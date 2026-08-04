Od Milana Kohouta z Bostonu

4. 8. 2026 / Milan Kohout

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Jak jsem předpokládal, dostal jsem vynadáno za svou kritiku judaismu. Ale já jsem na to zvyklý a na omezování svobody slova kašlu.

Mimochodem, nevím, jestli víte o výstavě polského umělce (teď mě vypadlo jeho jméno) v pražské galerii NOD už v roce 2009, kterou pražští lidé židovského náboženství napadli a servali všechny obrazy se zdi. Totiž onen umělec vyměnil na nášivkách nacistů hákové křížee za Davidovu hvězdu- jako kritiku izraelského vraždění Palestinců. Já jsem tam měl retrospektivní výstavu zrovna před touto:

https://rumble.com/v72h9ws-milan-kohout-retrospective-show-at-prague-2009.html?e9s=src_v1_upp_v

Na prostřední fotce je ještě v roce 2014 zemřelý Milan Kozelka.

Jo a tady je podobný případ ohledně mojí výstavy, kterou jsem nedavno kurátoroval u nás v galerii:

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Obsah vydání | 4. 8. 2026