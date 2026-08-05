Poloostrov Nicoya: oblast Kostariky s největším počtem stoletých. Navzdory relativní chudobě
5. 8. 2026
Benerando López je farmář, který ve věku 99 let stále sézel rýži pro rodinnou spotřebu v Sámaře, pobřežní oblasti na poloostrově Nicoya v Kostarice. Nyní je mu 103 let a je slepý, ale přežívá v záviděníhodném zdraví, stejně jako mnoho dalších stoletých, kteří dělají z této části severopacifického pobřeží Kostariky "modrou zónu": oblast s vysokou koncentrací dlouhověkých lidí. José Flores — muž ve věku 119 let, kterého se výzkumníci snaží ověřit jako nejstaršího člověka na světě — je také odtud.
López žije v Sámaře uprostřed přílivu turistů; je to místo, kde jeho žena stále chodí bosá po jejich pozemku. Flores žije v malé vesnici zvané Obandito de Sardinal. O pár mil dál, v Nandayure, žila žena jménem Teresa Ruiza, která zemřela v roce 2021 ve věku 102 let po životě plném neustálé práce, během níž vychovala 19 dětí, podle záznamů Asociación Península de Nicoya Zona Azul.
V této oblasti, která je součástí provincie Guanacaste, žije 61 stoletých a toto číslo by mohlo do konce roku 2026 dosáhnout 73. Jorge Vindas, zakladatel zmíněné asociace, je všechny zná. Jeho skupina dokumentuje a zkoumá nejdéle žijící obyvatele poloostrova. Nicoya sdílí stejné označení jako pět dalších míst po celém světě, která jsou známá vysokou hustotou stoletých. Kostarický region má však jeden specifický prvek: relativní chudobu.
"Je pravda, že je to nejchudší ze všech 'modrých zón', ale pojďme definovat chudobu," upřesňuje Vindas, který poznamenává, že jde o generace narozené na počátku 20. století, které vyrůstaly fyzickou prací a jedly jednoduché, ale dostačující jídlo, navzdory nedostatku. Také tito lidé vyrůstali v klidném prostředí, s úzce propojenými rodinami a komunitou založenou na víře, která jim pomáhala překonat těžké zkušenosti, jako bylo pohřbívání dětí. Pokud Kostarika nikdy nebyla zemí hojnosti, Nicoya jí byla ještě méně. I dnes je tam chudoba vyšší než celostátní průměr. "Byli jsme chudí, ale vždy jsme jedli dobře," říká ve městě Vindas stoletý Panchito Villegas. Další "modré zóny", označené mezinárodní organizací Blue Zones, jsou ve Spojených státech, Evropě a Japonsku — prostředí velmi odlišná od tohoto horkého, suchého regionu, který je domovem necelých 100 000 lidí v pěti obcích.
Luis Rosero-Bixby, přední demografický výzkumník v Kostarice v Centro Centroamericano de Población (CCP) na státní Univerzitě Kostariky (UCR), má v tomto také jasno. V roce 2005, po prezentaci akademického článku o výjimečně nízké úmrtnosti starších dospělých v Kostarice ve Francii, se belgický demograf Michel Poulain — průkopník konceptu "modré zóny" — zeptal, zda existují místa v této středoamerické zemi, která jsou ještě výjimečnější z hlediska délky života. Rosero odpověděl, že skutečně existuje zóna na severozápadě země, na poloostrově Nicoya, kde starší dospělí umírají o 20 % méně často než v ostatních částech země. Ve studii publikované v časopise Demography v roce 2008 Rosero ukázal, že v Nicoyi má šedesátiletý muž šanci dosáhnout sta let čtyřikrát větší než ostatní Kostaričané, sedmkrát větší než Japonec a desetkrát větší než americký muž.
Jednou ze zvláštností regionu je, že jde o místo s nízkým socioekonomickým rozvojem, bez významných specializovaných zdravotnických zařízení, ale se silným systémem primární zdravotní péče, který zahrnuje pravidelné domácí návštěvy starších obyvatel. Poulain a novinář Dan Buettner z National Geographic podnikli v letech 2007 a 2008 několik expedic do Nicoyi, aby ověřili, že nejde o další případ komunit, které přehánějí věk nebo chybí spolehlivá dokumentace. Dospěli k závěru, že odhady jsou platné, a zahrnuli region do klubu "modrých zón".
