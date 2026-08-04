Ruské vraždění pokračuje
4. 8. 2026
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Rusové zabili celou rodinu: 47letého Arťoma, 41letou Olenu, jejich sedm dětí a vnuka.
Jejich těla byla nalezena a v některých případech jsou vyprošťována po částech:
Mark (17), Dominika (16), Viorika (14), Zacharij (13), Azarij Ilai (11), Federika (9), Emilia (7) a jejich vnuk Arťom, kterému bylo pouhých 18 měsíců.
Rusové proměnili jejich rodinný dům v hromadný hrob. Tyto děti už nikdy nedospějí, nepůjdou do školy ani nebudou mít sny. Pod troskami jsou pohřbeny naděje rodičů, kteří ten dům postavili vlastníma rukama, aby jejich rodina mohla žít šťastný život.
Věčná památka všem, kteří byli zabiti.
Musíme udělat vše, co je v našich silách, aby se o tomto zločinu dozvěděl celý svět.
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