Nově se budeme skládat ČEZu a Křetínskému na jejich elektrárny
4. 8. 2026
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Mimochodem, tohle je od vlády docela “vtipný“ move. Sebrali lidem povinnost platit za OZE, zato ale zavedli kapacitní mechanismy. Na účtech za energie tak nenajdete poplatek za OZE (ten budeme ale stejně všichni platit skrze daně), ale nově se budeme skládat ČEZu a Křetínskému za to, že budou svoje (plynové) elektrárny udržovat ve stand-by režimu..
Jinými slovy, budou díky nám vydělávat i v době, kdy nebudou vyrábět elektřinu. Křetínského EP Group je zároveň v celé Evropě největším pobíratelem kapacitních mechanismů, od lidí v Itálii, UK a Irsku skrze tuto platbu vytáhl (nebo v nejbližších letech vytáhne) 4 miliardy eur.
Samozřejmě jsou i jiné možnosti jak řešit flexibilitu sítě, ale to by tento stát nemohl být prolezlý zájmy oligarchie od sklepa až na půdu.
Já jsem každopádně zvědavý, jak to zkousnou všichni ti, co si mi v posledních letech stěžovali na poplatky za OZE, protože je viděli na účtu za elektřinu.
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