Nová jednání mezi USA a Íránem jsou pro Teherán „poslední šancí“, jak zabránit eskalaci války, tvrdí Trump
4. 8. 2026
Trump očekává, že jednání začnou během příštích jednoho či dvou dnů, Írán však tvrdí, že jednání s Washingtonem neobnoví
Nová jednání mezi Washingtonem a Teheránem jsou pro Írán „poslední šancí“ na uzavření dohody a zabránění eskalaci amerických útoků na tuto zemi, uvedl v pondělí Donald Trump.
Trump řekl, že očekává, že jednání začnou během příštích jednoho či dvou dnů s cílem znovu otevřít Hormuzský průliv a vytvořit Íránu cestu k vyřešení obav USA ohledně jeho jaderného programu.
„První fází je otevření úžiny. Druhou fází bude denuklearizace,“ řekl novinářům v Oválné pracovně. „A to chvíli potrvá.“
Trump zopakoval, že mu s Íránem dochází trpělivost. „Toto je pro ně poslední šance podepsat dobrý dokument.“
Írán vede jednání s Ománem o vytvoření dočasné trasy přes úžinu, která by umožnila obnovení komerční lodní dopravy, ale zatím neobnovuje rozhovory s USA, uvedl v pondělí mluvčí teheránského ministerstva zahraničí.
Esmail Baghaei popřel Trumpovo tvrzenía, že by se jednání mezi oběma stranami o všech hlavních sporech mezi nimi mohla obnovit již v pondělí. „V současné době s USA nejednáme,“ řekl.
Trump tvrdil, že o víkendu upustil od provedení největšího úderu proti jakékoli zemi „od druhé světové války“ poté, co mu zavolal saúdskoarabský korunní princ Mohammed bin Salmán a naléhal na diplomatické řešení. Trump uvedl, že zrušení útoku bylo podmíněno tím, že Írán rychle dosáhne dohody.
Je to již dvanáctý případ ve válce mezi USA a Íránem, kdy Trump odvolal hrozící údery.
V pondělí americký prezident v příspěvku na sociálních sítích označil íránské vedení za „neuvěřitelně pokrytecké“.
„Žádají o schůzku, někteří by řekli ‚prosí‘, jednání začnou, další jsou naplánována v nejbližší budoucnosti, a oni otevřeně a hrdě prohlašují, že nevedou žádné diskuse, že se o ničem nejedná a že jednají pouze s ‚Ománem‘. Poté pokračují ve svém obvyklém žvanění, když tvrdí, že Hormuzský průliv budou mocně ovládat oni, zatímco je již zcela pod kontrolou námořnictva Spojených států a naší ‚blokády‘.“
Střední cesta přes průliv by představovala pokrok. Írán si nárokuje plnou suverenitu nad průlivem a klade požadavky ohledně jeho tras a budoucího řízení, včetně možnosti vybírání poplatků výměnou za poskytování námořních služeb lodím.
Jedním z návrhů je založení společné ománsko-íránské společnosti, která by poskytovala všechny služby, které dříve za vysoké náklady zajišťovaly pojišťovny, avšak za nižší ceny a s preferenčními sazbami pro některé země.
Otevření vzájemně přijatelné trasy přes úžinu je předpokladem pro naplnění všech ostatních dohod stanovených v memorandu o porozumění, dokumentu o příměří, který obě strany podepsaly 18. června. Neshody ohledně závazků vyplývajících z memoranda vedly k obnovení války, která se rozšířila do Rudého moře a do Iráku.
Minulý týden íránský náměstek ministra zahraničí Kazem Gharibabadi uvedl, že Teherán požaduje, aby lodě vplouvající do úžiny pluly severní trasou v blízkosti Íránu, avšak některé lodě by mohly využít jižní trasu. Írán odmítl rovnoměrné rozdělení lodní dopravy mezi obě trasy a rovněž to, aby odminování tras zahájila třetí země.
Baghaei na tiskové konferenci v Teheránu řekl: „Nyní hovoříme o koridoru, který bude mít trasu tam a zpět, nikoli o dvou či třech samostatných trasách. Tato přechodná trasa má být využívána dočasně, dokud nebude přijato rozhodnutí o pevné trase.“
Tuto trasu představil jako alternativu k systému rozdělení dopravy, tedy k dlouhodobé předválečné trase, na kterou dohlíží Mezinárodní námořní úřad OSN. Uvedl, že si obě strany vyměnily mapy.
Baghaei poznamenal, že dohoda o trase nevyřeší všechny problémy, přičemž poukázal na pokračující námořní blokádu íránských přístavů ze strany USA, a dodal, že pokud se přístup USA nezmění, nedojde k žádnému významnému zlepšení situace v úžině.
V ománských kruzích panovala v poslední době skepse ohledně dosažení dohody s Íránem o trasách, což vedlo k obnovení příprav evropských spojenců Ománu na zahájení odminování jižní trasy – krok, který by mohl vyvolat přímý konflikt mezi Íránem a evropskými mocnostmi.
Jako projev tlaku, kterému čelí teheránští diplomaté, varovalo prohlášení Shromáždění odborníků – orgánu duchovních, který volí nejvyššího vůdce – před vkládáním jakékoli důvěry do USA slovy: „Naděje na porozumění a dohodu s tímto tyranským režimem nikam nepovede.“
Íránský prezident Masúd Pezeškian však uvedl, že věří, že „memorandum o porozumění se v budoucnu stane těžištěm našich zahraničních vztahů“.
Saúdský zásah přišel v týdnu, kdy Rijád zaútočil na síly podporované Íránem v Iráku a vyostřil spor s Íránem podporovanými Húti v severním Jemenu, což podtrhuje, do jaké míry se Saúdská Arábie obává, že by se důsledky totální války USA proti Íránu mohly vymknout kontrole a rozšířit se po celém Blízkém východě.
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