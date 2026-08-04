Nemám žádný sen, nic nedokážu, za vše mohou oligarchové a sítě a volte mě
4. 8. 2026 / Boris Cvek
Foto: Martin Luther King
Představte si, že by Martin Luther King vystoupil před davy místo svého slavného I Have a Dream s tímto poselstvím:
Nemám žádný sen, nic nechci kromě toho, abyste mě volili, abych vám mohl říci, jak nic nejde, jak všechno ovládají oligarchové, jak nízká procenta mojí podpory je něco, za co já rozhodně nemohu.
Nebudu se zabývat žádným vážným problémem této společnosti, ale budu si říkat demokrat nebo dokonce levice nebo odbory. Kdysi, když nebyly sociální sítě a oligarchové, když nebyla vybojována lidská práva, to bylo lehčí. Jenom se střílelo do dělníků a lynčovalo se.
Naopak dnes vládnou oligarchové, vládnou média, jsou velké majetkové nerovnosti – ty nikdy předtím nebyly, takže bojovníci za lidská práva a sociální spravedlnost to měli lehké – a my vaši demokratičtí a levicoví vůdci jsme oběti, které musíte politovat a zajistit jim aspoň pár korýtek u zdroje.
A už vůbec mě neotravujte s tím, že by rakovina, na kterou dnes umírá tolik lidí v hospicích, byla někdy léčitelná, že by děti mohly mít kvalitní bydlení a nebýt týrané a podobně. Naopak vidíte z aktuální zprávy na Seznamu, že počet týraných dětí dramaticky přibývá a celý systém pomoci se hroutí. A já vám řeknu, že se s tím nedá nic dělat, protože oligarchové a sociální sítě. Za to mi poděkujte a dejte koryto.
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