Od Milana Kohouta z Bostonu
4. 8. 2026 / Milan Kohout
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Jak jsem předpokládal, dostal jsem vynadáno za svou kritiku judaismu. Ale já jsem na to zvyklý a na omezování svobody slova kašlu.
Mimochodem, nevím, jestli víte o výstavě polského umělce (teď mě vypadlo jeho jméno) v pražské galerii NOD už v roce 2009, kterou pražští lidé židovského náboženství napadli a servali všechny obrazy se zdi. Totiž onen umělec vyměnil na nášivkách nacistů hákové křížee za Davidovu hvězdu- jako kritiku izraelského vraždění Palestinců. Já jsem tam měl retrospektivní výstavu zrovna před touto:
Na prostřední fotce je ještě v roce 2014 zemřelý Milan Kozelka.
Jo a tady je podobný případ ohledně mojí výstavy, kterou jsem nedavno kurátoroval u nás v galerii:
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