odborech, těch je mi opravdu líto...
Kdo v této odporné, chudé, sobecké zemi zůstane?
Raději nemyslet...
350
Diskuse