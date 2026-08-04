Divení nad tím, jaké je sucho, nebere konce
4. 8. 2026
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Divení nad tím, jaké je sucho, nebere konce. Pořád se utvrzujeme v tom, že OPRAVDU ten potok, který NIKDY nevyschl, je najednou vyschlý - nejméně sociální sítě jsou toho plné. Ovšem obávám se, že stejně jako v minulých letech tenhle problém skončí s prvním větším deštěm. A ten nakonec přijde, přece jen jsme pořád ve střední Evropě.
Asi 7 let mám ve všech svých přednáškách graf (tady taky), který ukazuje, jak se akceleruje vysychání krajiny. A to proto, že, přestože v průměru, a to zdůrazňuji(!), prší pořád stejně, tak se se zvyšující se teplotou se výrazně zvyšuje potenciální (ale i skutečná) evapotranspirace. Co to znamená? Potenciální evapotransporace je množství vody, které se přirozeně odpaří z půdy spolu s množtvím vody, které rostliny fyziologicky odpaří ze svých listů při svém chlazení, fotosyntéze a vůbec životu. A potenciální znamená hodnotu, která by se odpařila, pokud by vždy měly k dispozici neomezené množství vody, což ale nikdy nenastane, a nenastávalo ani v minulosti. A proto je ta hodnota vyšší než srážky, tím se nenechte zmást.
Dlouhá destiletí byla tato hodnota (je to počítáno z klementinské řady srážek a teplot) někde okolo 800 mm/rok. Od 80. let, a pak výrazně po roce 2000 ale roste, a to na dnešních ca. 1200 mm/rok.
Jinými slovy - tlak na odpar z krajiny se výrazně zvětšil, zhruba o 50% oproti byť jen 70. letům minulého století. No a proto krajina zvolna, ale kontinuálně vysychá. Letos je to jen další extrém, a klidně se to příští rok může zase zlepšit, protože počasí se mění z roku na rok docela dost.
A letos ze (zatím) navíc potkává podprůměrné množství srážek s nadprůměrnými teplotami. A protože si s sebou táhneme deficit z minulých let, dá to dohromady ono letošní "nevídané" sucho. Jenže ono za pár let, až se to potká znovu, bude další sucho asi zase o stupínek horší.
No a jak z toho ven? I to už jsem napsal asi taky milionkrát . Změnit strukturu české krajiny, která byla po staletí odvodňována (protože tu bylo moc mokro) na krajinu, kzerá bude vodu zadržovat tam, kde napršela. Což není další přehrada. Zadržování vody v přehradě není zadržování vody v krajině.
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