"Co na poloostrově Nicoya vynikalo bylo, že to byla oblast v relativně chudé zemi, kde lidé žili v domech s hliněnou podlahou. Později výzkumníci zjistili, že obtížné ekonomické podmínky nebrání dlouhému životu, pokud jsou přítomny jiné příznivé faktory," řekl Rosero pro EL PAÍS.
Jaké jsou tyto faktory? Existují stopy, ale žádné definitivní odpovědi. Genetické a kulturní proměnné se sbíhají. Mezi zmíněné prvky patří silné rodinné sítě, fyzická aktivita, nízká obezita, přírodní potraviny a specifičtější složky stravy. Například tradiční tradice kukuřice, s místními zvláštnostmi, jako je preference žlutého nebo 'pujagua' typu, a fialových či černých odrůd, stejně jako proces zvaný nisquesado — vaření zrn ve vodě s dřevěným popelem z krbu za účelem odstranění slupky. To zvyšuje obsah vápníku v potravinách, minerálu také bohatšího v místní vodě, který může být spojen s menším počtem zlomenin kyčle v pokročilém věku, říká Rosero, přičemž varuje, že jde o spekulace. (V češtině se pro zmíněnou úpravu kukuřičné stravy používá výraz nixtamalizace - KD.)
Stopy v genetickém materiálu
Odborník dodává, že něco bylo prokázáno: lidé nad 60 let v této oblasti mají delší telomery, což jsou chromozomální špičky, které naznačují biologické stárnutí a mohou být spojeny se stresem — čím jsou kratší, tím nižší je očekávaná délka života. Dalo by se říci, že kostarické motto "pura vida" (čistý život) má odraz v genetických datech. "Z nějakého důvodu mají v této geografické oblasti delší telomery, přibližně odpovídající 10 letům navíc," dodává specialista. Roserův výzkum také naznačuje častější indiánský původ z původních skupin Chorotegy, zejména mezi nejstaršími lidmi a přeživšími těžkých nemocí v první polovině století, před rozšířením základních státních zdravotních služeb.
"To jsou stopy, nic definitivního," opakuje demograf posedlý důkazy natolik, že si dovolí pochybovat, zda José Flores skutečně dosáhl 119 let, i když kostarická matrika a katolické křestní záznamy to uvádějí. Uvádí mezeru v informacích o Floresovi mezi rokem 1907, kdy se narodil, a rokem 1956, kdy zaregistroval své první dítě. "Je velmi zvláštní, že pobřežní muž má své první dítě ve věku 50 let," poznamenává. Vargas mezitím vysvětluje tuto mezeru jako důsledek desetiletí, kdy Flores žil bez partnerky a pracoval v jiných částech země, jak vypráví jeho rodina. Možná měl také dříve děti, které nebyly uznány jako jeho, což bylo tehdy běžné, říká Vargas a důvěřuje spolehlivosti oficiální matriky.
Spolu se španělským výzkumníkem José Antoniem Rabadánem z Univerzity v Alicante se Vargas snaží certifikovat dokumenty, aby mohl být Flores uznán jako nejstarší člověk na světě. Rosero má obavy. "Problém s propagací příběhu Dona Josého je, že pokud by se později mezinárodně ukázalo, že není pravdivý, podkopalo by to veškerou seriózní práci, kterou jsme odvedli dokumentováním výjimečné dlouhověkosti Nicoyi."
Každopádně Flores a jeho generace jsou příklady lidí narozených před rokem 1940 na poloostrově Nicoya, kteří žili klidnější životy za podmínek, jež stále nejsou plně pochopeny z hlediska jejich výhody pro délku života. Tato výhoda však v pozdějších generacích začíná slábnout, jak Rosero ukázal v dalších studiích. Změny životního stylu byly v druhé polovině 20. století neustálé a zrychlily se kvůli zásadním proměnám v regionální ekonomice, která je nyní závislá na turismu a prodeji nemovitostí, které poháněly tisíce cizinců usilujících o poznání nebo možná zažití některých tajemství, která učinila poloostrov Nicoya "modrou zónou".
Zdroj v angličtině: ZDE
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