Městská část Praha 1: Riziko velmi silných bouřek
4. 8. 2026
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Informace o počasí
Velmi silné bouřky: Riziko velmi silných bouřek doprovázených zejména nárazy větru 70 – 100 km/h, kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami. Lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství. Výraznější škody větrem, lámání a vyvracení stromů, poškození budov, majetku a energetické infrastruktury, výpadky v dodávkách elektřiny. Možnost rychlého odtoku z povrchu a lokálního zatopení. Komplikace v dopravě v důsledku poryvů větru a pádu větví a stromů na dopravní cesty. Četné škody na vegetaci, budovách a majetku, případně i riziko menšího úrazu většími kroupami. Riziko úrazu nebo požáru po zásahu bleskem.
Zveřejněno od: 4. 8. 2026 12:10 Zveřejněno do: 4. 8. 2026 20:00
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